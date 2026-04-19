Sommaren kommer. Havet glittrar. Och någonstans på den stranden behåller en kvinna sin t-shirt på sig. Inte för att hon fryser. För att hon är rädd. Rädd för hur andra ska se henne. Rädd för sin egen spegelbild. Rädd för att existera i en kropp hon har lärt sig att finna otillräcklig.

Om du någonsin har upplevt den där lilla tveksamma gesten, den där t-shirten som du drar ner istället för att ta av dig, så vet att du inte är ensam. Långt ifrån.

Ett globalt problem, inte en personlig svaghet

Siffrorna är slående och de kommer från hela världen. Enligt en IFOP- studie som genomförts för tidningen Flashs säger 67 % av kvinnorna att de inte känner sig bekväma i sina strandkläder . Denna siffra har till och med ökat under de senaste tio åren, sedan den år 2013 var 61 %.

I USA visade en undersökning som Voda Swim genomförde 2025 att mer än 95 % av kvinnorna känner sig otrygga på stranden .

Och hur är det med världen? År 2024 genomförde Dove den största studien som någonsin genomförts av ett skönhetsmärke: 33 000 personer tillfrågades i 20 länder , från Argentina till Kina, från Storbritannien till Saudiarabien. Resultatet: 1 av 3 kvinnor världen över skulle vara villiga att offra ett helt år av sina liv för att uppnå den kropp de anser vara "perfekt". En av tre. Detta är inte längre bara en individuell angelägenhet. Det är en tyst epidemi.

Varifrån kommer den här rösten som säger "inte du"?

Svaret är tydligt, och det kommer inte från dig. Det kommer från årtionden av partiska representationer. Enligt Doves studie från 2024 känner sig kvinnor idag mindre säkra på sina kroppar än de gjorde för tio år sedan , trots tjugo år av kroppspositivitetsrörelsen. Och sociala medier bär ett tungt ansvar: 1 av 3 kvinnor känner press att ändra sitt utseende på grund av vad de ser online (även när de vet att bilderna är retuscherade eller AI-genererade).

Klinisk psykolog Phillippa Diedrichs, från Appearance Research Centre vid University of the West of England, bekräftar detta: "Trots tjugo års arbete med att bredda definitionerna av skönhet känner sig kvinnor mindre självsäkra i sina kroppar än de gjorde för ett decennium sedan."

Vad psykologer rekommenderar och vad som faktiskt fungerar

Att ta sig igenom det sker inte över en natt. Men här är vad experterna säger:

Omarbeta din inre dialog. Ersätt " mina lår är hemska" med "mina ben bär mig varje dag." Neutralitet desarmerar den känslomässiga laddningen.

Rensa ut ditt digitala liv. Att sluta följa konton som får dig att känna dig otillräcklig är inte ett tecken på svaghet. Det är mental hygien. Studier visar att minska din tid på sociala medier förbättrar kroppsuppfattningen och minskar ångest.

Exponera dig själv gradvis. En simtur med vänner, en mindre trång strand, och sedan lite i taget. Varje lyckad exponering bevisar för din hjärna att den inbillade faran inte existerar.

Den verkliga frågan

Den där t-shirten du har på dig skyddar inte din kropp. Den skyddar ett sår: såret av att ha lärt sig, sedan barnsben, att din kropp måste förtjäna solen.

Han behöver inte förtjäna det. Han har rätt till det. Du har rätt till det .

I sommar, kanske inte på första dagen. Kanske inte utan viss oro. Men en dag kommer den där t-shirten att stanna i din väska. Inte för att din kropp kommer att vara "perfekt". Utan för att du har bestämt dig för att den inte behöver vara det.