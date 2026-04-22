Hon skulle snart gifta sig, och den bästa dagen i hennes liv förvandlades till en mardröm på grund av hennes svägerska.

I maj 2024 tog det som skulle bli en av de lyckligaste dagarna i Gemma Monks liv en dramatisk vändning. När hon skulle gå nerför altargången för att träffa sin blivande make blev den unga kvinnan stänkt med svart färg under ceremonin. Händelsen inträffade på Oakwood House Register Office, inför dussintals chockade gäster. Bruden, som först var överraskad, insåg snabbt att handlingen var avsiktlig.

En svägerska låg bakom attacken

Gärningsmannen bakom denna handling var ingen mindre än hennes svägerska, Antonia Eastwood. Hon var inte inbjuden till bröllopet, utan ska ha gått in på platsen för att hämnas en långvarig familjefejd. Enligt rapporter fanns det redan spänningar mellan de två kvinnorna, som härrörde från en tidigare oenighet vid ett annat familjebröllop 2023.

En förstörd klänning, men en ceremoni som fortsatte.

Attacken fick omedelbara konsekvenser: Gemma Monks brudklänning, som uppskattas vara värd cirka 1 800 pund, var helt missfärgad. Gemmas ansikte och kropp påverkades också. Trots chocken vägrade den unga kvinnan att låta händelsen förstöra hennes dag. Efter att ha tvättat sig kunde hon byta till en ersättningsklänning som hon hittat i all hast, vilket gjorde att ceremonin kunde fortsätta, om än några timmar försenad.

Ett mål som väckts vid domstol

Händelsen förblev inte ostraffad. Fallet prövades av Maidstone Crown Court, som fann Antonia Eastwood ansvarig. Hon erkände sig skyldig till "egendomsskada". Hon fick villkorlig fängelsedom, samhällstjänst, ett besöksförbud som förbjöd henne att kontakta offret, Gemma Monk, i flera år, och ålades att betala skadestånd.

I slutändan illustrerar denna händelse hur personliga konflikter kan eskalera, även under händelser som är menade att vara glädjefyllda. Trots denna förödmjukande attack valde Gemma Monk att fortsätta sitt äktenskap och förvandlade ett krisögonblick till ett bevis på hennes motståndskraft inför en extraordinär situation.