"Varför vänta tills man har magmuskler?": hon uppmuntrar oss att klä oss fritt i sommar

Medan de kvava sommartemperaturerna tvingar oss att lätta upp våra kläder och visa mer hud, är det för vissa kvinnor fortfarande "ett privilegium" att visa sin figur. Drivna av "sommarkroppen", som bara är ytterligare en fettfobisk uppfinning, känner sig många kvinnor exkluderade från croppade toppar helt enkelt för att de har kärlekshandtag och en fylligare figur.

En viktig "kroppspositiv" påminnelse inför sommaren

Kvinnor drömmer om en värld där de kan bära kjolar utan att oroa sig för celluliter och sportiga crop tops även med en mjuk mage. I deras idealvärld skulle de inte behöva skräddarsy sina kläder efter sin kroppsform och kunde ta den första lilla toppen de såg utan att vänta på lov. De skulle promenera nerför gatorna med bara magar, exponerade lår och rullar befriade från ärmar och mörka tyger.

Men i denna era av "sommarkroppen" och moraliserande rubriker som uppmanar oss att "tona våra figurer" för att kvalificera oss för tajta klänningar och avslöjande toppar, är det inget annat än en avlägsen utopi. Det är ett idylliskt scenario som kanske aldrig förverkligas. Varje sommar är refrängen densamma: du måste gå ner i vikt och "banta ner midjan" för att förtjäna slitsade kjolar, beskurna toppar som hålls ihop av ett par snören och säsongens trendigaste plagg. Lika obeveklig och oavbruten som en sommarhit som spelas om och om igen, fördömer den kroppar som vägrar att underkasta sig denna sommarmetamorfos.

Och denna press att vara smal, presenterad under ett täcke av välvilja och välbefinnandeargument, påverkar självförtroendet hos dem vars kroppar förblir oförändrade. Enligt en IFOP-undersökning säger 60 % av kvinnorna att de har en negativ kroppsuppfattning när sommaren närmar sig. Medan vissa obevekligt går till gymmet och låser sina kylskåp i hopp om att anpassa sig till ett ideal, uppmanar andra till en elegant bojkott av dessa påbud. Detta är verkligen den positiva hållningen som innehållsskaparen Tess Ryfa (@rosabohneur) intar, som påminner oss om att alla kroppar är giltiga inom mode och att dessa tabun bara existerar i våra sinnen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av Rosa Boh-neur (@rosabohneur)

Visa magen även om den inte uppfyller kraven

I en video som många anser vara "modig" eller "vågad" säger den unga kvinnan, som är dedikerad till att befria oss från skönhetsnormer, det högt och tydligt: ja, du kan bära lågmidjade shorts och croppade toppar även om du inte har Emily Ratajkowskis figur. Som en solstråle som lyser upp våra flöden och håller alla gamla estetiska principer i schack, arbetar hon för självacceptans och vill göra det till en universell rörelse.

Slut på att begränsa oss till andningsbara kläder under förevändning att vår fysik är oacceptabel i samhället eller inte tillräckligt skulpterad. Det är dags att befria våra magar från säckiga toppar och åtdragande dragkedjor. Och Tess Ryfa (@rosabohneur) visar oss vägen, med sin mage som studsar framför våra ögon och sin gång som högljutt förkunnar : "Jag bryr mig inte om vad andra tycker."

I en chokladfärgad outfit som trotsar den blygsamhet som påtvingas "fyllare" figurer, vandrar den sprudlande Tess Ryfa (@rosabohneur) fram bland stånden med inspirerande lätthet. Medan inlägg på sociala medier ofta får oss att tro på perfektion genom att skryta med skulpterade magar och definierade magmuskler, inbjuder den här oss att vara oss själva.

En bild som stärker självkänslan och lugnar kvinnor

Under Tess Ryfas (@rosabohneur) video är kommentarerna fulla av vänlighet, och internetanvändare tackar henne som om hon hade räddat deras sommar. "Missa inte ett enda ögonblick i solen på grund av en liten mage." "Det är faktum att jag inte ens såg din mage, jag såg bara hur söt din outfit var." "Magen är där kärlek och skönhet förvaras." "Jag behövde se det här till min strandsemester nästa månad." Meddelandena som lämnats under den här videon, som känns som en värdefull läxa i en tid av smalhetsbesatthet, är alla tacksamma.

Vissa kvinnor hyllar denna representation, som fortfarande är sällsynt bland pixlarna, medan andra frammanar myten om den platta magen och bekräftar, av egen erfarenhet, att magmusklerna försvinner efter några tuggor. Det vi bevittnar är en veritabel utströmning av systerskap och vänlighet.

Innehållsskaparen Tess Ryfa (@rosabohneur), en levande förkroppsligande av självkärlek, normaliserar det som allmänheten fortfarande anser vara "exceptionellt" eller "heroiskt". Oavsett om du har en "stenhård" mage eller en mjuk, har du rätt att bära toppar som avslöjar din mage.