Vid en olycka är den här stolen i bilen den som skulle rädda flest liv.

När vi sätter oss i en bil tänker vi sällan på vår säkerhet när vi väljer vår plats. Av vana, komfort eller helt enkelt reflexmässigt föredrar vi att framsätet ska se vägen, eller ett sidosäte bak där vi vill vila huvudet mot rutan. En vetenskaplig studie visar dock att ett annat säte, ofta förbisedd, faktiskt är det säkraste av alla.

Den mest förbisedda… och säkraste platsen

Enligt data sammanställd av Lucas Waldenback , medgrundare av Zutobi, en plattform för förarutbildning, erbjuder det bakre mittsätet bäst chans att överleva vid en kollision. En studie från 2009 visade att passagerare i denna position har 46 % större chans att överleva vid en dödlig olycka jämfört med de fram. Även om man bara tittar på baksätena kvarstår fördelen: mittsätet erbjuder 13 % mer säkerhet än de yttre sätena.

Varför skillnaden? Det är en fråga om ingenjörskonst.

Hemligheten ligger i fordonets geometri och hur det absorberar stötar. Vid en kollision är de främre och bakre områdena utformade för att deformeras och avleda stötenergin – så kallade "deformationszoner". Baksätets mittplats är placerad exakt på den punkt som är längst bort från alla dessa sårbara områden, vilket avsevärt minskar kraften från stöten för passageraren som sitter i den. Enkelt uttryckt, oavsett om det är en frontal-, sido- eller bakre kollision, förblir detta säte det mest centrala och därför det minst exponerade.

Men se upp, en detalj förändrar allt

Denna fördel är bara meningsfull om passageraren använder säkerhetsbältet korrekt. Och det är där problemet ligger: studier visar att personer som sitter i baksätet löper fem gånger större risk att glömma att spänna fast sig. Som ett resultat utsätts de för allvarliga, till och med dödliga, skador vid en kollision, vilket helt omintetgör fördelarna med detta säkrare område.

Säkerhet är en vanefråga.

Som Lucas Waldenback påminner oss: ”Det finns inget som heter en helt säker sits, bara säkrare beteenden.” Det bästa sättet att skydda sig själv är att konsekvent använda säkerhetsbälte var man än sitter – även under en kort resa.

Sensmoralen i historien är att nästa gång du sätter dig i en bil, tänk på detta: även om mittsätet baksätet kanske inte alltid verkar vara det bekvämaste, så är det, enligt siffrorna, fortfarande din bästa allierade för säkerhet.