Vid 32 års ålder berättar den här modellen om sin resa med endometrios före graviditeten.

I en podcast som leds av hennes make, den italiensk-amerikanske skådespelaren Dylan Sprouse, och författaren Brendan Columbus, berättade den ungerska modellen och skådespelerskan Barbara Palvin om resan som ledde till hennes endometriosdiagnos. Gravid med sitt första barn beskrev hon "åratal av smärta och en försenad diagnos".

Symtom som länge varit minimerade

Barbara Palvin berättar om nätter på golvet, kräkningar orsakade av smärtan och en fullständig brist på lindring trots att hon provat olika behandlingar. Enligt hennes vittnesmål gav flera gynekologiska konsultationer ingen diagnos: hon fick höra att hennes smärta berodde på normal menstruation och råddes att ändra sin livsstil eller stärka sina muskler. Denna upplevelse av försvagning rapporteras ofta av de som drabbas av detta tillstånd.

En kronisk sjukdom som fortfarande är dåligt förstådd

Endometrios kännetecknas av närvaron, utanför livmodern, av vävnad som liknar den vävnad som bekläder dess insida. Det kan orsaka försvagande bäckensmärtor, rikliga menstruationer, kronisk trötthet och ibland komplikationer som påverkar fertiliteten. Som Barbara Palvin själv påpekade är en vanlig gynekologisk undersökning inte alltid tillräcklig för att upptäcka det, vilket delvis förklarar den långa historien av diagnostiska förseningar.

En intervention före barnprojektet

Efter att ha konsulterat en specialist genomgick Barbara Palvin en operation år 2025, vilket hon tillkännagav i ett inlägg på sociala medier. Hon förtydligade att operationen inte var ett botemedel, men att den hade lindrat hennes symtom avsevärt. Barbara Palvin och Dylan Sprouse förklarade att de valde att ta detta steg innan de övervägde graviditet. Deras dotter väntas i augusti 2026.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Ett vittnesmål som tjänar som en varning

I sitt inlägg uppmuntrar Barbara Palvin de som misstänker att de har sjukdomen att konsultera en specialist och betonar vikten av tidig diagnos för att begränsa långsiktiga komplikationer. Hennes make, Dylan Sprouse, noterade också att forskningen om detta tillstånd fortfarande är otillräcklig.

Denna redogörelse belyser således en mekanism som dokumenterats i åratal: trivialiseringen av mensvärk försenar upptäckten av en kronisk sjukdom. Under ledning av en offentlig person som Barbara Palvin bidrar den till att synliggöra en verklighet som många kvinnor står inför utan ord eller medicinska svar.