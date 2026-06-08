Att titta ut i rymden är inte nödvändigtvis dagdrömma, enligt forskare.

Ibland är dina ögon glaserade och ditt sinne fixerat: du stirrar på en punkt, ett föremål, en person utan att blinka. Du är fysiskt närvarande men mentalt någon annanstans. Ur ett utifrånperspektiv ger du intrycket av att vara helt frånkopplad från verkligheten, som om du vore fångad i en parallell dimension. Det som många kallar en "lull" är inte alltid ett systemfel eller ett symptom på dagdrömmar.

Ett "mentalt tomrum" som fortfarande misstolkas

Du håller på med dina sysslor när plötsligt din kropp går in i vänteläge. Din blick, helt stilla, liknar en vaxdocka och rör sig inte en tum. Fäst vid något slumpmässigt föremål, ägnar den sig inte åt sitt vanliga observationsarbete. Den framkallar en viss uppfattning om ingenting. Även om dina vänner pratar med dig och fortsätter sin konversation, är du inte längre mottaglig för vad de säger.

Trots den omgivande aktiviteten, det omgivande oväsendet och den mänskliga dansen som utspelar sig framför dig, förblir du "i din egen värld", förlamad på plats. Du är som en staty i några minuter. Du verkar improvisera en ensam omgång "Rött ljus, grönt ljus". Just i det ögonblicket anklagar de omkring dig dig för att dagdrömma, låta dig bli distraherad eller till och med helt isolerad. Ibland klappar dina nära och kära händerna eller gör en serie onomatopoetiska ljud för att föra dig ner på jorden igen.

Detta korta ögonblick av distraktion misstas ofta för oförskämdhet eller ouppmärksamhet. I verkligheten kallar forskare detta ögonblick för en "tankelöshet". "Mind blanking definieras som den fullständiga avsaknaden av allt mentalt innehåll som man kan beskriva för andra", förklarar Esteban Munoz-Musat, neurolog och tidigare doktorand, i ett pressmeddelande från Brain Institute. I motsats till vad din omgivning kanske föreställer sig går du inte igenom din att-göra-lista eller tänker på middag. Hjärnan är helt amorf, som om den är sövd eller deaktiverad.

Ett sätt att spara energi

Under den här fasen, när du liknar en avstängd robot, är ditt sinne en öken: inte en enda påträngande tanke, ingen inre röst som föreläser dig, inga påminnelser om dina skyldigheter. Hjärnaktiviteten är praktiskt taget obefintlig. I en insiktsfull studie publicerad i Trends in Cognitive Sciences jämför forskare denna "mentala tomhet" med en mikrotupplur, ett slags intern återställning.

De analyserade detta drömlika tillstånd med hjälp av funktionell MRI för att bättre förstå dess syfte. Och tvärtemot vad man förväntar sig är det inte ett tecken på tristess eller bevis på intresseförlust. Det är en påtvingad vila. Forskare observerade till och med likheter med djupsömn i hjärnbarken. I slutändan är det samma sak som att sova stående. När dina ögon är försjunkna i tankar laddar du batterierna. Det är en liknande process med telefoner och andra elektroniska enheter: de laddas snabbare när de är avstängda.

Personer med ADHD är mer drabbade.

Dessa stunder av tomhet, under vilka du tillfälligt är otillgänglig, representerar ungefär 20 % av dina vakna timmar. Vissa personer är dock predisponerade för dem. Enligt en annan studie i ämnet är dessa perioder av mental nedgång vanligare hos vuxna och barn som diagnostiserats med ADHD .

På Brain Institute fördjupar sig Esteban Munoz-Musat i detta mystiska fenomen. "Mind blanking är en del av den kliniska bilden av vissa psykiatriska tillstånd, såsom generaliserat ångestsyndrom. Det verkar vara vanligare hos personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)."

Att ha en tom blick och ett stilla sinne är ett fysiskt bevis på att din kropp regenererar sig. Du är inte ute av den eller dagdrömmer, utan genomgår en fullständig översyn. Och detta händer vanligtvis när du är sömnberövad.