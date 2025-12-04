Det idiotsäkra knepet för att hindra dina nära och kära från att skämma bort dina barn för mycket

Vid jul får barn berg av presenter. Så många, faktiskt, att man inte ens kan se granens fot. Ni, föräldrarna, rasar tyst på jultomten, som uppenbarligen inte förstår betydelsen av ordet "måttfullhet". För att undvika att era nära och kära kommer med en säck överfull av presenter och för att behålla trovärdigheten i er minimalistiska inställning, här är några användbara tips från experterna.

Var tydlig från början

Varje år är det samma scen under de färgglada girlangerna. Oräkneliga paket ligger högt upp på golvet, och släktingar, med oskyldiga ansiktsuttryck, skyller på jultomten . Medan barn förr i tiden fick nöja sig med en apelsin och en chokladbit, har de idag fler presenter än de vet vad de ska göra med.

Som förälder strävar du efter att ingjuta julens anda i dina barn och de värderingar som följer med den: delning, generositet och vänlighet. Framför allt får du dem att förstå att det inte är en materialistisk högtid. Du ber dem att vara rimliga med sina önskelistor inför julen. Men så kommer dina släktingar till din dörr lastade med presenter och överlämnar leksaker som barnen inte ens bett om.

Det finns ingen anledning att höja på ögonbrynen som en inverterad triangel och anta en anklagelsemässig min. Om du vill att dina nära och kära ska sluta skämma bort dina barn så mycket, ge dem ett förvarningsmeddelande ungefär en månad i förväg. Och det finns ingen anledning att organisera ett krismöte i vardagsrummet. Välj ett mindre formellt tillvägagångssätt, kanske över en kaffe, eller skicka ett artigt sms.

Glöm inte att använda rätt formulär

Introducera ämnet subtilt. Idén är enkel: slå in ditt budskap i bubbelplast för att undvika att bli för direkt eller för glädjedödande. Som experter rekommenderar i HuffPost kan du till exempel nämna en artikel om överflödet av julklappar för att få fram budskapet på ett varsamt sätt.

Diane Gottsman, författare till "Modern Etiquette for a Better Life" och grundare av "The Protocol School of Texas", föreslår ett ännu mer humant tillvägagångssätt. "Skulle du kunna donera de pengar du skulle ha spenderat på en gåva till någon mindre lyckligt lottad? Eller så kan du till och med göra en donation å deras vägnar."

Ge dem en presentlista

Du har förmodligen redan fått eller skapat ett babyregister , en hjälpsam guide för att säkerställa att dina nära och kära väljer rätt presenter. Varför inte göra detsamma till jul? Det undviker åtminstone onödiga inköp och uppmuntrar till användbara presenter. I sina jullistor tenderar barn att be om allt möjligt: från en fjärrstyrd bil som går sönder efter fem användningar till ett mikroskop som samlar damm i ett skåp. Experter föreslår till och med experiment som ett alternativ till presenter. Om ditt barn brinner för bakning, varför inte slå ihop dina pengar för att skicka dem en kurs?

Skapa nya traditioner

Varför inte ha ett "Secret Santa"-utbyte som familj? Du vet, den där leken där man blint drar mottagarens namn. Det är inte bara en ritual i ett öppet kontorslandskap, och det kan tygla överdriven generositet. Eller varför inte etablera en "hemgjord" regel som garanterar presenter med starkt sentimentalt värde? Idén? Skapa en present med dina egna händer, oavsett om det är med återvunnet material, kräppapper eller familjefoton. Det är det bästa sättet att få dina nära och kära att sluta skämma bort barnen för mycket.

Visa empati

Även om dessa oombedda presenter irriterar dig, sätt dig i situationen hos de personer som ger dem. Visst, du vet inte var du ska lägga dem och du oroar dig för att ditt barn ska glömma dem så fort de är uppackade, men för dina nära och kära kan det vara ett tecken på tillgivenhet. Det kommer från ett bra håll. "Ibland säger folk 'Jag älskar dig' genom presenter och lägger stor vikt vid högtiderna och presenterna", konstaterar Jodi RR Smith, vd för Mannersmith Etiquette Consulting.

Och framför allt, säg "tack"

Det är en etikettregel du lär dina barn hela dagen lång. Detta lilla magiska ord, som du gärna kallar det, är inte valfritt. Även om du har bett dina nära och kära att inte skämma bort dina barn för mycket, är det i slutändan de som bestämmer för sitt eget beslut (och samarbetar med älvorna). Julen kan ibland vara spänd, och du kan frestas att svara defensivt med "han har redan allt han behöver" eller "det fanns ingen anledning att köpa en present". Ta emot denna present med tacksamhet och uppskattning.

Det finns ingen magisk formel för att få dina nära och kära att sluta skämma bort dina barn så mycket på julen och att visa lite återhållsamhet. Kanske är det för dem ett sätt att gottgöra det de aldrig fick.