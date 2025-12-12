Search here...

En mamma upptäcker att hennes dotter är en mobbare; hennes reaktion är chockerande.

Föräldraskap
Anaëlle G.
En video som nyligen delats på sociala medier har skapat kontrovers i Frankrike. Den visar en mamma som berättar hur hon upptäckte att hennes dotter hade mobbat en klasskamrat. Inför situationens allvar valde hon att utdöma ett offentligt och exemplariskt straff. Hennes reaktion har nu utlöst en hetsig onlinedebatt mellan de som hyllar hennes fasthet och de som fördömer den som onödig förnedring.

En omedelbar och symbolisk reaktion

Enligt moderns vittnesmål chockerades hon djupt av att upptäcka mobbningen. Hon förklarade att hon inte kunde ignorera beteendet och bestämde sig för att konfrontera sin dotter med verkligheten av sina handlingar. Straffet var strukturerat kring tre mål: ansvarsskyldighet, gottgörelse och medvetenhet.

  1. Flickan var tvungen att köpa en present till klasskamraten hon hade mobbat, med sina egna pengar.
  2. Hon skulle sedan personligen överlämna gåvan till honom.
  3. Och be henne om ursäkt inför henne, hennes föräldrar, läraren och även andra elever.

För mamman syftade detta tillvägagångssätt till att få hennes dotter att förstå allvaret i mobbning i skolan och att få henne att inse vilken effekt hennes handlingar har på andra.

Internetanvändare är splittrade: mellan beundran och oro

På sociala medier delades och kommenterades videon snabbt tusentals gånger. Vissa personer berömde mammans mod och konsekvens: "Bra jobbat av den här mamman! När andra föräldrar blundar vidtar hon åtgärder!" För dem är hennes reaktion "ett exempel på föräldraansvar", i en tid då mobbning i skolor är ett gissel som fortfarande alltför ofta tonas ner.

Andra anser tvärtom att straffet är överdrivet och kontraproduktivt: ”Att tillrättavisa offentligt är respektlöst. Det är bättre att göra det privat”, ”Om det vore min dotter skulle jag inte berömma henne, men jag skulle inte heller skrika på henne... Jag föredrar att hon står på mobbarnas sida än på de mobbade.” Vissa tror att det riskerar att förödmjuka ett barn inför sina jämnåriga genom att göra dem i sin tur till offer.

Kan alla reaktioner förstås?

Denna debatt väcker en känslig fråga: hur bör föräldrar reagera på mobbning som begås av deras barn? Gränsen mellan utbildning, fasthet och vänlighet är tunn. Även om denna mammas tillvägagångssätt har fördelen att inte tiga om allvarliga incidenter, belyser det också den känslighet som krävs för att korrigera beteende utan att orsaka skada.

Berättelsen om denna mamma och hennes dotter avslöjar en djup oro kring kampen mot mobbning i skolan i Frankrike. Ska vi utdöma hårda straff för att göra skillnad, eller ska vi prioritera att lyssna och medla? Debatten är fortfarande öppen, men en sak är säker: i ett samhälle där mobbning skördar många offer varje år är det fortfarande viktigt att erkänna och ta itu med problemet – även om metoderna fortsätter att vara splittrande.

