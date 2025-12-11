Search here...

Detta nästan bortglömda namn gör en oväntad comeback på förlossningsavdelningarna.

Esmée, ett gammaldags namn med delikat charm, gör en stark comeback på franska förlossningsavdelningar efter att nästan ha försvunnit från registren. Tack vare sitt mjuka ljud och lysande betydelse tilltalar det en ny generation föräldrar som söker originalitet utan extravagans.

Ett gammaldags förnamn som återinförts i mode

Esmée, som härstammar från det fornfranska "esmer" och det latinska "aestimare", betyder "älskad", "uppskattad" eller "omhuldad", vilket bidrar till dess popularitet bland föräldrar som uppskattar betydelsefulla namn. Det har länge ansetts sällsynt, men har återuppstått i de senaste rankningarna och uppfyller alla krav i aktuella trender: kort, elegant och lätt att uttala.

Skyhög popularitet

Enligt L'Officiel des prénoms 2026 och INSEE-data hoppade Esmée cirka tjugo platser på ett år och passerade tusen födslar år 2024, medan det bara gällde några hundra barn i början av 2010-talet. År 2024 nådde det plats 40 över de mest givna så kallade kvinnliga förnamnen, samtidigt som det behöll bilden av ett "annorlunda" och förfinat förnamn.

När kändisar och tv-serier blir inblandade

Trenden fick ytterligare näring av sångerskan Louanes val av namn till sin dotter, Esmée, vilket gav det betydande medieexponering. Karaktärer i fiktiva verk och tv-serier som bär detta namn, tillsammans med dess spridning till andra europeiska länder, har cementerat dess popularitet bland föräldrar som uppskattar namn som är både moderna och romantiska.

Varför Esmée är så populär bland unga föräldrar

Esmée är också tilltalande på grund av sin balans: den frammanar gammaldags namn utan att verka "gammaldags", och sticker ut från klassikerna utan att vara "excentrisk". Med sin djupt tillgivna betydelse – "älskad" – bär den en stark känslomässig laddning, perfekt för föräldrar som vill skriva in, från själva namngivningsakten, ett budskap om ömhet och värde för sitt barn.

Kort sagt, återupplivandet av Esmée illustrerar perfekt hur dagens föräldrar återuppfinner förnamnens arv: genom att dra nytta av det gamla för att skapa något nytt, och söka känsla lika mycket som estetik. Med sin varma betydelse och växande popularitet utan att bli överanvänd, verkar Esmée vara förutbestämd för en lång och framgångsrik framtid.

"Ingen hjälp": Den här mamman med sin barnvagn delar med sig av sin prövning på tunnelbanan.

