Från 65 års ålder verkar kvinnor ha en oväntad hälsofördel jämfört med män.

När det gäller hälsa och förväntad livslängd är jämförelser mellan kvinnor och män vanliga. Och det av goda skäl: biologiska, sociala och medicinska utvecklingsförlopp skiljer sig fortfarande avsevärt åt. I Frankrike belyser en nyligen genomförd analys av DREES (Direction de research, studier, evaluation et statistics) en intressant verklighet: kvinnor lever inte bara längre, utan de tillbringar också fler år med god hälsa, med fungerande och oberoende kroppar. Detta resultat uppmanar oss att se på ålder på ett annat sätt och gå bortom alarmistiska stereotyper.

Ett nytt verktyg för att prata om kroppen som åldras väl

Under lång tid var förväntad livslängd den primära indikatorn som användes för att mäta en befolknings hälsa. Att leva ett långt liv säger dock ingenting om kvaliteten på dessa år. Det är just för att fylla denna lucka som DREES (Directorate of Research, Studies, Evaluation and Statistics) har integrerat en ny indikator i sina studier: förväntad livslängd utan funktionsnedsättning. Detta verktyg gör det möjligt att bedöma antalet år som levts utan större begränsningar, de som hindrar dagliga aktiviteter eller självständighet.

Tack vare detta mer nyanserade synsätt framstår åldrandet i ett mer komplext ljus. Kroppen ses inte längre som en organism i förfall, utan som en allierad som kan uthärda, anpassa sig och bevara sina resurser längre än man tidigare trott.

Frankrike har en ganska bra position i Europa

Resultaten av denna analys är uppmuntrande på europeisk nivå. Frankrike rankas bland de främsta länderna när det gäller förväntad hälsosam livslängd från 65 års ålder. Franska män intar fjärde plats, medan kvinnor kommer på tredje plats.

Denna prestation återspeglar kvaliteten på hälso- och sjukvårdssystemet, förebyggande åtgärder och det växande fokuset på allmänt välbefinnande. Dessa siffror tjänar som en påminnelse om att åldrande inte bara är en individuell angelägenhet, utan också en kollektiv. De belyser en modell där den åldrande kroppen stöds, respekteras och vårdas.

Kvinnor behåller sin vitalitet längre

Det är från 65 års ålder som skillnaden ökar ytterligare. Kvinnor kan förvänta sig att leva nästan 12 år utan funktionsnedsättning, jämfört med drygt 10 för män. Två år till för att njuta av en rörlig, kapabel och närvarande kropp. Två år under vilka självständighet, nöjet att röra på sig, gå ut, skapa eller ta hand om sig själv förblir fullt tillgängligt. Denna skillnad är observerbar från födseln. I genomsnitt lever kvinnor mer än 65 år utan funktionsnedsättning, medan män lever något kortare.

En positiv dynamik för alla kroppar

Goda nyheter: män lämnas inte utanför. Deras förväntade hälsosamma livslängd ökar också. Efter bakslaget orsakat av pandemin stiger indikatorerna igen. Åldrandet blir långsammare, mjukare och får bättre stöd för hela befolkningen.

Dessa trender påminner oss om att varje kropp, oavsett kön, har förmågan att uthärda och åldras väl, förutsatt att vi lyssnar på den, respekterar den och ger den den vård den förtjänar.

I slutändan, även om kvinnor kan verka ha ett "försprång" efter 65, ligger det viktigaste budskapet någon annanstans: åldrande kan vara synonymt med hälsa, självständighet och självförtroende. Och detta gäller alla kroppar.