Denna detalj i din kvällsrutin kan påverka din hjärthälsa

Smyger du under täcket efter midnatt utan att tänka så mycket på det? Denna lilla fördröjning, som numera är vanlig i våra hyperuppkopplade liv, kan faktiskt påverka ditt hjärta. Ny forskning tyder på att tiden du somnar är nästan lika viktig som hur länge du sover.

Din inre klocka, ditt hjärtas ledare

Din kropp arbetar med en dygnsrytm på ungefär 24 timmar. Denna biologiska klocka reglerar inte bara sömnen utan påverkar även ditt blodtryck, blodsocker, ämnesomsättning och utsöndringen av hormoner som kortisol. När du regelbundet går och lägger dig efter midnatt kan denna naturliga rytm bli osynkroniserad från dag-natt-cykeln.

Denna störning, kallad dygnsrytmfeljustering, främjar förhöjt kortisol (stresshormonet), mild kronisk inflammation, förhöjt blodtryck och insulinresistens – alla mekanismer som är inblandade i hjärt-kärlsjukdomar. Även om du sover mellan 7 och 9 timmar kan oregelbundna scheman öka din kardiovaskulära risk med cirka 26 %. Därför är det inte bara mängden sömn som spelar roll, utan också tidpunkten för sömnen.

De mer exponerade "kvällskronotyperna"

Vissa personer är naturligt mer alerta på kvällen: de kallas kvällskronotyper, eller nattugglor. Enligt flera storskaliga studier kan dessa profiler ha en ökad risk för hjärt-kärlhändelser, såsom hjärtinfarkter eller stroke.

En analys från UK Biobank , som omfattar över 320 000 brittiska vuxna, visar att kvällskronotyper har större sannolikhet att ha ett lågt kardiovaskulärt hälsovärde. En annan europeisk studie med cirka 88 000 deltagare tyder på att det mest gynnsamma sömnfönstret för hjärtat är mellan 22.00 och 23.00. Efter midnatt ökar risken avsevärt, med en särskilt markant inverkan på kvinnor. I genomsnitt uppskattas den ökade risken för hjärtinfarkt eller stroke hos mycket sena kronotyper till cirka 16 % jämfört med mellanliggande kronotyper.

Mer än bara en tidsfråga: en livsstil förknippad med

Att gå och lägga sig sent är inte den enda bidragande faktorn. Forskare påpekar att nattugglor är mer benägna att ägna sig åt vissa ogynnsamma beteenden:

sena eller obalanserade måltider

stillasittande livsstil

mer ömtålig sömnkvalitet

högre blodsocker

Universitetsstudier har också visat att kvällssömn kan vara mindre effektiva på att bränna fett, vilket kan bidra till metabola störningar. Detta förvärras av långvarig skärmtid på kvällen. Blått ljus fördröjer produktionen av melatonin, det viktigaste sömnhormonet, och håller nervsystemet i ett vaket tillstånd. Som ett resultat sjunker inte blodtrycket lika effektivt på natten, vilket kan belasta hjärt-kärlsystemet med åren. Ditt hjärta frodas av regelbundenhet. Det fungerar bäst när dina rytmer är stabila och konsekventa.

Goda nyheter: du har verklig makt att agera

Att vara en "kvällsmänniska" är varken en brist eller ett fel. Kronotyp har en verklig biologisk komponent. Emellertid är ungefär 75 % av den observerade ökade risken kopplad till modifierbara faktorer. Det betyder att du kan vidta åtgärder. Några enkla justeringar kan göra skillnad:

anta regelbundna läggtider och väckningstider

minska exponeringen för skärmar och starkt ljus på kvällen

Välj en lätt middag och undvik koffein sent på kvällen.

delta i regelbunden fysisk aktivitet, helst under dagen

Det handlar inte om att plötsligt ändra sin rytm, utan om att gradvis röra sig mot större konsekvens.

Kort sagt, ditt hjärta arbetar för dig varje minut av ditt liv. Att ge det en stabil miljö, med regelbunden och återhämtande sömn, är en form av respekt för din kropp. Du behöver inte vara perfekt, bara konsekvent. Din hjärthälsa beror ibland på subtila detaljer. Ikväll är kanske en av dem helt enkelt ... den tid du släcker ljuset.