Drömmer du om att drunkna? Här är vad det kan betyda.

Det stigande vattnet, ytan till synes utom räckhåll, och sedan vakna med ett ryck: att drömma om att drunkna kan vara särskilt livfullt. Finns det verkligen ett dolt budskap i det? Vetenskaplig forskning erbjuder en mer nyanserad tolkning, och en som är mer förankrad i din vardag.

Mardrömmar, en spegel av det vakna livet

För att bättre förstå vad som händer i våra drömmar fokuserade forskarna Geneviève Robert och Antonio Zadra från University of Montreal på innehållet i mardrömmar. Deras studie, som publicerades 2014 i tidskriften Sleep , bygger på en stor samling data: 572 deltagare registrerade sina drömmar i två till fem veckor, totalt nästan 9 800 berättelser. Bland dessa studerades 253 mardrömmar och 431 mardrömmar i detalj. Detta arbete är ovärderligt för att gå bortom förutfattade tolkningar och observera de teman som verkligen återkommer under vår sömn.

Varför drömmer om att drunkna?

Resultaten visar att mardrömmar ofta är kopplade till hotfulla situationer. Fysisk aggression toppar listan över observerade scenarier, medan konflikter med andra dominerar mardrömmar. Rädsla är uppenbarligen närvarande, men det är inte den enda känslan som uttrycks. Sorg, ilska eller frustration kan också spela en betydande roll.

I detta sammanhang kan en dröm om drunkning kopplas till en känsla av hot, att vara överväldigad eller maktlös. Du kan känna att du har för mycket att hantera, är utlämnad till en situation eller inte längre har fullständig kontroll över ett beslut. Vattnet som omsluter dig kan då vara en mycket personlig återspegling av vad som tynger ner dig när du är vaken.

Är drömmen en förlängning av dina bekymmer?

Detta är en av de huvudsakliga vägar som utforskats av forskare: kontinuitetshypotesen. Enligt denna metod är våra drömmar inte frikopplade från våra dagliga liv. Snarare kan de utvidga vissa bekymmer, känslor eller upplevelser vi haft under dagen. Med andra ord finns det ingen universell tolkning som "drömmer om att drunkna = si och så". Kontext spelar oerhört stor roll.

En intensiv period på jobbet, en komplicerad relation, ett svårt beslut eller helt enkelt en känsla av att vara överväldigad kan påverka innehållet i dina nätter. Din hjärna kan då skapa en känsla av att vara "nedsänkt" utan att drömmen nödvändigtvis innehåller ett mystiskt budskap att tyda.

Tänk om vatten representerade dina känslor?

Du har säkert hört att vatten symboliserar känslor i drömmar. Denna tolkning är mycket gammal och finns i olika kulturella traditioner. Den kan vara intressant för personlig reflektion, men den är inte baserad på vetenskaplig validering. Drömlexikon som tilldelar en fast betydelse till varje symbol kan därför inte diagnostisera ditt känslomässiga tillstånd.

Istället kan du ställa dig själv några enkla frågor: Går du just nu igenom en hektisk period? Känner du att du saknar kontroll? Får en situation dig att känna att du rör dig för fort? Drömmen blir då en utgångspunkt för att lyssna bättre på dig själv, snarare än en förutsägelse som ska tas bokstavligt.

När förtjänar dessa drömmar din uppmärksamhet?

Att drömma om att drunkna enstaka gånger är inget att oroa sig för. Men om det återkommer regelbundet, stör din sömn eller påverkar ditt välbefinnande under dagen kan det vara en bra idé att prata med en professionell. Det finns särskilt psykologiska metoder som är särskilt utformade för att stödja personer som upplever återkommande mardrömmar.

En annan situation som inte bör förbises: om du ofta vaknar med en kvävningskänsla eller verkliga andningssvårigheter är det bäst att söka läkarhjälp för att kontrollera att en sömnstörning inte är orsaken.

Att drömma om att drunkna betyder inte nödvändigtvis att en specifik händelse är på väg att inträffa, inte heller att ett kodat meddelande väntar dig i sömnen. Detta scenario kan helt enkelt återspegla en period då något får dig att känna dig överväldigad eller som att du tappar greppet. Snarare än att söka efter en universell betydelse, se på din vardag. Din dröm kanske inte innehåller svaret, men den kan bjuda in dig att fundera över vad som idag förtjänar din uppmärksamhet och balans mest.