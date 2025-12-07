Search here...

"Vad förändrade mitt liv": Vid 42 års ålder, och tvåbarnsmamma, berättar hon om sin förvandling

Föräldraskap
Léa Michel
@oliviadrouot/Instagram

Olivia Drouot, en självsäker kvinna, tvåbarnsmamma och certifierad pilatesinstruktör i Paris, har sett sitt liv förändras tack vare enkla, regelbundna vanor. På Instagram delar Olivia (@oliviadrouot) med sig av sin resa där hon kombinerar pilates och en balanserad kost och visar att verklig förändring kan ske varsamt.

Pilates, grunden för en "uppfyllande rutin"

För Olivia är Pilates en dejt med sin kropp. Hon prioriterar regelbundenhet framför intensitet: det handlar inte om att avsätta en hel timme varje dag, utan snarare 15 till 25 minuters fullständig träning, 5 till 6 gånger i veckan. Denna rytm hjälper till att stärka coremusklerna, förbättra hållningen och stabilisera lederna – särskilt värdefulla fördelar efter 40.

På sitt Instagramkonto erbjuder Olivia lättillgängliga rutiner, som till exempel ett 15-minuterspass utformat för hektiska dagar. Hon betonar variationen av rörelser för att uppnå varaktiga resultat samtidigt som hon bibehåller intresse och glädje. Målet är aldrig att jämföra, utan att återknyta kontakten med din kropp och varsamt integrera rörelse i ditt liv.

Korta sessioner för en "verklig effekt"

Kortare pass erbjuder en dubbel fördel: de är mindre psykiskt skrämmande och passar lätt in i familje- eller arbetsscheman. En lunchrast kan således bli en stund av föryngring och förnyad energi. Enligt Olivia är Pilates lika mycket en fysisk träning som en mental praktik: det stärker musklerna utan att belasta lederna och främjar större självkännedom.

Många vittnesmål bekräftar att denna konsekvens, även med korta sessioner, ger flexibilitet och mental klarhet. Det handlar förstås inte om att följa en modell, utan om att hitta den rytm som passar dig, med respekt för dina önskningar, din kropp och ditt dagliga liv.

En intuitiv matning

Regelbunden motion ledde naturligtvis Olivia att omvärdera sin kost. Hon föredrar färsk, ekologisk och obearbetad mat och ser till att ha en balans mellan vitaminer, proteiner och mineraler. Enstaka njutningar är möjliga, och hon upplever dem utan skuldkänslor: att njuta av en dessert eller en godbit är en del av hennes välbefinnande.

Denna intuitiva och konsekventa metod stödjer återhämtning och förstärker de fysiska och mentala fördelarna med Pilates. Framför allt visar den att varaktig förändring inte bygger på begränsning eller besatthet, utan på att lyssna på sig själv och vara konsekvent i enkla val.

En personlig transformation, inte en universell modell

Olivia Drouots resa illustrerar hur nya vanor kan förbättra välbefinnande, energi och hållning. Hon bevisar att det är möjligt att utvecklas i sin egen takt, även med ett hektiskt liv som mamma. Det är dock viktigt att komma ihåg att hennes berättelse inte är en standard att sträva efter: varje kvinna, varje mamma, varje person har en annan kroppstyp, schema och relation till träning.

Det finns därför ingen press att anpassa sig till den här typen av rutin. Vissa människor finner lycka i pilates, andra i dans, promenader, yoga eller helt enkelt i vila. Det viktiga är att välja det som är meningsfullt för dig, utan jämförelser eller dömande.

Sammanfattningsvis visar Olivia Drouot att pilatespass, intuitivt ätande och att vara uppmärksam på sin kropp kan vara fördelaktiga. Det är viktigt att notera att varje resa är unik, och nyckeln är att respektera sig själv, njuta av sig själv och odla vanor som ger glädje och energi till ditt dagliga liv.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Känslan hos det här barnet, när hans farbror säger att han älskar honom, orsakar uppståndelse på sociala medier.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Känslan hos det här barnet, när hans farbror säger att han älskar honom, orsakar uppståndelse på sociala medier.

En viral video visar en ung pojke överväldigad av känslor när hans farbror förklarar sin villkorslösa kärlek, kallar...

Det idiotsäkra knepet för att hindra dina nära och kära från att skämma bort dina barn för mycket

Vid jul får barn berg av presenter. Så många, faktiskt, att man inte ens kan se granens fot....

Lägger du upp bilder på dina barn på sociala medier? Det här vet du förmodligen inte

Du älskar att dela dina barns prestationer, leenden och ömma stunder på sociala medier. Det är bara naturligt:...

Hon gav (nästan) samma förnamn till sina trillingar, och anledningen kommer att överraska dig.

Artisha Davis, en mamma från New Orleans (Louisiana, USA), valde ett unikt sätt att namnge sina trillingar som...

Denna 50-åriga mammas val splittrar internet

Lisa Oxenham, en 50-årig mamma, valde att amma sitt nyfödda barn i flera år, ett beslut som har...

Ge order till ditt barn genom att sjunga: ett ovanligt knep för att undvika att skrika

Medan äldre generationer skrek åt sina barn och lätt höjde rösten, får dagens föräldrar fram sina budskap genom...

© 2025 The Body Optimist