Vissa sömnmönster tros vara kopplade till specifika personlighetsdrag.

Tänk om din favoritsovställning avslöjade lite mer om din personlighet? En berömd brittisk studie försökte fastställa samband mellan vissa nattvanor och olika karaktärsdrag. En spännande teori som är lika underhållande som tankeväckande ... förutsatt att du inte tar den som absolut sanning.

Sex sätt att sova, sex porträtt

År 2003 studerade professor Chris Idzikowski, en sömnspecialist i Storbritannien, vanorna hos cirka 1 000 personer. Hans mål var att observera om vissa sovställningar var vanligare bland personer med liknande personlighetsprofiler. Den vanligaste positionen, känd som fosterställning, innebär att man sover på sidan med böjda ben. Enligt denna studie ger personer som intar denna position ibland ett intryck av styrka samtidigt som de döljer en stor mängd känslighet. De tenderar också att vara reserverade under de första mötena innan de blir mer avslappnade med tiden.

En annan klassisk position är stocken, liggande på sidan med armarna längs sidorna. Denna förknippas med sällskapliga, spontana och avslappnade människor som lätt ger sitt förtroende. Aspirantens position, också liggande på sidan men med armarna utsträckta framåt, beskriver personer som är öppna för andra men ändå förblir försiktiga. De tar god tid på sig innan de fattar beslut men står sedan helt och hållet fast vid sina val.

Och tänk om din position avslöjade lite mer?

Människor som sover på rygg i soldatposition, med armarna längs sidorna, sägs vara ganska diskreta, organiserade och krävande mot sig själva och andra. Även att sova på rygg i sjöstjärnepositionen, med armarna upplyfta nära kudden, förknippas med uppmärksamma, tillgängliga personer som föredrar att lyssna framför att vara i centrum för uppmärksamheten.

Slutligen skulle fritt fall-positionen, liggande på mage med armarna runt kudden, motsvara extroverta personligheter som är bekväma i sociala situationer. Bakom denna skenbara självsäkerhet skulle dock ligga en viss känslighet för kommentarer eller kritik.

En underhållande teori… men långt ifrån en exakt vetenskap

Innan man drar slutsatser om sin personlighet är det bäst att ta ett steg tillbaka. Denna teori bygger främst på självrapporterade undersökningar och har inte bekräftats av solid vetenskaplig forskning. Hittills finns det ingen enighet om att dina sömnvanor verkligen återspeglar din karaktär.

En annan viktig punkt: få personer stannar i samma position hela natten. Vi byter naturligt position flera gånger under vår sömn, vilket gör det svårt att passa in i en enda profil.

I slutändan är dessa porträtt främst ett lekfullt sätt att observera våra vanor. Om du känner igen dig i någon av dessa beskrivningar, se det gärna som en lättsam blinkning. Det är fullt möjligt att njuta av att sova på mage, rygg eller sida… helt enkelt för att det är den position du känner dig mest bekväm i, utan att det avslöjar något om din personlighet.