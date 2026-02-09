Denna energikick före läggdags är inte så positiv som den verkar.

Medan det är dags att krypa ner under täcket och säga hej till Morpheus, sprudlar du av energi. Medan du släpar fötterna efter dig på morgonen, mår du fantastiskt bra vid läggdags. Visserligen låter denna nattliga vitalitet dig diska, hänga ut tvätten och slutföra en stor del av din att-göra-lista, men det är ett tecken på en inre obalans.

När kroppen hamnar i osynkronisering

I en välreglerad kropp följer kortisol, ofta kallat "uppvakningshormonet", en exakt cykel. Det når sin topp på morgonen för att öka energin och minskar gradvis under dagen, vilket ger vika för melatonin, sömnhormonet . När denna rytm vänds – när kortisolet stiger på kvällen – skickar kroppen falska signaler: vi känner oss fulla av energi just i det ögonblick då vi borde sakta ner. Resultatet: försenad insomning, lätt sömn, nattliga uppvaknanden ... och kronisk trötthet vid uppvaknandet.

Denna omvändning av hormoncykeln är lite som en inre jetlag. Kroppen vet inte längre när den ska vila eller vara aktiv. På lång sikt kan detta störa hela nervsystemets balans och öka stress, irritabilitet eller koncentrationssvårigheter.

De vanligaste orsakerna

Denna obalans uppstår inte av en slump. Den är ofta ett resultat av en ansamling av små dagliga vanor som håller nervsystemet i ett vaket tillstånd.

Överstimulering på kvällen: skärmar, sociala medier, jobbmejl eller stimulerande serier… allt som håller uppmärksamheten aktiv hindrar hjärnan från att stänga av. Blått ljus blockerar i synnerhet den naturliga produktionen av melatonin.

En middag som är för sen eller för sockerrik: en måltid rik på enkla kolhydrater eller tunga fetter stör blodsockernivåerna och får kroppen att utsöndra kortisol för att stabilisera blodsockret. Detta är den berömda "energitoppen" som ofta misstas för en naturlig energikick.

En störd dygnsrytm: att gå och lägga sig eller äta vid oregelbundna tider, att ständigt skjuta upp läggdags eller att ofta leva i artificiellt ljus leder till att destabiliserar den nattliga hormonsekretionen.

En signal att lyssna på, inte att ignorera

Denna "andra andfåddhet" på kvällen är inte bara en slump: det är en varning från kroppen. I grund och botten säger den: "Jag är utmattad, men jag vet inte hur jag ska vila." Att ignorera denna signal vidmakthåller bara den onda cirkeln: ju senare du går och lägger dig, desto högre förblir dina kortisolnivåer, och desto lättare och mindre återställande blir din sömn.

Det första steget är därför att observera detta ögonblick av förnyad energi: vilken tid inträffar det? Efter vilken typ av dag? Dessa ledtrådar hjälper ofta till att förstå vad som utlöste det: en tung middag, en lång kväll med skärmtid eller ackumulerad stress.

Naturläkares råd för att återställa lugnet

Sakta ner tempot från slutet av eftermiddagen. Försök att inte planera några stimulerande aktiviteter efter klockan 19:00: låt kroppens energinivåer gradvis minska.

Skapa en lugnande ritual. Dämpad belysning, medveten andning, läsning, en avslappnande infusion eller försiktig stretching signalerar till hjärnan att natten närmar sig.

Ät en tidig, lätt middag. Helst före klockan 20.00, med fokus på kokta grönsaker, magert protein och hälsosamma fetter (avokado, nötter, olivolja).

Undvik skärmar. Ersätt oändlig scrollning på telefonen med en lugn stund fri från ljusstimulering.

Återuppta kontakten med din naturliga rytm. Försök att exponera dig för dagsljus på morgonen och minska antalet artificiella ljuskällor på kvällen för att synkronisera din inre klocka.

Så nästa gång den där kvällens "boost" infinner sig, ge inte efter för lusten att städa dina skåp eller starta ett nytt projekt klockan 23. Ta det som ett budskap från din kropp: den behöver regelbundenhet, mildhet och vila.