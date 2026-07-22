Trakasserad av kommentarer om sin vikt förklarar hon hur hon återfick sitt självförtroende.

Under lång tid kritiserades Paris Tier (@pazlenka) för sitt utseende. Idag delar den australiska innehållsskaparen med sig av hur hon förvandlade denna prövning till en sann källa till inre styrka. Hennes resa är en påminnelse om vikten av självacceptans och respekt för sin kropp.

Nätmobbning som har satt sina spår

Vid bara 23 års ålder hamnade Paris Tier i offentlighetens ögon genom sin närvaro på sociala medier och sin relation med den australiensiske fotbollsspelaren Conor Stone. Denna ökade synlighet följdes snabbt av en våg av negativa kommentarer om hennes utseende. Bakom kulisserna blev vissa kommentarer särskilt häftiga och eskalerade till förolämpningar och hot. Denna situation påverkade Paris Tier djupt, till den grad att den äventyrade hennes mentala välbefinnande.

År 2025, inför denna ständiga press, valde hon slutligen att pausa sina Instagram-inlägg. Denna svåra period fick henne att inse vilken inverkan andras åsikter kunde ha på hennes självkänsla. Paris Tier berättar om perioder då hon inte ens kunde hitta energin att gå upp ur sängen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paris Tier (@pazlenka)

Ta en paus för att återknyta kontakten bättre

För att återfå balansen fattade Paris Tier ett viktigt beslut: att ta ett steg tillbaka från sociala medier i flera månader. Denna paus gav henne det utrymme hon behövde för att fokusera på sig själv, långt ifrån yttre dömanden.

Med stöd av sin partner och sina nära och kära lärde hon sig gradvis att sluta söka andras godkännande. Denna period av reflektion gjorde det möjligt för henne att återuppbygga en mer positiv relation med sig själv. Idag bekräftar hon att hennes perspektiv har förändrats: "Jag pratar inte längre om att bli hatad, för jag älskar den jag är." Ett uttalande som illustrerar de framsteg hon har gjort och det självförtroende hon har återfått.

Självacceptans i centrum för hennes rekonstruktion

För Paris Tier handlar sann förvandling inte om hennes utseende, utan om hur hon ser sig själv. Hon förklarar att hon har förstått att lycka inte beror på andras åsikter, utan på förmågan att helt acceptera sig själv. Enligt henne är det en omöjlig uppgift att försöka övertyga alla att tycka om oss.

Nyckeln är att bygga upp en stark självkänsla , baserad på egna värderingar och inte på externa åsikter. Paris Tier medger dock att vissa sår kvarstår. Att bygga upp sig själv på nytt innebär inte att helt sudda ut tidigare svårigheter, utan att lära sig att gå framåt med större självmedkänsla.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paris Tier (@pazlenka)

Att ge en ny bild av kvinnor inom idrotten

Efter denna erfarenhet vill Paris Tier också förändra attityder kring "WAGs", en term som används för att referera till idrottares partners ("Wives and Girlfriends"). Hon vägrar att låta dessa kvinnor definieras enbart utifrån deras relation med en idrottare.

Genom sin podcast och sociala medier strävar hon efter att lyfta fram deras ambitioner, projekt och personligheter. För Paris Tier innebär det inte att vara nära sportvärlden att behöva stå i sin partners skugga. Hennes budskap är tydligt: varje kvinna kan bygga sin egen väg, utveckla sina talanger och ta sin plats, oavsett hennes förhållande eller andras åsikter.

Paris Tiers berättelse visar att det är möjligt att återfå självförtroendet efter att ha blivit sårad av upprepad kritik. Hennes berättelse belyser en avgörande idé: en persons värde mäts inte utifrån deras utseende eller den allmänna opinionen. Det är en inbjudan att odla självkänsla, hylla sin kropp och gå vidare med mer självmedkänsla.