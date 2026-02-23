En mamma och elitidrottare, den här kvinnan omdefinierar begreppet balans.

Becs Gentry, mamma, ultralöpare och Peloton-tränare, omdefinierar balansen mellan moderskap, par och atletisk prestation genom att autentiskt säga att en sann "perfekt balans inte existerar".

Ingen perfekt balans, men tydligt definierade prioriteringar.

I en nyligen genomförd intervju med tidningen People diskuterade HOKAs nya globala varumärkesambassadör sin personliga vision om "balans". Hon förtydligade att hon sätter ordet inom citattecken eftersom det enligt hennes åsikt inte finns någon verkligt perfekt balans mellan livets olika sfärer. Snarare än att söka absolut harmoni väljer hon att acceptera att vissa prioriteringar tillfälligt kommer att prioriteras framför andra: hennes intensiva träning, hennes familjeliv eller det stöd hon ger sin partner.

Denna realistiska inställning ger henne friheten att navigera mellan sina atletiska åtaganden – från krävande ultralopp till sina regelbundna Peloton-pass – och sitt liv som mamma till dottern Talullah, utan att känna skuld. Hon betonar att denna kompromiss gör att hon kan förbli fullt engagerad i var och en av sina aktiviteter, samtidigt som hon vårdar sin passion för löpning och sitt band med sin familj.

En sammansvetsad duo som turas om att stå i rampljuset

Becs Gentry förklarar att hon förlitar sig på sin partner, Austin Curtis, som hon beskriver som en sann "klippa", för att hitta en balans i sina respektive mål. När en av dem ägnar sig åt en stor utmaning tar den andra hand om det logistiska och emotionella stödet, vilket skapar en viktig komplementaritet. Denna dynamik har gjort det möjligt för dem att övervinna extraordinära ögonblick tillsammans, som när Austin Curtis och deras dotter följde med henne under hennes bedrift att springa sju maratonlopp på sju kontinenter på sju dagar – en utmaning som skulle ha varit omöjlig att genomföra ensam.

Enligt Becs Gentry gör denna ömsesidighet att de kan undvika utbrändhet och upprätthålla en form av harmoni – ofullkomlig, förvisso, men djupt respektfull mot varandras behov och ambitioner. Hon betonar att detta familjesamarbete är det som gör hennes sportliga prestationer inte bara möjliga, utan också hållbara på lång sikt.

Från ultralöpning till HOKA-pallplatser

Becs Gentry, som i februari 2026 utsågs till global ambassadör för HOKA, förkroppsligar en vision om löpning som hyllar både elitprestationer och den vardagliga löparens glädje, i perfekt samklang med hennes egen utveckling efter graviditeten.

Som tidigare tävlande i de brittiska olympiska uttagningarna och en respekterad tränare uppmuntrar hon en balanserad och medveten inställning till träning. Hon betonar till exempel vikten av att veta när man ska sakta ner och ge sig själv stunder av frihet: "Lämna klockan hemma och spring helt enkelt för nöjes skull", råder hon och betonar att dessa pauser är viktiga för att undvika utbrändhet och upprätthålla en hälsosam relation till löpning, som hon utövar lika mycket för passion som för prestation.

I slutändan visar Becs Gentry att man kan vara mamma och en idrottare på hög nivå genom att odla flexibilitet och ett stödnätverk, snarare än att sträva efter perfektion i en illusion. Hennes resa – från terränglöpning till världsmaraton, inklusive hennes tid med Peloton – bevisar att nyckeln ligger i att acceptera upp- och nedgångar för att förbli lycklig och jordnära.