Press, andras blickar, utmattning: dessa tonårsflickor vänder idrotten ryggen.

Att utöva sport borde vara synonymt med nöje och välbefinnande. Ändå blir upplevelsen för många tonårsflickor en källa till stress och obehag. I Frankrike, liksom internationellt, framträder en oroande trend: flickor drar sig gradvis tillbaka från fysisk aktivitet allt eftersom de blir äldre.

När kroppen blir ett hinder

Puberteten är en tid av intensiv förändring, och tonårskroppen kan ibland kännas obekväm. I Frankrike erkänner 63 % av tonårsflickorna att de känner sig osäkra på sitt utseende, ett stort hinder för att delta i idrott. Denna verklighet är inte unik för Frankrike: i Storbritannien slutar 43 % av flickorna med idrott och anger liknande skäl, allt från problem med kroppsuppfattning till menstruation, för att inte tala om rädslan för att bli dömda av andra.

På andra sidan Atlanten visar en kanadensisk studie att en av tre tonårsflickor slutar med idrott vid 16 års ålder. Skälen är desamma: fysiska förändringar, men också brist på inspirerande förebilder och lämplig vägledning. Dessa siffror tjänar som en påminnelse om att relationen till ungdomskroppen är en universell fråga som förtjänar uppmärksamhet och medkänsla.

Livsstilar som hämmar lusten att röra på sig

Utöver oro för fysisk kondition utgör tidsbrist ett annat hinder. Mer än hälften av franska tonårsflickor (57 %) uppger att deras hektiska scheman lämnar lite utrymme för sport. Amerikanska studier bekräftar denna trend: flickor från mindre privilegierade bakgrunder är dubbelt så benägna att sluta med sport som sina manliga motsvarigheter, på grund av brist på tid, tillgängliga faciliteter eller familjestöd.

Sena arbetstider, långa resor och brist på idrottsanläggningar anpassade för dem gör deltagande svårt, till och med avskräckande. Denna observation visar att hindret inte bara är psykologiskt: det är också logistiskt och socialt.

Andras blick: en universell börda

Både i omklädningsrummet och på planen kan omdömet vara förlamande. I Frankrike rapporterar 40 % av tonårsflickorna att de känner sig förödmjukade av hur andra ser på dem. I Storbritannien stiger denna känsla till 68 %, förstärkt av de normer som marknadsförs på sociala medier.

I Kanada väljer vissa unga flickor att sluta med lagsporter helt enkelt för att undvika att "visa sina kroppar" eller bli hånade av sina jämnåriga. Denna sociala press, i kombination med rädslan för att bli dömd av andra, bidrar till att skapa en miljö där sport upphör att vara ett nöje och blir en källa till ångest.

Trötthet och sportutbrändhet

Runt om i världen verkar tonårsflickor följa samma väg: de ökande kraven från skolan, det sociala livet och den digitala tekniken lämnar lite utrymme för sport. När de utövas på tävlingsnivå kan det till och med skapa ytterligare stress. Unga kvinnor av annan hudfärg eller från missgynnade bakgrunder möter ännu fler hinder, vilket förvärrar deras bristande engagemang för sport och dess konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa.

Lösningar som förändrar spelet

Inför denna situation visar sig flera initiativ vara uppmuntrande. MGEN-Kantar-studien rekommenderar särskilt lämpliga tider (17.00-19.00), bekvämt belägna lokaler, flexibla sessioner och stödjande handledning. Dessa idéer finner genklang på andra håll i världen:

I Kanada erbjuder programmet "She Plays" icke-tävlingsinriktade aktiviteter med fokus på nöje och självförtroende.

I Storbritannien hjälper "This Girl Can" tonårsflickor att återknyta kontakten med sport utan prestationspress.

I Australien syftar "Girls Make Your Move" till att minska avhoppen genom att göra idrott inkluderande och synlig.

Dessa initiativ visar att det med lyssnande och anpassning är möjligt att ge tonårsflickor tillbaka lusten att röra på sig, samtidigt som man respekterar deras rytm och sina kroppar.

En folkhälsokris

Minskningen av tonårsflickors intresse för sport är inte bara en övergående trend: den påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Mindre fysisk aktivitet leder till ökat stillasittande beteende, risk för viktökning, menstruationsproblem, samt ångest, isolering och minskat självförtroende. I Frankrike slutar nästan varannan flicka att delta i sport mellan 13 och 18 års ålder. Globalt uppskattar WHO att 84 % av tonårsflickorna inte uppfyller minimikraven för fysisk aktivitet.

Att ge tonårsflickor tillbaka glädjen i rörelse handlar därför inte bara om prestation: det handlar om hälsa, välbefinnande och självförtroende. Med skräddarsydda lösningar är det möjligt att förvandla idrott till en positiv, tillgänglig och befriande upplevelse för alla.