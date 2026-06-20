Denna skådespelerska i plusstorlek påminner oss om att en fiktiv hjältinna också kan ha kurvor.

Kroppspositiv
Émilie Laurent
Megan Stalter actrice plus size en devenir
@megsstalter / Instagram

Medan Hollywood fortsätter att marknadsföra smalhet och skärpa skönhetsstandarderna istället för att lätta på dem, höjer vissa skådespelerskor den genomsnittliga längden på inspelningsplatsen. Medan världen känner till den irländska skådespelerskan Nicola Coughlan från "Bridgerton", förespråkar en av hennes kollegor också en mer inkluderande film: Megan Stalter. Upptäckt i Netflix-serien "Too Much", där hon spelar en något mer excentrisk version av sig själv, tar hon kurvorna tillbaka i rampljuset.

Megan Stalter, den stigande stjärnan i "Too Much"

Under filminspelningsplatsens starka ljus är smalhet ett viktigt urvalskriterium. Enligt castingen behöver man framträdande nyckelben, synliga ben och ett BMI som gränsar till underskott för att få stora roller. Detta är den typiska profilen som regelbundet visas upp på filmduken: den hos en smal kvinna utan en enda rulle fett. I dessa Hollywood-"stjärnsilhuetter" tolereras fett bara i dekolletaget.

Under de senaste månaderna, med Ozempics framgång och självacceptansrörelsens nedgång, har flera kända skådespelerskor visat upp sin viktminskning som en personlig prestation. Rebel Wilson, en gång hyllad som en kroppspositiv ikon och utropad till den officiella representanten för kurviga kvinnor i film, har gett efter för denna press att vara smal förklädd till en "estetisk trend". Skådespelerskor med så kallade "generösa" figurer, som vägrar att nöja sig med ett enkelt äpple till måltid och att förvandla sig enbart för att få en roll, förpassas till stereotypa karaktärer: den "roliga bästa vännen", den "klumpiga kvinnan" eller den "plågade karaktären" vars hela handling kretsar kring hennes vikt. Dessa tröstpriser säger mycket om den utbredda fettfobin.

I "Too Much" är Megan Stalter däremot huvudpersonen i en progressiv romantisk komedi, långt ifrån de vanliga idylliska handlingarna. Hennes kärlekshistoria framställs inte som exceptionell eller osannolik på grund av sitt utseende. Hon är helt enkelt en fullt förverkligad romantisk hjältinna, men mer okonventionell och autentisk än de som kom före henne i denna sockersöta genre. Hennes kropp, kurvigare än vad Hollywood vanligtvis visar, är i själva verket en icke-fråga.

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Hon spelar roller som nästan aldrig existerar i Hollywood

Medan Megan Stalter lyser i filmen "Too Much" och strävar efter att bekanta publiken med en kropp som ofta anses vara "onormal", upptäcktes hon först av allmänheten i HBO-serien "Hacks". Där gör hon ett slående framträdande som Kayla Schaefer, en excentrisk assistent som ansvarar för karriären för en blekande ståuppkomiker.

Skådespelerskan känner sig helt bekväm i dessa roller som högljudda, demonstrativa och självsäkra kvinnor. Detta är inte skådespeleri, utan snarare hennes naturliga temperament. Att dra till sig uppmärksamhet utan ansträngning kommer naturligt för henne, och hon behöver inte försöka fängsla andra omkring sig. Megan Stalter, en fri själ inom filmbranschen och även ett lysande exempel på självförtroende, är själva motsatsen till ordet "komplex".

Hjältinnorna hon väcker till liv i sitt arbete är dessa alter egon, i förstärkta versioner. Hon delar därför flera likheter med den passande namngivna "Jess", som är hjärtat och själen i serien "Too Much", skapad av Lena Dunham. Huvudpersonen, i motsats till vad stylister kan föreskriva, bär livfulla färger, kitschiga mönster i överflöd och maximalistiska kläder som står i skarp kontrast till den påtvingade diskretionen.

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Hon vägrar att göra sin kropp till ett problem

I verkliga livet är Megan Stalter inte heller opåverkad av andras bedömningar. Hon har en sådan bestående och stark självkänsla att hon aldrig känner att hon är "för mycket" eller "inte tillräckligt". Hon förkroppsligar allt som samhället avskräcker kvinnor av hennes kaliber från att vara: imponerande, självsäker, full av fantasi och framför allt inspirerande. "Jag är så lyckligt lottad att jag älskar min stora rumpa", sa hon till Glamour US , stolt över sin fysik, som annars är utfryst av filmindustrin.

Megan Stalter framställer sig inte som en traditionell kroppspositivitetsaktivist . Ändå, trots sig själv, arbetar hon för kroppslig mångfald i en mycket selektiv bransch som fortfarande alltför ofta likställer smalhet med elegans och kurvor med försummelse. Medan filmvärlden är kompromisslös med "extrakilon" och "viktfluktuationer", gör Megan Stalter uppror mot denna utseendetyranni med sin avväpnande goda humor.

I serien "Too Much" spelar Megan Stalter tillsammans med Emily Ratajkowski, själva förkroppsligandet av det feminina idealet, vilket gör berättelsen ännu mer symbolisk. Eftersom ensemblen bör ha olika kroppstyper, inte en enda kroppstyp.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
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