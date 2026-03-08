Att följa med ditt barn till en jobbintervju: Generation Z:s nya vana

Förr i tiden uppmuntrade föräldrar oss på avstånd inför våra första jobbintervjuer och uppmanade oss att vara påhittiga. Nu går de genom företagens dörrar med sina barn och vägleder dem när de kommer ut i arbetslivet, precis som de gjorde under sina första skoldagar.

Är det den nya normen att ta med sina föräldrar till intervjun?

Unga vuxna njuter av tanken på att lämna familjehemmet för att äta godis dygnet runt, spela spel hela natten, låta disken stå högvis i diskhon och vara ute till småtimmarna utan att behöva förklara sig. Men trots denna törst efter självständighet kämpar de med att klippa av sig trådarna och lita på sina föräldrar för varje liten uppgift. De ser sina föräldrar som sina livscoacher, sina personliga rådgivare. De ringer dem när de är vilsna framför tvättmaskinens kontrollpanel och även när de är osäkra på om deras hamburgare är ordentligt tillagad (växtbaserad eller inte).

Generation Z må ha chatGPT i fickan, men de föredrar fortfarande att fråga sina föräldrar direkt om svar. Även om de gillar att uppföra sig vuxna, dyker deras gamla barndomsvanor snabbt upp igen, särskilt i den okända arbetsvärlden. För att imponera på jobbintervjuer anländer dessa unga vuxna med en lyckobringare som tar upp mycket mer plats än en klöverformad nyckelring. De går in på företag tillsammans med sina föräldrar, som inte längre bara lämnar av dem på parkeringen. Och detta är långt ifrån ovanligt.

Enligt en färsk undersökning erkände en fjärdedel av Generation Z:s arbetssökande, i åldrarna 18 till 27, att de tog med sig en förälder till sin arbetsintervju. Detta har lett till suckar från äldre generationer, som pekar på en "beroende generation". Föräldrar, å sin sida, följer med sina barn till intervjuer med chefer, ungefär som de gjorde till barnläkarbesök.

En praxis som splittrar generationer

Även om denna praxis kan verka milt roande, så gör den också äldre generationer rasande – de som djärvt sökte jobb, som tvingade sig in istället för att pressa på, och som arbetade av nödvändighet från 16 års ålder. Babyboomers och de före dem är upprörda över vad de kallar en "omsorgsritual". Arbetsmarknaden har dock utvecklats avsevärt och blivit mer konkurrensutsatt under tiden. Mellan AI:s annalkande ankomst, hård konkurrens och de oändliga kraven på vissa positioner känner unga människor behov av förstärkningar.

Föräldrar är inte där för att leka förespråkare och vädja till sina barns sak, utan helt enkelt för att ge dem den legitimitet de ibland saknar och påminna dem om att de hör hemma. Medan föräldrar övervakar läxorna under skolåren, utvidgar de ibland denna praxis bortom tonåren. Vissa av dem, som uppvisar subtila tecken på "helikopterföräldraskap", tvekar inte att ta initiativ för att säkerställa sina barn en stabil och trygg framtid. Faktum är att 75 % av Generation Z säger att en förälder redan har skickat in sin jobbansökan för deras räkning. Ännu mer överraskande erkänner 65 % att de har delegerat ett jobbansökningsprov till en förälder, som om det vore en enkel historiepresentation.

Och när deras barn väl är anställda, lämnar de mest djärva föräldrarna till och med in klagomål hos sina arbetsgivare och kräver bättre erkännande och flexibla arbetstider. Detta scenario har redan utspelat sig för två av tre barn i generation Z. Vissa föräldrar ser fortfarande sina barn som hjälplösa spädbarn, medan andra bara förblir åskådare i deras karriärer.

Hur chefer uppfattar det

Att ta med en förälder till en jobbintervju verkar otänkbart för många av oss. Vi har hellre hjärtklappning, svettiga handflator och en klump i halsen än att dyka upp med vår mamma som ett dagisbarn. Vi är rädda att det skulle skada våra chanser och göra ett dåligt intryck. Ändå är chefer inte helt emot denna föräldranärvaro i dessa företagsintervjuer.

Enligt dem kan föräldrar ge saftiga detaljer om sina kandidater och fördjupa sig i CV:t, som är skrivet för att presentera kandidaten i bästa möjliga ljus. "Deras villighet att dela med sig av sitt barns styrkor och svagheter kan ge mig information som jag aldrig skulle ha upptäckt annars", observerar Gene Marks, en liten företagare, i ett uttalande till The Guardian . Medan föräldrar är fulla av beröm för sina barn, är de också de första att klaga på sin lathet, påpeka sin oorganisering och erkänna det onämnbara. "Som rekryteringschef vill man höra dessa klagomål för att få en tydligare bild av barnets sanna personlighet och deras potential som anställd", förklarar chefen.

Att gå på en jobbintervju är aldrig särskilt lugnande, och under dessa omständigheter är föräldrar lite som levande trygghetsfiltar. Generation Z kan inte klara sig utan deras närvaro, och chefer välkomnar dem med öppna armar. Perfekt för att skrapa under ytan av ett CV.