Denna enkla reflex kan hjälpa dig att hantera stress på jobbet

Välbefinnande
Léa Michel
creativeart/Freepik

Stress på arbetsplatsen är ett växande problem som påverkar både anställdas hälsa och företagens prestationer. Enligt en djupgående studie verkar mindfulness-övningar, särskilt i samband med kontakt med naturen, vara ett effektivt verktyg för att bättre hantera denna stress.

Bördan av professionell stress

Arbetsrelaterad stress har många negativa konsekvenser, allt från psykiska störningar som ångest och depression till fysiska hälsoproblem som högt blodtryck och kronisk trötthet. Det påverkar också produktiviteten och arbetskvaliteten, vilket resulterar i en betydande ekonomisk kostnad för företag.

Det är viktigt att betona att överdriven press och arbetsrelaterad stress inte bör betraktas som normalt eller oundvikligt: varje individ bör ha rätt att arbeta i en hälsosam miljö som respekterar deras fysiska och psykiska välbefinnande och är fri från skadlig belastning. Stress kan dock ibland uppstå trots lämpliga arbetsförhållanden. Det finns olika lösningar för att bevara anställdas välbefinnande och förebygga eller mildra effekterna av arbetsrelaterad stress.

Mindfulness som en individuell lösning

Mindfulness handlar om att vara öppen och icke-dömande uppmärksam på nuet. Denna praktik hjälper till att minska emotionell reaktion på stress, förbättrar välbefinnandet och främjar bättre känsloreglering. På arbetsplatsen gör det det möjligt för anställda att anta en mer lugn inställning till dagliga påfrestningar.

Naturens gynnsamma roll

Studien belyser också att kontakt med naturen, även i stadsmiljöer eller på kontoret genom växter eller utsikt över grönområden, bidrar till att minska stress. Natur och mindfulness förstärker tillsammans deras effekt och hjälper till att återställa mentala resurser, minska kognitiv trötthet och öka koncentrationsförmågan.

En innovativ modell för bättre stresshantering

Forskare föreslår en modell som kallas Mindfulness-in-Nature-Based Intervention (MiNBI) som kombinerar dessa två tillvägagångssätt. Regelbundna pauser och stunder av meditation i naturens närvaro, både inomhus och utomhus, främjar mental återhämtning och allmänt välbefinnande på jobbet. Organisationer uppmuntras att integrera dessa metoder för att skapa hälsosammare arbetsmiljöer.

Att tillämpa mindfulness och öka kontakten med naturen på arbetsplatsen är ett enkelt men kraftfullt sätt att bättre hantera stress på jobbet. Detta förbättrar både individuell hälsa och företagsprestationer och lägger grunden för en mer balanserad och hållbar professionell framtid.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
