Denna plus size-modell fördömer det tysta slutet för inkluderande mode

Under senare år har modet äntligen andats fritt. Mångfaldiga, självsäkra och inspirerande kroppar ockuperade utrymmet. Idag verkar denna utveckling vara avtagande. Amélie Doré, en plus size-modell, slår larm om vad hon anser vara "en subtil men verklig nedgång inom inkluderande mode".

Ett ansikte av kroppslig mångfald fram i ljuset

Amélie Doré upptäcktes 2021 och blev snabbt en del av en snabbt växande rörelse: kroppspositivitet. Vid den tiden verkade modet vara redo att omfamna alla kroppstyper, oavsett storlek eller form. Kurvor hyllades, levande kroppar värderades och representationen blev äntligen mer korrekt.

För Amélie omsattes detta erkännande i en långvarig professionell verksamhet, med flera regelbundna projekt och genuin synlighet. Hennes karriär förkroppsligade idén att mode kunde utvecklas, återuppfinna sig självt och bättre återspegla kroppens verklighet. Ett löfte som för många erbjöd hopp om varaktig förändring.

Möjligheter som försvinner utan ett ljud

Men under de senaste månaderna har situationen vänt. Professionella möjligheter har blivit knappa, samarbeten avslutas och framtidsutsikterna minskar. Amélie har märkt en kraftig minskning av sina kontrakt, från en stadig takt till bara ett fåtal isolerade projekt under en lång period.

Denna nedgång åtföljs inte av något officiellt uttalande eller tydligt ställningstagande från varumärkena. Allt sker i tysthet, som om plus size-modellernas närvaro kunde suddas ut utan förklaring. Detta gradvisa försvinnande ifrågasätter styrkan i de åtaganden som gjorts under de senaste åren.

När inkludering blir en ren modefluga

För Amélie Doré ligger problemets kärna i hur branschen har närmat sig kroppslig mångfald. Enligt henne har många varumärken behandlat kroppspositivitet som en övergående trend, ett kommunikationsverktyg snarare än en genuin övertygelse. Samarbeten verkade ibland motiverade av en önskan att hoppa på en populär tåget, använda engagerande sökord och tilltala en publik som söker representation.

När trenden väl har gått sin gång avtar intresset. Kroppar som avviker från traditionella normer förpassas återigen till bakgrunden, som om de aldrig förtjänat en bestående plats.

Sociala mediers inflytande och återkomsten av gamla normer

Amélie observerar också en anmärkningsvärd förändring på sociala medier. På plattformar som TikTok dyker innehåll som marknadsför smalhet och uppmuntrar viktminskning upp igen. Budskap om "idealkroppen" inför sommaren blir alltmer synliga och påverkar kollektiva uppfattningar.

Dessa nya standarder, även om de är gamla i grunden, formar återigen varumärkesbeslut. Olika kroppstyper, som representerar en stor del av befolkningen, ser sin medienärvaro minska, till nackdel för en mer inkluderande och rättvis modebransch.

Fortsätt att försvara fria och mäktiga kroppar

Trots denna svåra kontext vägrar Amélie Doré att tystas. Hon fortsätter sin aktivism på sociala medier och delar budskap om acceptans, respekt och uppskattning för alla kroppsstorlekar. För henne går kroppspositivitet långt bortom mode: det handlar om en fredlig relation med sig själv, en hyllning till kroppar som de är, utan hierarki eller villkor.

Slutligen påminner Amélie Doré oss om att inkludering aldrig bör bero på trender. Att representera alla kroppstyper innebär att erkänna kropparnas sanna mångfald, deras skönhet och deras legitimitet. Amélie Dorés vittnesmål väcker således en avgörande fråga: är modebranschen redo att göra ett genuint, långsiktigt åtagande, eller kommer den att fortsätta att behandla kroppsdiversitet som enbart en övergående modefluga?

Tänk om "stora näsor" blev den nya skönhetsstandarden för kvinnor år 2026?

