Gym: Den här videon undersöker den uppfattning som speglar skapar.

På gym är väggarna täckta av speglar från golv till tak. Det är omöjligt att undgå sina egna reflektioner. Även om dessa reflekterande ytor är ganska användbara för att kontrollera vår position under knäböj, justera våra steg på danslektionen eller upptäcka nya muskler under utveckling, ger de inte alltid en verklighetstrogen bild. Så oärliga som speglarna i provrummen förvränger de vårt utseende, vilket en video visar.

Gymspeglar, de där lögnarna

Gym är som stora spegelhallar eller de där karnevalsattraktionerna som mångfaldigar vår reflektion för att desorientera oss. Mellan de assisterade maskinerna, numrerade hantlarna, kettlebells och konditionsutrustningen fungerar speglar som tapeter och täcker utrymmet från golv till tak. Lugnande för vissa, skrämmande för andra, regerar de överlägset på gymmen, som en örfil.

De mest självsäkra beundrar sin vältränade fysik, medan de mer självmedvetna undviker att titta på den och tittar bort för att undvika självömkan. Deras allestädesnärvaro handlar inte bara om konstnärlig riktning. De fungerar som en guide för att utföra rörelser. De låter oss korrigera vår teknik och rikta in oss på rätt delar av kroppen för att undvika smärta i nedre delen av ryggen efter utfall. Men dessa speglar, som förmodligen återspeglar våra framsteg och visar vår fysik som den är, möjliggör vissa subtila förändringar. Istället för att presentera våra kroppar autentiskt, får de oss att förlora några centimeter runt midjan och ger illusionen av att ha krympt mellan träningspassen.

Det är verkligen vad @johnnyfaisles video lyfter fram. Innehållsskaparen, som för ett slags existentiell dagbok, filmade speglarna i damavdelningen och upprepade samma process i herravdelningen. I den första ser hans kropp ut att vara långsträckt, tunn, nästan formlös, som om ett Instagram- filter hade applicerats. I den andra ser han mer naturlig ut för det mänskliga ögat. "Bakningspeglar borde förbjudas", ångrar han.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Johnny (@johnnyfaisle)

En silhuett som inte har någon likhet med den autentiska.

Gymspeglar är som provrumsspeglar: de lurar vår blick och får oss att tro på en silhuett som inte har någon likhet med vårt verkliga jag. Det är en ren förfalskning, ett svek, och inför denna falska återspegling smular vårt självförtroende sönder. Medan herrspeglar är designade med precision och återspeglar kroppar utan förändring, är kvinnors speglar formade av smalhetens kult, formade av samhälleliga påbud. Vad de visar är inte vårt sanna jag, utan en förmodat "förbättrad" version av oss själva.

Långt ifrån att ha samma effekt som på Narcissus eller Snövits styvmor, vänjer denna spegel oss vid en kropp som inte tillhör oss. Den amputerar några synliga muskler, generösa fettrullar och krymper vår silhuett likt en torktumlare krymper våra dyrbara kashmirtröjor.

Istället för att stärka vår självkänsla kan det orsaka fruktansvärd kroppsdysmorfi. I kommentarsfältet säger regelbundna gymbesökare att den optiska illusionen är ännu värre på andra sidan av damernas omklädningsrum. "Det är en bluff." "Filter i verkliga livet." "Det hjälper ingen." Onlineanvändare fördömer enhälligt denna marknadsföringsstrategi som leker med vårt självförtroende.

Den välvilliga chansningen med spegellösa biografer

Under innehållsskaparens video föreslog en internetanvändare att ta bort dessa illusoriska speglar från väggarna, och på vissa gym väntade inte cheferna på ett kollektivt ramaskri innan de tog initiativet. Det är till och med en "kroppspositiv" hållning i vissa fitnessmeckan. Bakom dörrarna till Form Fitness i Brooklyn finns inga speglar i sikte, inte heller någon inbjudan till självsabotage eller självkritik. Enligt grundaren av detta diskreta gym kan denna påträngande spegel vara särskilt svår att konfrontera.

Medan Narcissus gav efter för sin överdrivna självkärlek, är förbannelsen för kvinnor den omvända. Ju mer de ser på sig själva, desto mindre tycker de om sig själva. ”Vi går naturligt igenom denna process av självvärdering, som består av att jämföra vårt ’nuvarande jag’ med vårt ’ideala jag’”, förklarar han. ”Eftersom de flesta av oss inte lever i det ideala jaget, finns det ett gap mellan de två, och detta gap skapar obehag”, beskriver Jeff Katula , en sportinriktad forskare vid Wake Forest University. Vi upplever ständig missnöje framför denna spegel, som kartlägger våra osäkerheter.

Experter inom området, som kan muskler bättre än multiplikationstabeller, rekommenderar att du filmar dig själv med din telefon istället. Visserligen är bilderna som tas av enheten inte helt opartiska, men de är mer uthärdliga än de från en falsk spegel. På så sätt kan du förfina dina rörelser utan att behöva utstå den konfrontationen med dig själv, eller sluta med utbuktande muskler men ett deflaterat ego.