Denna sittande ställning kan förklara vissa återkommande besvär.

Att korsa benen är en mycket vanlig reflex när man sitter. Denna hållning kan dock ha effekter på kroppen, särskilt om den upprätthålls under längre perioder. Enligt flera specialister inom hållning och muskuloskeletal hälsa kan denna position påverka blodcirkulationen, bäckenställningen och till och med bidra till vissa kroniska smärtor.

En mycket vanlig ståndpunkt… men inte alltid idealisk

För många är det att korsa benen en av de där automatiska gesterna vi antar utan att ens tänka på det. Ändå kan denna vana förändra kroppens naturliga balans. När benen är korsade lutar bäckenet något, och kroppen måste kompensera för att förbli stabil. På lång sikt kan denna asymmetri påverka den allmänna hållningen och orsaka spänningar i vissa delar av kroppen, särskilt ländryggen och höfterna.

Möjliga effekter på blodcirkulationen

Att korsa benen kan också störa blodcirkulationen, särskilt när denna position upprätthålls under längre perioder. Enligt specialister kan denna position bromsa det venösa återflödet i nedre extremiteterna, eftersom venerna kan komprimeras i ljumskområdet. Detta kan leda till en känsla av tunga ben eller förvärra vissa cirkulationsproblem hos personer som redan är i riskzonen.

Den franska nationella sjukförsäkringen påminner oss också om att att hålla benen i kors under långa perioder kan bromsa återflödet av venöst blod till benen, vilket kan förvärra symtomen hos personer som lider av åderbråck.

En hållning som kan bidra till vissa smärtor

Den största påverkan gäller dock hållningen. När benen är korsade förändras bäckenets position något. Kroppen kompenserar sedan för att upprätthålla balansen , vilket kan orsaka en vridning av bäckenet och en asymmetri i ryggraden. Med tiden kan dessa obalanser leda till muskelspänningar och smärta i nedre delen av ryggen.

Vissa källor tyder på att denna position ojämnt påverkar höft- och lårmusklerna, vilket kan bidra till smärta i bäckenet, skinkorna eller ländryggen. Enligt anatomen Adam Taylor vid Lancaster University kan det att ofta stanna kvar i denna position till och med leda till förändringar i längden på vissa muskler och i bäckenets inriktning. Dessa förändringar kan sedan påverka ryggradens och axlarnas inriktning.

Det verkliga problemet: att stå stilla för länge

Experter betonar en viktig punkt: det är inte att korsa benen som är huvudproblemet, utan snarare att bibehålla samma position under längre perioder. Att sitta under långa perioder sätter redan betydande press på ryggraden. Vissa studier tyder på att trycket på ländryggsdiskarna kan vara högre när man sitter än när man står, vilket kan bidra till ryggsmärtor när man förblir orörlig för länge.

Kort sagt, att korsa benen medan man sitter är en vanlig gest och i allmänhet ofarlig när den görs då och då. Men när denna hållning intas under långa perioder eller upprepas mycket ofta kan den bidra till muskelspänningar, posturala obalanser eller till och med cirkulationsproblem hos vissa personer. Den bästa strategin är fortfarande enkel: variera dina positioner, undvik att sitta för länge och rör på dig regelbundet.