Barn är "mindre tillfredsställda": en studie förklarar orsakerna

De har tillgång till mer teknik, mer information och fler möjligheter än någonsin tidigare. Ändå säger många barn och tonåringar att de är mindre lyckliga idag än de var för tio år sedan. Siffrorna hopar sig, och terapeuter bekräftar: något har blivit skört i deras välbefinnande. Och att förstå varför är redan ett steg mot att vidta åtgärder.

Dessa siffror väcker frågor.

Enligt den amerikanska rapporten U.S. Youth Risk Behavior Surveillance (YRBS) från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ökade andelen gymnasieelever som rapporterade ihållande sorg eller hopplöshet från 30 % år 2013 till 40 % år 2023, med en topp på 42 % år 2021.

Denna data gäller inte bara perioden efter covid. Specialister på barns utveckling påpekar att trenden redan hade börjat långt före pandemin. Mellan 2009 och 2019 ökade den ihållande känslomässiga stressen bland gymnasieelever enligt uppgift med 40 %. I Frankrike och andra europeiska länder belyser liknande undersökningar en strukturell sjukdomskänsla bland yngre generationer. Med andra ord har hälsokrisen förstärkt en redan existerande sårbarhet, men det är inte den enda orsaken.

Sociala nätverk: den ständiga jämförelsen

Det är omöjligt att ignorera sociala mediers inverkan. Mer än 75 % av eleverna uppger att de använder dem regelbundet. Även om dessa plattformar kan främja kreativitet och social kontakt, utsätter de också unga människor för ständiga jämförelser.

Gilla-markeringar, kommentarer, popularitet online: självkänsla kan bli beroende av virtuella indikatorer. Denna strävan efter bekräftelse är särskilt skadlig för tonåringar, vars identiteter fortfarande är under utveckling. Studier har etablerat ett samband mellan intensiv användning av sociala medier, ökad sorg, trakasserier online och självmordsrisk. I en värld där bilder noggrant filtreras och iscensätts blir det svårt att känna sig "tillräcklig". Ändå förtjänar varje ung kropp, varje personlighet, varje utvecklingstakt erkännande och respekt, långt ifrån orealistiska standarder.

Akademiskt tryck och prestationskulturen

Till denna digitala press kommer pressen att prestera. Betyg, rankningar, karriärvägledning, föräldrars förväntningar: framgång verkar ibland bli ett mått på personligt värde.

Att växa upp med tanken att din legitimitet beror på dina resultat kan skapa en konstant rädsla för misslyckande. Att göra misstag är dock en integrerad del av lärandet. När framgång blir en absolut nödvändighet för att definiera sin identitet, sätter ångest in. Många tonåringar internaliserar idén att de måste utmärka sig, sticka ut och planera för sin framtid mycket tidigt. Denna mentala börda tynger tungt deras välbefinnande.

En mer uttalad påverkan på flickor

Internationella organisationer som UNESCO varnar för den specifika inverkan sociala medier har på flickor. Press gällande utseende, stereotyper, hypersexualisering, ständig konkurrens: den digitala miljön kan undergräva deras självkänsla.

Hur människor ser på sina kroppar, sin popularitet och sin anpassning till orealistiska skönhetsstandarder förstärker känslor av otillräcklighet. Detta sammanhang påverkar också deras utbildnings- och karriärval och förstärker vissa begränsande mönster. Att värdesätta mångfalden av kroppar, talanger och ambitioner blir då avgörande för att återställa självförtroendet.

Fällan av tvångsmässig lycka

Ironiskt nog kan föräldrars uppriktiga önskan att se sina barn lyckliga ibland öka pressen. När sorg, ilska eller rädsla uppfattas som känslor som ska undvikas till varje pris, lär sig unga människor att undertrycka dem.

Alla känslor tjänar ett syfte. Rädsla kan skydda, ilska kan signalera orättvisa och sorg kan hjälpa oss att bearbeta förlust. Psykologer betonar att det att lära sig känna igen och reglera känslor stärker motståndskraften mycket mer än en strävan efter evig lycka. Ett välanpassat barn är inte ett som aldrig upplever lidande, utan ett som förstår att deras känslor är giltiga och stödda.

Kort sagt, allestädes närvarande skärmar, en prestationskultur och social och emotionell press: dessa kombinerade faktorer förklarar delvis den nedgång i välbefinnande som observerats i över ett decennium. För att vända denna trend efterlyser experter mer realistisk emotionell utbildning, reglering av giftig digital exponering och en omdefiniering av framgång. För uppfyllelse kommer inte från perfektion, utan från en balans mellan höga krav, stöd och autenticitet.