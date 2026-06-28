Myggbett: dessa tecken tyder på att du kan vara allergisk

Myggor, de där små sovrumsvampyrerna som livnär sig på ditt blod och skapar ett outhärdligt kakofoni i dina trumhinnor, lämnar spår av sina besök på din hud. Utöver de kliande knölarna som prickar din kropp hela dagen, kan du uppleva mer dramatiska symtom som kräver din största uppmärksamhet. Du kan vara allergisk mot deras bett.

Myggbett: inte så ofarliga

Myggor , de skadedjur som stör dina fridfulla nätter och förvandlar din hud till ett stort fält av gupp, är sommarens värsta fiender. Dessa insekter, som jagas bort kollektivt med spray eller flip-flops, har ingen nåd med din hud, som fungerar som deras skafferi. När en mygga biter dig, för den in sin snabel i din hud och suger direkt in i ditt blodkärl, vilket den kan upptäcka mycket väl. "Under denna process injiceras saliv som innehåller olika ämnen, vilket orsakar lokalbedövning och förhindrar att blodet koagulerar i snabeln. Det är ämnena i denna injicerade saliv som orsakar irritation", förklarar Rhône-Alpes Interdepartmental Mosquito Control Association (EID).

Saliven från denna erfarna blodsugare innehåller proteiner. När dessa proteiner färdas genom kroppen går immunförsvaret i beredskap och signalerar ett onormalt intrång. Det reagerar nästan spontant med histamin, vilket orsakar klåda och små blåsor. Detta är en "godartad" reaktion, en väloljad skyddsmekanism i kroppen. Men ibland blir saker komplicerade.

När reaktionen går bortom den enkla knappen

För de flesta orsakar ett myggbett en liten, kliande röd knöl som varar i några timmar eller dagar, inget mer. Men för vissa är kroppens reaktion mycket mer intensiv. Immunförsvaret överreagerar på proteinerna i myggans saliv och förvandlar ett enkelt bett till en fullskalig inflammatorisk episod.

Huden kan då svullna dramatiskt. Rödheten är inte längre begränsad till en liten, diskret cirkel: den sprider sig brett runt sticket, blir varm, smärtsam och intensivt kliande. Enligt data som rapporterats i Réalités pédiatriques kan vissa lokala reaktioner uppstå inom några minuter efter sticket och orsaka en röd fläck flera centimeter i diameter. Andra reaktioner är fördröjda: de uppträder flera timmar senare, hårdnar och kan kvarstå i flera dagar eller till och med flera veckor.

Det här är tecknen som borde varna dig.

Tillfällig klåda är normalt efter ett stick. Vissa symtom kräver dock omedelbar läkarvård, eller till och med ett besök på akuten. Mediebolaget Santé Magazine listar de symtom som kräver omedelbar vård och indikerar en onormal reaktion:

plötslig svullnad i ansikte, läppar eller hals;

andningssvårigheter eller en känsla av tryck över bröstet;

yrsel, obehag eller svaghetskänsla;

plötslig illamående;

hög feber;

svåra huvudvärkar;

rodnad som sprider sig snabbt eller tecken på infektion (varmt sår, vätskande sår...).

Även om det är sällsynt kan en allvarlig allergisk reaktion såsom anafylaxi förekomma. Det finns också en mer dramatisk reaktion som kallas Skeeters syndrom, som kännetecknas av:

omfattande inflammatorisk svullnad runt sticket;

betydande och smärtsam rodnad;

ibland feber;

Hos vissa barn kan associerade andningsproblem uppstå.

Hur man lugnar en allergisk reaktion på myggbett?

Om reaktionen förblir lokal är den första instinkten ofta att kyla området med en kall kompress eller ett ispåse insvept i en trasa för att minska klåda och inflammation. När reaktionen är svårare kan läkare ordinera lämplig behandling: antihistaminer, utvärtes behandlingar eller, i vissa fall, kortikosteroidkrämer.

Lyckligtvis tenderar denna överkänslighet ofta att minska med tiden. Många människor utvecklar gradvis en bättre tolerans mot stick med åren, även om vissa behåller en bestående känslighet.

Och eftersom den bästa behandlingen ibland är förebyggande, har klassiska åtgärder fortfarande sitt värde: att täcka kläder när solen går ner, myggnät, lämpliga myggmedel och ökad vaksamhet i områden som invaderats av tigermyggan, vars bett ofta beskrivs som mer smärtsamma och mer ihållande.