Syndromet "Jag är utmattad utan anledning": hur mars förändrar våra rytmer

Du sover gott, ditt schema är inte mer hektiskt än vanligt ... och ändå känner du dig trött. Om den här känslan låter bekant i mars är du inte ensam. Denna energiminskning, som ofta nämns i slutet av vintern, motsvarar faktiskt en anpassningsperiod för kroppen.

En övergångsperiod för kroppen

Mars markerar en avgörande händelse mellan två årstider. Efter flera vintermånader måste din kropp gradvis anpassa sig till en föränderlig miljö: dagarna blir längre, temperaturerna förändras och naturligt ljus blir mer närvarande.

Dessa förändringar kan verka subtila, men de kräver faktiskt att din kropp anpassar sig. Precis som en motor som startar om försiktigt efter ett långt uppehåll, justerar din kropp sina inställningar. Under denna övergångsfas upplever vissa människor ovanlig trötthet, en känsla av tröghet eller brist på energi. Detta är helt normalt: din biologiska rytm omkalibreras helt enkelt.

Ljus, ledaren för din inre klocka

En av de viktigaste faktorerna bakom denna säsongströtthet är naturligt ljus. Det spelar en viktig roll i funktionen hos din biologiska klocka, även känd som din dygnsrytm. När dagarna blir längre på våren behöver din kropp justera sin produktion av vissa hormoner. Ett av de viktigaste är melatonin, hormonet som reglerar sömnen.

Under vintern främjar låga ljusnivåer ökad melatoninproduktion. När ljuset plötsligt ökar på våren behöver din kropp återställa balansen i denna mekanism. Denna omställning kan tillfälligt störa din sömn-vakenhetscykel. Som ett resultat kan du känna dig energilös även efter en god natts sömn.

Vintern lämnar ibland spår

Slutet av vintern kan också påverka dina energinivåer av andra anledningar. Under de kallare månaderna förändras ofta livsstilsvanor: mindre ljus, mer tid inomhus och ibland mindre fysisk aktivitet. Solexponering spelar till exempel en viktig roll för att upprätthålla vissa kroppsliga balanser. Efter flera månader med låga ljusnivåer kan din kropp behöva tid för att anpassa sig till en mer dynamisk rytm.

Vissa forskare kallar detta för säsongströtthet . Det är inte ett motivationsproblem eller brist på viljestyrka: din kropp går helt enkelt igenom en anpassningsperiod. Din kropp ligger inte "efter schemat". Den utvecklas i sin egen takt.

Tidsomställningen, en liten, diskret störare

Som om denna övergång inte vore nog, stör ibland en annan faktor balansen: övergången till sommartid, vanligtvis i slutet av mars. Denna timmesförskjutning kan verka minimal, men den förändrar den inre klockan något. Även en så liten förändring kan påverka sömnkvaliteten i några dagar. Vissa personer märker då ökad dåsighet, trötthet eller koncentrationssvårigheter. Den goda nyheten: kroppen anpassar sig vanligtvis snabbt.

Några steg för att återfå din energi

För att stödja din kropp genom denna övergång kan några enkla vanor göra hela skillnaden.

Att få naturligt ljus direkt på morgonen hjälper din biologiska klocka att synkroniseras. En kort morgonpromenad eller frukost nära ett ljust fönster kan redan stödja denna balans.

Att upprätthålla ett regelbundet sömnschema hjälper också kroppen att återfå en stabil rytm. Måttlig fysisk aktivitet kan också öka energin och förbättra sömnkvaliteten.

Slutligen hjälper en varierad och balanserad kost kroppen att fylla på sina resurser efter vintern.

Kort sagt, om du känner dig trött i mars behöver du inte känna dig skyldig. Den här känslan är vanlig och i de flesta fall tillfällig. Din kropp övergår helt enkelt smidigt från vinter till vår. Och precis som alla levande organismer förtjänar den den tid och uppmärksamhet den behöver för att återfå sin styrka.