Denna urgamla hälsovana har återupplivats på TikTok.

I en tid av gyllene mjölk, ube lattes, matcha och ingefärsshots har ännu en dygdig dryck börjat nå våra handflator. Och den innehåller inga elektrolyter, inga näringsämnen och ingen citron. Att dricka varmt vatten, renat från alla smakämnen och fritt från tepåsar, är det nya wellnessreceptet 2.0. En metod inspirerad av traditionell kinesisk medicin, som har blivit viral.

Att dricka rått varmt vatten, en gest som har blivit viral

På TikTok överger användare detoxjuicer, energigivande smoothies och ungdomskällor för att smutta ur muggar fyllda med ljummet vatten. Och nej, det är inte som svar på någon tvivelaktig utmaning som tänjer på gränserna för deras orala tolerans. De kokar vattenkokaren, inte för att tillaga ett " lättsmält " örtte eller en uppfriskande brygd. Utan för att dricka rent varmt vatten, utan tillsatta ingredienser. I deras muggar finns ingen citronsaft, inga örtpulver och inget utspätt kollagen. Det finns inget annat än vatten.

Det är den senaste wellness-trenden. Istället för att njuta av ett starkt kaffe eller en drink värdig ett trendigt kafé nöjer sig influencers med rumstempererat vatten. Varken kallt eller stekhett. I en tid då butikshyllorna dagligen svämmar över av hälsodrycker gjorda på okända rötter, sällsynta växter och lovande mikronäringsämnen, längtar de efter en mer minimalistisk hudvårdsrutin. Du undrar säkert varför dessa självutnämnda spirituella guruer på internet utsätter sig själva för ett sådant straff.

Att dricka varmt, outspätt vatten, utan smak eller färg, kan verka som en bluff vid första anblicken. Ändå är det ganska allvarligt. När man förstår effekterna av denna milda dusch på kroppen, kommer man lätt över sin första tvekan och glömmer sina förutfattade meningar. Och även om internetanvändare kanske tror att de har gjort en upptäckt, är det i verkligheten vanligt att dricka varmt vatten inom traditionell kinesisk medicin.

De oväntade fördelarna med varmt vatten för kroppen

Att dricka varmt vatten istället för ditt älskade kaffe kanske inte låter särskilt lockande. Ändå är det utan tvekan kroppens favoritdryck, som ger den fullständigt återupplivad energi. Glöm artificiella bränslen som ger en illusion av energi men orsakar energikrascher. Varmt vatten är en kaskad av fördelar för kroppen och sopar bort alla de där irriterande små dagliga krämporna. Den bästa lösningen på kroniska problem är ofta den enklaste.

Innehållsskaparen @roro_youraznbigsis , som introducerades till traditionell kinesisk medicin i ung ålder, är övertygad om att varmt vatten är ett botemedel i sig. Faktum är att hennes gom är väl insatt i dess fördelar, eftersom hon ständigt lovordar denna vanliga dryck med dess extraordinära egenskaper. "Om du har uppblåsthet, drick varmt vatten. Om du har mensvärk, drick varmt vatten. Om du alltid fryser, drick varmt vatten. Om du har hudproblem, drick varmt vatten. På morgonen, när du vaknar, drick varmt vatten. Och ditt liv kommer att förändras. Du kommer att må bättre", menar hon.

Varmt vatten bär också på en särskild, nästan andlig, symbolik. "Inom traditionell kinesisk medicin är det viktigt att reglera kroppstemperaturen eftersom god cirkulation och värme främjar flödet av qi, eller vital energi", förklarar akupunktören Tsao-Lin E. Moy till Bustle . Omvänt orsakar drycker laddade med isbitar, som islatte eller kortisolcocktails , en inre termisk chock som saktar ner alla kroppens funktioner.

Hur man gör denna ritual mer tilltalande

På pappret kan det verka lite sparsamt att dricka en enkel kopp varmt vatten. Vi är ju trots allt vana vid njutningsfulla drinkar, väldoftande smaker och Instagram-värdiga drycker som hopar sig på trendiga kaféer. Men för de som vill anamma denna wellnessritual utan att känna att de dricker "en tom kopp" finns det några enkla knep för att göra denna vana mer lättillgänglig.

Det första steget är att förvandla detta ögonblick till en riktig paus i dagen. Istället för att svälja ditt varma vatten, ta dig tid att njuta av det som en kopp te. Välj en fin mugg, slå dig ner bekvämt och njut av denna fridfulla paus. Att bara ritualisera denna gest kan redan göra det ännu mer njutbart.

Vissa föredrar också att leka med temperaturen. Tanken är inte att dricka skållhett vatten, utan snarare ljummet eller lätt varmt vatten, som förblir skonsamt mot mun och kropp. Denna nyans kan göra hela skillnaden, särskilt för de som är nya inom praktiken. Om du har en känslig gom kan du helt förbättra detta ljumma vatten. Hur? Med riven ingefära, en citronklyfta eller några väl valda kryddor. För att förhindra att detta nyttiga vatten förvandlas till en förorenad pöl, se till att filtrera ditt kranvatten också.

I slutändan påminner denna till synes enkla ritual oss om något viktigt: välbefinnande finns inte alltid i komplicerade recept. Ibland räcker det med en kopp varmt vatten i händerna för att sakta ner, lyssna på kroppen och komma tillbaka till grunderna.