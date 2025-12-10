Med Downs syndrom och tjänstgörande som kommunfullmäktigeledamot sprider hon glädje i sin stad.

Éléonore Laloux, aktiv inom politiken i Arras sedan 2020, bevisar att "omöjligt" inte är ett franskt ord. Denna trettioåriga person avlivar på egen hand alla missuppfattningar kring Downs syndrom. Hon bär det trefärgade skärpet på axlarna, men också förändringens färger. Med denna "glädjens kromosom" ger hon en frisk fläkt till sitt kommunfullmäktige och arbetar för inkludering, ömsesidigt stöd och vänlighet.

En resa som väcker beundran

Livet har inte alltid varit vänligt mot Eleonore Laloux, men från hennes allra första andetag visade den livliga unga kvinnan sin kämparanda. Drabbad av ett hjärtfel var hennes första månader i livet långt ifrån fridfulla. I en ålder då andra bebisar kuttrar glatt och får giraffer att skrika genomgick hon en känslig öppen hjärtoperation. Läkarna var ganska alarmistiska och förutspådde ett kort liv för henne. Ändå är Eleonore idag en inspirerande figur, för att inte tala om en lokal kändis.

Redan vid fyra års ålder syntes hennes ansikte tydligt på skyltar över hela Arras stad, tillsammans med nyårshälsningar. Hon verkade vara förutbestämd för en ljus politisk karriär. Efter att ha gått i vanlig skola till och med gymnasiet fick hon en fast anställning på faktureringsavdelningen på Arras sjukhus. Trots att hon möttes av hånfulla blickar och ständiga självtvivel, banade hon sin egen väg med en medfödd positivitet och smittsam optimism. För henne är funktionsnedsättning främst ett sinnestillstånd.

Dessutom föredrog hon att anta en annan, mer konkret och mindre stigmatiserande etikett genom att ställa sig på borgmästare Frédéric Letruques lista 2020. En kronprestation för Eléonore, som bär skärpet såväl som sin olikhet. Men framför allt är det den logiska fortsättningen på en kamp som hennes föräldrar fört. År 2010 skapade de kollektivet "Les Amis d'Éléonore" (Eléonores vänner) för att försvara rättigheterna och rösterna för personer med Downs syndrom . Detta förklarar det upproriska temperamentet och vältaligheten hos trettioåringen, van vid att debattera detta ämne som berör henne mer än de flesta.

En kvinna som förkroppsligar förändring

Vald till kommunfullmäktigeledamot med ansvar för inkluderande övergång och välbefinnande är hon långt ifrån bara en galjonsfigur. Långt ifrån att bara vara en gladlynt person, är hon en drivande kraft som genomför idéer som borde vara normen. Medan många människor har förlorat förtroendet för politiker, återställer Éléonore den tron med meningsfulla handlingar. Och sedan hon tillträdde denna roll har staden Arras blivit en mer tillgänglig och välkomnande plats.

Éléonore är drivkraften bakom trafikljus med nedräkningstimer, vilket ger ytterligare vägledning för personer med funktionsnedsättning. Med detta i åtanke kopierade hon även 40 gatuskyltar och höjde dem till en höjd av 1,20 meter så att människor som hon bättre kan orientera sig i offentliga utrymmen. Hon skapade också ett nytt, roligt och enande evenemang som heter Incluthon för att sammanföra funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning. Inga tomma löften eller tomma ord här; Éléonore arbetar outtröttligt för att förändra dessa gemensamma utrymmen och ser till att ingen lämnas utanför.

En positiv mentalitet som kan kännas i staden

Till skillnad från andra politiker som agerar för att polera sin image och öka sin popularitet är Éléonore välvillig till sin natur. Hon har inga baktankar, bara välvilja. Medan stadsborna ser Éléonore som en hjältinna, anser den unga kvinnan sig vara en vanlig medborgare. Hon upprepar detta i sin självbiografi, "Triso et alors!" (Så vad händer om jag har Downs syndrom!), en bok med en talande titel som säger mycket om hennes tankesätt.

Förutom sin halsduk och kappan som vissa lånar henne, fick Éléonore även riddarmedaljen av den nationella förtjänstorden. Denna utmärkelse erkänner hennes uthållighet, beslutsamhet och engagemang för ett mer rättvist samhälle. Några år senare poserade hon bredvid den första Barbiedockan med Downs syndrom, för vilken hon är ambassadör.

Hennes resa är inspirerande, gripande och sätter mänskligheten tillbaka i centrum för prioriteringarna. Eléonore ger ett ansikte, en röst och en ny energi till denna kamp, och hjälper till att förändra perspektiv med sitt smittande leende. Om altruism hade ett ansikte, skulle det vara Eléonore, vår moderna Marianne.