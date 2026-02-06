Att bära strumpor på natten kan göra det lättare att somna.

Att bära strumpor på natten kan verka trivialt, till och med omodernt, men flera studier och sömnspecialister tyder på att denna enkla handling faktiskt kan främja sömnen och förbättra sömnkvaliteten något. Genom att påverka kroppstemperaturregleringen blir strumpor i sängen ett värdefullt litet termoregleringsverktyg för sömn.

Varför strumpor främjar sömn

Att ta på sig strumpor innan sänggåendet värmer upp fötterna, vilket orsakar vasodilatation av blodkärlen under huden. Varmt blod rusar upp till ytan, värmen avges och kroppens inre temperatur sjunker något, vilket är en av de viktigaste biologiska signaler som hjärnan associerar med sömn.

År 2018 visade en liten studie vid Seoul National University på sex unga män att de som sov med strumpor somnade i genomsnitt 7,5 minuter tidigare, vaknade mer sällan under natten och sov cirka 32 minuter längre än de som sov barfota. Författarna drog slutsatsen att reglering av fottemperaturen under natten kan bidra till att förbättra vissa aspekter av sömnkvaliteten.

Vad sömnspecialister säger

Experter som professor Indira Gurubhagavatula, talesperson för American Academy of Sleep Medicine, förklarar att mekanismen inte bara involverar fötterna utan hela cirkulationssystemet. Genom att värma upp extremiteterna sker vasodilatation även på andra ställen i kroppen, vilket underlättar värmeavledning och sänker kärntemperaturen, ett tillstånd som bidrar till att man somnar.

Andra specialister, som Dr. Raymann, påpekar att hjärnan tolkar denna minskning av kärntemperaturen som ett grönt ljus för att starta sömnprocessen. I praktiken leder detta ofta till en känsla av dåsighet som inträder snabbare när fötterna äntligen är varma.

Att välja rätt strumpor för natten

För att denna praxis ska vara fördelaktig är valet av strumpor viktigt: det är lämpligt att välja ett par rena strumpor gjorda av andningsbara naturmaterial som bomull eller merinoull för att begränsa svett och irritation. Strumporna bör vara tillräckligt breda för att inte trycka ihop fotleden eller vaden, eftersom trånga strumpor kan begränsa blodcirkulationen och orsaka domningar.

Experter påminner oss om att det, förutom i specifika fall, inte är nödvändigt att bära kompressionsstrumpor när man sover: när man ligger ner förbättras det venösa återflödet naturligt, och alltför kompressionsstrumpor kan vara obekväma. Om du är benägen att drabbas av fotsvamp, cirkulationsproblem eller diabetes är det bäst att rådfråga din läkare innan du regelbundet anammar denna nattliga vana.

Ett användbart tips, men inte ett mirakelmedel

Läkare betonar att att sova i strumpor inte är en behandling för sömnstörningar som kronisk sömnlöshet eller sömnapné, vilka kräver specifik vård. Snarare är det ett enkelt sätt att optimera förhållanden som gynnar sömnen: varma fötter, en något lägre innertemperatur och en ökad känsla av komfort.

För de som oroar sig för att bli för varma mitt i natten är en lösning att bara ha strumpor på vid sänggåendet, tillräckligt länge för att utlösa den vasodilatation i huden som är nödvändig för att somna, och sedan ta av dem när du har somnat. På så sätt kan du njuta av fördelarna... utan att känna dig kvävd under täcket.