Klimakteriet: Dessa 3 överraskande tips kan hjälpa mot uppblåsthet

Under klimakteriet kan magen ibland kännas mer uppsvälld, tyngre eller känsligare än tidigare. Dessa förändringar är vanliga och betyder inte att din kropp "fungerar fel". Den goda nyheten är att några enkla steg vanligtvis kan hjälpa dig att återfå mer komfort i ditt dagliga liv, utan press eller mirakellöften.

Varför förändras magen under klimakteriet?

Klimakteriet åtföljs av betydande hormonella förändringar, inklusive en minskning av östrogen och progesteron. Dessa förändringar kan påverka matsmältningen, tarmrörelserna och hur kroppen lagrar fett. Som ett resultat upplever vissa kvinnor ökad gasbildning, långsammare matsmältning eller en känsla av uppblåsthet i magen.

Stress kan också spela en roll. Under denna övergångsperiod är det inte ovanligt att uppleva trötthet, mental ansträngning eller ångest. När nervsystemet är under spänning blir andningen ibland ytligare, magmusklerna spända och matsmältningsbesvär kan verka mer uttalade. Målet är därför inte att "korrigera" din mage, utan att försiktigt stödja den.

Åtgärd #1: Gå medan du andas genom näsan

Ett enkelt och ofta underskattat första steg är en lugn promenad efter måltider, i kombination med medveten näsandning. Gå specifikt i 10 till 15 minuter, andas in och ut genom näsan. När du andas ut kan du försiktigt dra in magen utan att tvinga den.

Denna rörelse hjälper diafragman att röra sig friare. Denna stora andningsmuskel fungerar lite som en naturlig inre massage: den stimulerar matsmältningssystemet, förbättrar cirkulationen och kan uppmuntra frisättningen av gaser. En betydande bonus: promenader hjälper också till att minska mental stress.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Elena Dell'Utri - Specialmetod för självmassage i klimakteriet (@elenadellutrimassages)

Åtgärd nr 2: ”magsugaren” i komfortversion

"Magsuget", som ofta presenteras på sociala medier i estetiska syften, kan också användas på olika sätt: som en mild andningsövning för att återknyta de djupa magmusklerna. Principen är enkel:

Andas in genom näsan, låt magen slappna av.

Andas ut långsamt och dra gradvis magen inåt.

Behåll denna känsla i några sekunder, utan smärta eller obehaglig blockering.

Slappna av och börja om lugnt.

Denna övning aktiverar de djupa core-musklerna och kan stödja matsmältningen genom att försiktigt stimulera magområdet. Målet är aldrig att dra in magen för att se smalare ut, utan att andas bättre och återställa den inre rörligheten.

Om du har en hjärtsjukdom, högt blodtryck eller nyligen har genomgått en operation är det bäst att rådfråga en sjukvårdspersonal innan du försöker dig på denna övning.

Steg #3: Självmassage av buken

Din mage älskar mildhet. Självmassage av magen kan hjälpa till att släppa spänningar och underlätta matsmältningen. Ligg ner eller ligg i en bekväm position. Placera varma händer på magen och gör sedan långsamma, medsols cirkulära rörelser runt naveln.

Trycket bör förbli lätt och behagligt. Denna lilla ritual kan främja en känsla av lugn, minska magspänningar och förbättra kroppsmedvetenheten. Med andra ord återknyter du kontakten med din mage med vänlighet, snarare än genom att göra motstånd.

Sammanfattningsvis kan dessa tre metoder – andningspromenader, bukandning och självmassage – fungera tillsammans för att främja avslappning, matsmältning och komfort. De ersätter inte en hälsosam livsstil: tillräcklig vätskeintag, en kost anpassad till din tolerans, regelbunden motion, återställande sömn och medicinsk vägledning om det behövs. Och framför allt finns det inget att "fixa". En uppsvälld mage under klimakteriet är varken ett misslyckande eller ett fel. Det är en levande kropp som genomgår en naturlig hormonell övergång.