Är sättet vi korsar våra armar verkligen obetydligt?

Du korsar förmodligen armarna flera gånger om dagen utan att ens tänka på det. Ändå tolkas denna vardagliga gest ofta som ett tecken på en avskärmad eller defensiv person. Verkligheten är dock mycket mer subtil: enligt psykologer beror betydelsen av denna hållning främst på sammanhanget ... och kan till och med avslöja en oväntad kvalitet.

Korsade armar, en kliché som dör hårt

I den kollektiva föreställningsförmågan ses det som att man bygger en barriär mellan sig själv och andra att korsa armarna. Denna hållning förknippas ofta med misstro, oenighet eller brist på öppenhet. Vissa observationer verkar faktiskt stödja detta. Mer reserverade personer tenderar att använda denna gest oftare, särskilt när de känner sig obekväma eller ställs inför en besvärlig situation.

Att reducera denna hållning till ett enkelt tecken på tillbakadragenhet vore dock ett misstag. Du kan lika gärna korsa armarna för att du fryser, för att positionen är bekväm eller för att den ger en känsla av lugn. Experter kallar det till och med för en form av självtröskning, jämförbar med en "självkram".

En hållning som kan stärka din uthållighet

En studie från 2008 av forskarna Ron Friedman och Andrew Elliot vid University of Rochester avslöjade en överraskande effekt. I deras experiment ombads deltagarna att lösa ett avsiktligt omöjligt pussel. De som höll armarna i kors fortsatte att leta mycket längre innan de gav upp än de vars armar förblev i vila.

Forskarna upprepade sedan experimentet med lösbara pussel. Resultatet: deltagare med armarna i kors presterade bättre, inte för att de var mer intelligenta, utan för att de var mer ihärdiga. Det mest överraskande fyndet? De frivilliga var omedvetna om att deras hållning påverkade deras beteende. Enligt studiens författare kunde det att korsa armarna omedvetet aktivera associationer kopplade till beslutsamhet och ihärdighet, vilket uppmuntrade till större ansträngning när man ställdes inför en utmaning.

Allt beror på situationen

Borde vi då överge idén att korslagda armar uttrycker en sluten attityd? Inte helt. I en konversation kan denna hållning verkligen återspegla en önskan att distansera sig, en oenighet eller en önskan att bevara sitt personliga utrymme. När en person är fokuserad på en uppgift eller tänker ensam kan samma gest helt enkelt främja koncentration eller engagemang.

Experter påpekar också att kroppsspråk aldrig är begränsat till en enda rörelse. Ansiktsuttryck, blick, röst och övergripande kroppshållning ger betydligt mer tillförlitliga ledtrådar än enbart korslagda armar. Dessutom spelar kulturella skillnader en avgörande roll: en gest kan uppfattas väldigt olika beroende på land och sociala normer.

I slutändan är det varken ett automatiskt tecken på försvarsanda eller ett ofelbart bevis på självförtroende att korsa armarna. Denna hållning kan förmedla kyla, komfort, ett behov av trygghet, stark koncentration eller ännu större uthållighet inför en utmaning. Innan man drar slutsatser om någons attityd är det bäst att observera deras övergripande beteende. För när det gäller kroppsspråk berättar en enda gest sällan hela historien.