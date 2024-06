Confiance en soi : découvrez la méthode révolutionnaire des post-its

Le manque d’estime de soi touche de nombreuses personnes et est difficile à enrayer. Pour retrouver confiance en soi, certain.e.s utilisent la technique des post-its. C’est un objet banal du quotidien, pourtant, il semble faire des miracles.

Le manque de confiance en soi, un mal commun

Le manque de confiance en soi est une tare répandue de notre société. Alimenté par les réseaux sociaux, les médias et la pop culture, ce mal touche toutes les générations. Il peut concerner autant l’apparence physique que les considérations intellectuelles et sociales. Hélas, le manque de confiance en soi est souvent un obstacle au bonheur.

Par la critique constante de sa personne, le cerveau ne retient finalement que les informations qui déprécient. Nombreuses sont les personnes si peu sûres de leurs capacités qu’elles n’osent pas entreprendre. Elles sont comme paralysées par la peur et se replient sur elles-mêmes. Ces pensées dévalorisantes tournant en boucle sont les éléments d’un cercle vicieux.

Dans un article pour Psychology Today, le Dr Guy Winch explique que lorsque l’on se pense profondément indésirable, tous les compliments que l’on peut entendre sont interprétés et détournés. Par exemple, si quelqu’un nous fait un compliment sur notre intelligence, notre manque de confiance en nous l’interprétera comme une raillerie. Il ajoute,

« Et si nous sommes convaincu.e.s d’être incapables de réussir, le fait de recevoir des éloges sur nos capacités peut être ressenti comme un piège pour de futurs chagrins d’amour et déceptions »

Une faible estime de soi peut conduire les gens à de l’anxiété voire à la dépression.

En quoi consiste la méthode des post-its ?

La technique des post-its est simple. Elle consiste à écrire des mantras positifs sur des post-its avant de les disséminer partout sur votre lieu de vie. En collant ces post-its à des endroits stratégiques (miroir, porte d’entrée, portefeuille, etc.), vous vous surprendrez de pensées positives tout au long de la journée. Les post-its agissent comme des pense-bêtes utiles pour s’auto-motiver et s’auto-persuader car « l’esprit guide l’action ».

Ce système a déjà conquis de nombreux coeurs, comme celui de Kara Haupt. Cette entrepreneuse américaine partisane de la méthode des post-its pour booster sa confiance en soi au point qu’elle en a créé un hashtag. Alors, à l’aide du #karawroteherselfanote, elle partage sur Instagram ses petits mots d’encouragement.

Pourquoi ça fonctionne ?

Dans son livre Empire Of The Mind: A Study of The Subconscious, le psychologue Phil Bridge explique que l’affirmation fonctionne car elle permet de convaincre l’esprit dès lors qu’un concept est déclaré.

« C’est parce que l’esprit ne connaît pas la différence entre la réalité et la fantaisie. Quand vous regardez un film et commencez à rire ou pleurer par exemple, votre esprit est en symbiose avec les personnages à l’écran, même si ce n’est que la magie d’Hollywood »

La méthode des post-its pour prendre confiance en soi repose sur le même principe. Il s’agit de s’assurer d’avoir toujours une pensée positive à portée de main. Les post-its agissent comme un rappel constant de nos capacités. Et même si les obstacles que nous avons à affronter changent, notre force et nos qualités demeurent. Il est donc nécessaire d’en avoir le rappel.

En 2014, Caitlin Haacke lançait depuis le Canada la Journée mondiale du Post-it positif. Cette initiative est née du harcèlement qu’elle subissait par des camarades d’école qui sont allé.e.s jusqu’à l’inciter au suicide sur les réseaux. Plutôt que de répondre par la violence, la jeune femme s’est saisie de post-its pour inscrire de nombreuses pensées positives. Par la suite, elle a fait usage de ces messages en les affichant sur les casiers de chaque élève. Son initiative a révélé la force de la méthode des post-its : reprendre et redonner confiance en soi par l’affirmation.

Bien que ce système ne puisse se suffire à lui-même, il insuffle un vent de bienveillance autour de soi et en soi. La méthode des post-its est utile à petite échelle pour la confiance en soi, comme le témoigne Merciauninconnu. Ce compte Instagram relaie des remerciements d’inconnu.e.s et nous encourage à distribuer des petits mots bienveillants aux inconnu.e.s.