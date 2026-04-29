Varför det är bra för hjärnan att återknyta kontakten med barndomens hobbyer

Under barndomen ägnar vi oss åt otaliga aktiviteter, vissa mer rekreativa än andra. Vi slår hoppreprekord, njuter av att måla inom linjerna, läser serietidningar och lindrar tristess genom att förvandla garageingången till en rullskridskobana. Dessa tidsfördriv, ibland lugna, ibland vågade, varar sällan länge. Ändå bör vi återupptäcka dessa sandlådeaktiviteter och avsätta en tid för dem i våra hektiska scheman.

Bekämpa kognitiv nedgång samtidigt som du har roligt

Vi hade alla en favoritsysselsättning under våra tidiga år. De skickligaste skulpterade modellera som Giacometti med gips eller hällde sin fantasi på blanka pappersark, medan de självutnämnda hyperaktiva utförde akrobatiska trick i skateparken eller improviserade en hinderbana för rullskridskor runt utomhusleksaker. Barn med tävlingsanda utövade till och med dessa hobbyer på hög nivå, vann medaljer och beundrades av sina föräldrar.

Men grejen är den: alla goda saker har ett slut, och när vi når vuxen ålder förändras prioriteringarna, och det gör även våra önskningar. Istället för att fortsätta med hopprep, skateboardåkning och magiska målarböcker upptäcker vi nya distraktioner, mer "i samklang" med vår ålder, som att ta en drink på en uteplats, klaga på världen eller göra pilates under infrarött ljus. Vi ger upp dessa hobbyer samtidigt som vi stänger vår leksakslåda och lämnar hemmet där vi växte upp.

Att flyga drake, få rullskridskor att gnissla på trottoaren utan rädsla för att dö vid varje fall, att sjunga utan att vänta på ursäkten för en karaokekväll eller att fylla i skissböcker borde dock inte vara flyktiga tidsfördriv som är reserverade för barn under tio år. Särskilt inte fritidsaktiviteter för uttrycksfulla sinnen som att rita, skulptera, skriva – allt som har sitt ursprung i sinnet och finner uttryck på något medium. Vetenskapen säger det. Enligt en studie publicerad i tidskriften Nature Communications bromsar kreativa hobbyer hjärnans åldrande . Detta återspeglar också konceptet "neuroplasticitet": hjärnans förmåga att förändras och skapa nya kopplingar baserade på erfarenheter, lärande och miljön.

En stor känsla av personlig tillfredsställelse

Istället för att jaga trendiga Instagramaktiviteter som pickleball eller hyrox, skulle vi göra bättre i att vårda våra barndomspassioner, de som ibland fick oss att glömma resten av världen eller till och med middagstid. Vi tror felaktigt att dessa aktiviteter är bättre i våra minnen än i verkligheten, och vi är rädda för besvikelse, som den gången vi provade de där berömda Mammoth Balls igen. Men för det första ger återknytningen till barndomshobbys oss lite lättnad i en vardag som präglas av tråkiga uppgifter och överväldigande ansvar. För det andra, även om det krävs lite övning för att återfå våra tidigare färdigheter, och våra leder kan ha lite svårt att hänga med, så förblir glädjen vi upplever intakt.

När man lyckas åka slalom runt koner på rullskridskor eller skriva en dikt med åtminstone några sammanhängande rim, känner man en enorm självtillfredsställelse. Att återuppta en aktivitet från barndomen är en mikroprestation, en liten symbolisk seger, en hyllning till det barn man en gång var. Det handlar också om att trotsa känslor av misslyckande eller övergivenhet och återupptäcka den där gnistan som Pilatesreformatorn och andra "vuxen"-lekar inte kan återskapa. Och dessa aktiviteter, liksom Prousts Madeleine, är onekligen trösterikt såväl som en källa till personlig utveckling.

Psykologer kallar detta implicit minne . ”Fördelen med implicit minne är att det tillåter sinnet att till viss del vara fritt. Vi kan utföra uppgifter som lärts in implicit utan att tänka på dem, vilket gör att vi kan göra andra saker. I den meningen kan det vara väldigt avkopplande att få tillgång till implicit minne”, förklarar Thomas C. Südhof, läkare och chef för Südhof-laboratoriet vid Stanfords fysiologiska institution, till Vogue US .

Ett sätt att återupptäcka ditt inre barn

Att återuppleva barndomens hobbyer innebär också att öppna upp en dörr som vuxenlivet ibland stängde lite för snabbt. Det är dörren till bekymmerslösa dagar, spontanitet och att göra saker "för nöjes skull", utan några prestationsmål eller oro för lönsamhet. Kort sagt, en plats där du inte har något att bevisa.

I en vardag som ofta dikteras av skyldigheter, deadlines och produktivitet, fungerar dessa aktiviteter som en mental paus. Att rita utan avsikt att visa upp sig, springa utan ett tidsmål, meka utan att sträva efter perfektion: det här är alla enkla gester som återknyter oss till en form av inre frihet.

Psykologer är särskilt intresserade av denna effekt av "positiv regression", där hjärnan återupptäcker lättare, tryggare känslomässiga tillstånd. Det handlar inte om att smita undan ansvar, utan om att återaktivera nervbanor som är förknippade med lek, nyfikenhet och omedelbar tillfredsställelse. Och det är ofta här genombrottet ligger: genom att återupptäcka tidigare aktiviteter återupptäcker vi inte bara ett tidsfördriv, utan en mer spontan version av oss själva – en som ännu inte internaliserat rädslan för att göra misstag eller andras dömande.

I slutändan blir dessa rekreationsstunder mycket mer än bara avkoppling. De fungerar som en mental frisk fläkt, ett skonsamt sätt att varva ner, släppa spänningar ... och kom ihåg att njutning också förtjänar en plats i vår kalender. Det finns ingen anledning att vänta tills du har ett barn för att återupptäcka dessa grundläggande tidsfördriv.