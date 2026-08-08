Dessa yogapositioner hjälper till att släppa spänningar efter en arbetsdag

Stel nacke, spända axlar, en rygg som behöver lite uppmärksamhet: efter en lång arbetsdag kanske kroppen vill sakta ner. Några mjuka yogapositioner kan hjälpa till att skapa en stund av avslappning, utan någon press att prestera. Ungefär 15 minuter kan räcka för att ge dig själv en paus.

Börja med att få kolumnen i rörelse igen

Efter flera timmar i samma position hjälper katt-ko-positionen till att gradvis återfå rörligheten. Börja på händer och knän, med händerna under axlarna och knäna under höfterna. När du andas in, böj försiktigt ryggen. När du andas ut, runda ryggraden och för hakan lätt mot bröstet. Upprepa detta ungefär tio gånger, långsamt och försiktigt, med fokus på flyt snarare än djup. Tanken är inte att "korrigera" din kropp, utan helt enkelt att erbjuda den lite rörelse efter en dag som ofta är väldigt statisk.

Ge din ländrygg en paus

Från en position på alla fyra, dra gradvis höfterna bakåt mot hälarna och sträck ut armarna framför dig för att gå in i barnpositionen. Din panna kan vila mot golvet om det är bekvämt. Stanna i denna position i en till två minuter, andas naturligt och utan att försöka gå djupare än vad som känns bekvämt. Om dina höfter förblir långt från hälarna kan en kudde ge extra komfort. Denna position kan vara en riktig övergång mellan arbetsdagen och kvällen, förutsatt att det är en trevlig upplevelse för dig.

Ge utrymme åt höfterna

Långvarigt sittande kan göra att du känner dig stel runt höfterna. Fjärilspositionen erbjuder ett skonsamt sätt att mobilisera detta område. När du sitter, för ihop fotsulorna och låt knäna öppna sig naturligt åt sidorna. Om du vill kan du luta överkroppen något framåt. Det finns ingen anledning att trycka med knäna eller försöka sänka dig ytterligare: låt helt enkelt positionen utvecklas med din andning. En till två minuter kan räcka för att ta dig tid att känna vad som känns bra.

Benen mot väggen: en försiktig paus

Behöver du nästan ingenting göra? Ligg på rygg och placera benen mot en vägg, så bekvämt som möjligt. Dina armar kan ligga kvar längs sidorna. Denna position, som ofta uppskattas efter en lång dag stående eller sittande, erbjuder främst en stund av lugn och vila. Stanna i denna position i några minuter, upp till fem eller tio om det passar dig. Återigen, detta är inte en "mirakelposition": vissa människor uppskattar den mycket, andra mycket mindre.

Avsluta med en bekväm vridning

Slutligen, ligg på rygg och för ett knä mot dig. Låt det sedan försiktigt rulla åt motsatt sida, medan du tittar åt andra sidan om det fortfarande är bekvämt. Håll axlarna så avslappnade som möjligt. En minut på varje sida räcker. Vridningen ska förbli mjuk: det finns ingen anledning att försöka gå långt eller uppnå en intensiv stretchkänsla.

Kort sagt, den här lilla rutinen kan bli en trevlig avslutningsritual, men den passar inte nödvändigtvis alla, och dess effekter kan variera från person till person. En hållning som är bekväm för vissa kan vara obekväm för andra. Den bästa vägledningen är därför hur du känner dig. Om du har problem med rygg, nacke eller knän, är gravid eller har ledproblem är det bäst att rådfråga en sjukvårdspersonal innan du börjar.