Här är vad ditt sätt att svara på meddelanden avslöjar om dig

Psyko
Léa Michel
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En punkt, en emoji eller några timmar innan vi svarar: i våra skriftliga samtal verkar varje detalj spela roll. I snabbmeddelandens tidsålder försöker vi ofta tyda de små tecknen som finns kvar bakom skärmen.

Den sista lilla perioden som kan förändra uppfattningen av ett budskap

I skriftlig kommunikation får vissa skiljetecken ibland en oväntad betydelse. Detta gäller särskilt punkten, ett till synes oskyldigt element i en standardmening. En studie publicerad i tidskriften Computers in Human Behavior , utförd av Danielle Gunraj, Celia Klin och deras team vid Binghamton University, undersökte hur detta enkla skiljetecken kunde påverka uppfattningen av ett budskap.

Forskarna bad 126 studenter att utvärdera olika korta utbyten, presenterade antingen som digitala meddelanden eller handskrivna meddelanden. Positiva svar som "OK", "Ja" eller "Okej" förekom med eller utan punkt. Resultatet var överraskande: i ett meddelandesammanhang bedömdes svar som slutade med en punkt ibland vara mindre uppriktiga eller kallare än de utan. Denna skillnad försvann dock när samma meningar skrevs på papper.

Varför är våra budskap så lätta att avkoda?

Anledningen är enkel: i skrift förlorar vi mycket av den information som får en konversation att kännas naturlig. Inget leende som ackompanjerar en mening, ingen intonation som förmedlar humor, ingen lugnande blick. Så vi letar efter andra ledtrådar. Interpunktion, bokstavsupprepningar, versaler och till och med emojis blir små markörer för att tolka avsikten bakom orden.

Således kan ett enkelt "Okej." ibland uppfattas som mer avlägset än ett enkelt "Okej 😊" eller "Okej." I verkligheten kan dock personen bakom skärmen helt enkelt ha skrivit denna fras av gammal vana, för snabbhetens skull, eller för att de uppskattar tydlig och strukturerad kommunikation.

Din skrivstil definierar inte vem du är.

Det är här det viktigaste budskapet framträder: förvandla inte varje detalj till en personlighetsanalys. Använder du punkter för att svara på varje mening? Det betyder inte att du är kall, otålig eller ovänlig. Du kanske helt enkelt använder de skrivkonventioner du alltid har känt till.

Använder du många emojis? Det betyder inte nödvändigtvis att du är mer entusiastisk eller social. Du kanske helt enkelt vill lägga till en lättsam touch i dina samtal. Svarar du flera timmar senare? Det återspeglar inte automatiskt bristande intresse. Du kanske är upptagen, fokuserad på något annat eller helt enkelt tar dig tid att svara när du är tillgänglig. Våra digitala vanor är framför allt personliga sätt att kommunicera. De kan påverka hur de uppfattas, men de definierar inte vår personlighet.

Borde vi då ändra vårt sätt att reagera?

Inte nödvändigtvis. Det finns inget enda "rätt" sätt att skriva ett meddelande. Nyckeln är att vara naturlig och kommunicera på ett sätt som känns bekvämt. Om du kommunicerar med någon som lätt tolkar meddelanden kan några små justeringar hjälpa: att lägga till en touch av lättsamhet med en emoji, förtydliga din avsikt eller välja en varmare ton. Det finns dock ingen anledning att granska varje ord, skiljetecken eller minut innan man skickar ett svar. Konversationer är trots allt fortfarande mänskliga interaktioner, även bakom en skärm.

I slutändan, snarare än att ständigt försöka ta reda på vad ett budskap "avslöjar" om någon, är det ofta mer positivt att ge andra fördelen av tvivlet. Ditt svar återspeglar främst hur du använder dagens kommunikationsverktyg. Det definierar inte din personlighet, ditt värde eller kvaliteten på dina relationer.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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