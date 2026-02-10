Search here...

"Väldigt få människor är kapabla till det": denna diskreta gest skulle kunna hjälpa till att lokalisera ljud.

Välbefinnande
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Att frivilligt röra öronen är en av dessa diskreta men fascinerande förmågor. Denna talang, som väldigt få personer besitter, är ändå mycket vanligare hos män än hos kvinnor. Bakom denna till synes oskyldiga rörelse döljer sig en fascinerande historia som involverar evolution, hjärnan och den dolda potentialen i människokroppen.

En kvarleva från våra förfäder… fortfarande i högsta grad vid liv

Om du lyckas röra öronen, om än lite, aktiverar du faktiskt en reflex som ärvts från våra primatförfäder. Hos apor, katter och hundar tjänar denna rörelse till att exakt orientera öronflikarna mot ett ljud, för att identifiera dess källa eller förutse fara. I en tät djungel eller vild miljö representerade denna förmåga en verklig överlevnadsfördel.

Hos moderna människor har denna reflex förlorat sin ursprungliga funktion. De tre ansvariga musklerna – främre, övre och bakre lillfingret – har till stor del blivit oanvända. Ändå förblir de hos vissa människor helt aktiverbara. Forskare uppskattar att väldigt få individer är kapabla till detta, och det är ännu inte klart varför denna förmåga är ungefär tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

En muskulär nyfikenhet… eller en ledtråd om din hjärna?

Denna gest kan vara mer än bara en rolig kuriosa. Forskare menar att den kan återspegla en mer utvecklad form av neuroplasticitet. Med andra ord kan hjärnorna hos personer som kan vifta med öronen vara bättre på att upprätthålla, omorganisera eller återaktivera vissa neurala kopplingar.

Vissa studier går ännu längre och antyder att denna förmåga kan vara förknippad med större hjärnmotståndskraft efter en stroke eller trauma. Denna subtila rörelse skulle då bli en indikator på mental flexibilitet, anpassningsförmåga och återhämtningspotential. En vacker demonstration av allt din kropp och hjärna är kapabla till, ibland utan att du ens inser det.

En bedrift inom motorisk koordination

Att vifta på öronen är inte så enkelt som det verkar. Det kräver en mycket exakt samordning mellan hjärnan och musklerna som de flesta aldrig använder frivilligt. För att få dem att röra sig måste man aktivera dessa tre muskler samtidigt, utan att förlita sig på ansikts- eller nackrörelser.

Så det handlar inte om anatomi – alla har dessa muskler – utan snarare om neurala kopplingar. Hos vissa människor har dessa kopplingar förblivit aktiva. Hos andra har de helt enkelt blivit vilande, utan att försvinna helt. Goda nyheter för dem som gillar milda fysiska utmaningar.

Goda nyheter: du kan lära dig

I motsats till vad många tror är denna talang inte reserverad för en "genetisk elit". Det är möjligt att väcka dessa vilande muskler. Framför en spegel, genom att fokusera på tinningområdet och försöka framkalla den minsta ryckning, kan du gradvis återaktivera denna uråldriga rörelse.

Nyckeln ligger i tålamod, kroppsmedvetenhet och repetition. Varje mikrorörelse räknas. Och även om du inte kan få dina öron att rycka som en uppmärksam katt, stimulerar du fortfarande din kroppsmedvetenhet, koordination och hjärn-muskel-koppling. Det är en givande övning för din kropp, ditt sinne och ditt självförtroende i dina förmågor.

Kort sagt, att vifta med öronen kanske inte förvandlar dig till en superhjälte, men den här gesten illustrerar perfekt din kropps dolda rikedom. Den påminner oss om att du är så mycket mer än vad du använder varje dag, att din hjärna kryllar av outforskade nervbanor och att din kropp förtjänar att hyllas i alla sina finesser.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
