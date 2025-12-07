"Vad förändrade mitt liv": Vid 42 års ålder, och tvåbarnsmamma, berättar hon om sin förvandling

Olivia Drouot, en självsäker kvinna, tvåbarnsmamma och certifierad pilatesinstruktör i Paris, har sett sitt liv förändras tack vare enkla, regelbundna vanor. På Instagram delar Olivia (@oliviadrouot) med sig av sin resa där hon kombinerar pilates och en balanserad kost och visar att verklig förändring kan ske varsamt.

Pilates, grunden för en "uppfyllande rutin"

För Olivia är Pilates en dejt med sin kropp. Hon prioriterar regelbundenhet framför intensitet: det handlar inte om att avsätta en hel timme varje dag, utan snarare 15 till 25 minuters fullständig träning, 5 till 6 gånger i veckan. Denna rytm hjälper till att stärka coremusklerna, förbättra hållningen och stabilisera lederna – särskilt värdefulla fördelar efter 40.

På sitt Instagramkonto erbjuder Olivia lättillgängliga rutiner, som till exempel ett 15-minuterspass utformat för hektiska dagar. Hon betonar variationen av rörelser för att uppnå varaktiga resultat samtidigt som hon bibehåller intresse och glädje. Målet är aldrig att jämföra, utan att återknyta kontakten med din kropp och varsamt integrera rörelse i ditt liv.

Korta sessioner för en "verklig effekt"

Kortare pass erbjuder en dubbel fördel: de är mindre psykiskt skrämmande och passar lätt in i familje- eller arbetsscheman. En lunchrast kan således bli en stund av föryngring och förnyad energi. Enligt Olivia är Pilates lika mycket en fysisk träning som en mental praktik: det stärker musklerna utan att belasta lederna och främjar större självkännedom.

Många vittnesmål bekräftar att denna konsekvens, även med korta sessioner, ger flexibilitet och mental klarhet. Det handlar förstås inte om att följa en modell, utan om att hitta den rytm som passar dig, med respekt för dina önskningar, din kropp och ditt dagliga liv.

En intuitiv matning

Regelbunden motion ledde naturligtvis Olivia att omvärdera sin kost. Hon föredrar färsk, ekologisk och obearbetad mat och ser till att ha en balans mellan vitaminer, proteiner och mineraler. Enstaka njutningar är möjliga, och hon upplever dem utan skuldkänslor: att njuta av en dessert eller en godbit är en del av hennes välbefinnande.

Denna intuitiva och konsekventa metod stödjer återhämtning och förstärker de fysiska och mentala fördelarna med Pilates. Framför allt visar den att varaktig förändring inte bygger på begränsning eller besatthet, utan på att lyssna på sig själv och vara konsekvent i enkla val.

En personlig transformation, inte en universell modell

Olivia Drouots resa illustrerar hur nya vanor kan förbättra välbefinnande, energi och hållning. Hon bevisar att det är möjligt att utvecklas i sin egen takt, även med ett hektiskt liv som mamma. Det är dock viktigt att komma ihåg att hennes berättelse inte är en standard att sträva efter: varje kvinna, varje mamma, varje person har en annan kroppstyp, schema och relation till träning.

Det finns därför ingen press att anpassa sig till den här typen av rutin. Vissa människor finner lycka i pilates, andra i dans, promenader, yoga eller helt enkelt i vila. Det viktiga är att välja det som är meningsfullt för dig, utan jämförelser eller dömande.

Sammanfattningsvis visar Olivia Drouot att pilatespass, intuitivt ätande och att vara uppmärksam på sin kropp kan vara fördelaktiga. Det är viktigt att notera att varje resa är unik, och nyckeln är att respektera sig själv, njuta av sig själv och odla vanor som ger glädje och energi till ditt dagliga liv.