En kanadensisk kvinna överlever en stroke och vaknar upp med en oväntad accent

En kanadensisk kvinna som drabbades av en stroke år 2023 trodde att hon var på väg mot en lång rehabilitering. Efter operationen vaknade hon upp med en oväntad accent, ett sällsynt neurologiskt fenomen.

Ett slaganfall följt av en överraskande röstförändring

I november 2023 drabbades Tara Livingston, en 56-årig kanadensisk kvinna, av en stroke som orsakade talsvårigheter. Efter en period av vård och medicinsk uppföljning genomgick hon en operation nära ögat ett år senare.

Även om operationen fortskred utan större komplikationer inträffade ett oväntat fenomen när hon vaknade. Enligt hennes berättelse, som rapporterats i den brittiska tidningen The Mirror, hade hennes röst fått en rysk accent, trots att hon aldrig hade lärt sig språket eller bott i Ryssland. Hon förklarade att hon blev förvånad över att höra sin egen röst förändrad, oförmögen att återgå till sin ursprungliga intonation.

Utländsk accentsyndrom, en sällsynt sjukdom

Läkare rapporterar ett fall av främmande accentsyndrom (FAS). Detta är en extremt sällsynt neurologisk sjukdom, vanligtvis till följd av stroke, huvudskada eller annan hjärnskada som påverkar hjärnans språkområden. Syndromet betyder inte att personen faktiskt talar ett nytt språk. Snarare innebär det en förändring i prosodi, rytm eller artikulation som skapar intrycket av en främmande accent.

Stroke kan störa de hjärnkretsar som är involverade i talkoordination. Liknande fall har beskrivits i medicinsk litteratur sedan början av 1900-talet, även om de fortfarande är mycket sällsynta. En publicerad översikt identifierade färre än hundra dokumenterade fall världen över vid den tiden.

En betydande inverkan på det dagliga livet

Utöver den inledande överraskningen får denna vokala förvandling konkreta återverkningar. Tara Livingston förklarar att hon regelbundet blir tillfrågad om sitt ursprung. Hon säger att vissa människor antar att hon är invandrare på grund av sin accent. Enligt henne komplicerar denna situation hennes dagliga liv och förstärker känslan av att ha förlorat en del av sin identitet.

Hon säger att hon vill återfå sin ursprungliga röst och har börjat med logopedi för att försöka förbättra sitt uttal. Specialister påpekar att utvecklingen av utländsk accentsyndrom varierar från fall till fall. Vissa personer återfår gradvis sin ursprungliga accent, medan för andra kvarstår förändringarna.

När hjärnan omkonfigurerar talet

Språk är beroende av ett komplext nätverk av hjärnregioner, inklusive Brocas område och andra områden som är involverade i den motoriska planeringen av tal. Även en lokal skada kan leda till subtila förändringar i artikulationen. Vid främmande accentsyndrom påverkar förändringarna främst meningens melodi, stavelsernas längd och uttalet av vissa konsonanter. För lyssnaren framkallar dessa förändringar en specifik accent, även om detta inte är ett resultat av språkinlärning. Denna störning är fortfarande sällsynt och är fortfarande föremål för forskning för att bättre förstå dess mekanismer.

Sammanfattningsvis illustrerar Tara Livingstons berättelse den mänskliga hjärnans komplexitet och de ibland oväntade konsekvenserna av en stroke. Även om hennes operation gick bra vaknade hon upp med en oväntad accent, troligen relaterad till utländsk accentsyndrom. Detta är ett sällsynt fenomen, vetenskapligt dokumenterat, men fortfarande dåligt förstådd.