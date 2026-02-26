Är den här avslappnande posen, populär på TikTok, verkligen lämplig för alla?

Liggande på rygg med benen vertikalt mot en vägg: "Viparita Karani"-posen har samlat miljontals visningar på TikTok. Presenterad som "ett snabbt motgift mot stress och tunga ben" verkar den enkel, lättillgänglig och nästan magisk: men är den verkligen lämplig för alla kroppstyper och alla hälsotillstånd?

En yogaposition som blev viral

Viparita Karani, bokstavligen "benen mot väggen", är en hållning från traditionell yoga. Det är en försiktig inversion: du ligger på rygg och placerar benen ovanför hjärtnivå, vilande mot en vägg. Till skillnad från mer tekniska ställningar som axelstående anses denna vara passiv och mer lättillgänglig.

På sociala medier beskrivs det ofta som en viktig hälsoritual. Tio minuter om dagen sägs vara tillräckligt, enligt vissa videor, för att öka cirkulationen, slappna av nervsystemet och ge en omedelbar känsla av lätthet. Bilden är tilltalande: du, din matta, en vägg och ett ögonblick att återknyta kontakten med din kropp.

En boost för tunga ben

Ur ett fysiologiskt perspektiv är idén inte absurd. Genom att lyfta benen använder du gravitationen för att underlätta venöst återflöde, det vill säga blodflödet tillbaka till hjärtat. Efter en lång dag stående eller sittande kan detta tillfälligt minska svullnad och obehag.

Medicinska institutioner som Cleveland Clinic påpekar att det tillfälligt kan lindra känslan av tunga ben att lyfta benen. Detta är dock en bekvämhetsåtgärd, inte en medicinsk behandling. Hållningen kan ge en behaglig känsla, men den ersätter inte behandling för ihållande cirkulationsproblem. Din kropp uppskattar ibland dessa enkla pauser. Att ge den några minuters liggande kan göra skillnad.

Den verkliga hemligheten: andning

"Wow"-effekten som ofta rapporteras efter denna position kommer inte enbart från benpositionen. Den är till stor del kopplad till det sammanhang i vilket du utövar den: lugn, tystnad, djupandning.

Långsam, kontrollerad andning aktiverar det parasympatiska nervsystemet, som ansvarar för avslappning. Forskning från American Psychological Association visar att djupa andningsövningar kan minska stress och främja lugn.

Med andra ord kanske det inte bara är väggen som får dig att slappna av, utan själva handlingen att ge dig själv en stunds medveten paus. Hållningen blir då en lugnande ram för att sakta ner, lyssna på din andning och släppa spänningar.

En hållning som inte passar alla

Trots sin skenbara mildhet är Viparita Karani fortfarande en inversion. Och inversioner, även små, rekommenderas inte för alla. Vissa inverterade positioner kan tillfälligt öka det intraokulära trycket.

Personer som lider av glaukom bör därför till exempel undvika denna typ av hållning eller söka läkarhjälp.

På samma sätt är det bäst att rådfråga en sjukvårdspersonal innan man utövar regelbundet vid okontrollerad högt blodtryck, hjärtsjukdom eller livmoderhalsproblem.

Om du upplever obehag, ovanligt tryck i huvudet, nacksmärta eller yrsel, ignorera inte dessa tecken. Din kropp försöker säga dig något: att lyssna på den är en handling av självrespekt.

Kort sagt kan "benen uppför väggen"-positionen vara en liten ritual för att lindra belastningen på benen och lugna ditt sinne. Men precis som alla wellness-övningar som populariseras online förtjänar den att beaktas i sitt sammanhang. Det som fungerar för en person fungerar inte nödvändigtvis för en annan. Istället för att blint följa en trend, anpassa den till dina egna behov. Om den här positionen får dig att må bra och din hälsa tillåter det, njut av den till fullo. Annars finns det otaliga andra sätt att ta hand om dig själv.