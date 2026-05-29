Efter att ha varit gift fem gånger med samma man uppmuntrar hon par att hämta inspiration från henne.

Äktenskapet är en unik händelse. Presenteras som den lyckligaste dagen i ens liv, reduceras den till ett enda datum i kalendern. Generellt sett måste man skilja sig för att hoppas kunna bära den oklanderliga klänningen igen. Ändå är det fullt möjligt att bryta mot denna regel och återuppleva detta romantiska scenario utan festgåvor eller en hedersvakt. En amerikansk kvinna gifte sig med sin första partner fem gånger. Hon förnyade inte sina löften som andra gör för en första bröllopsdag; hon firade denna förening på sitt eget sätt, långt ifrån konventionen.

Att gifta sig med samma person flera gånger: en ovanlig idé

I den kollektiva fantasin är äktenskapet en symbolisk händelse som bara varar i 24 timmar. Det är inte tänkt att hända igen, såvida inte paret bryter förlovningen mitt i romansen och går tillbaka nerför altargången med en annan partner. Faktum är att bruden och brudgummen är fullt medvetna om denna verklighet och gör allt de kan för att leva ut denna saga de har drömt om sedan de var barn. De lägger ner sina hjärtan i att göra ceremonin till en dröm som går i uppfyllelse. Och ofta är de så fokuserade på att bröllopet ska bli framgångsrikt att de kämpar för att njuta av nuet.

Som Lis Anna-Langston berättar på sidorna i HuffPost ville hon inte att äktenskapet skulle vara en statisk händelse. Hon ville inte bli lämnad med en känsla av ofullständighet, och inte heller ha bara ett minne från ceremonin. När hon sa "Ja" till sin partner visste hon att det inte skulle bli sista gången. Hon gifte sig enligt traditionen: hon formaliserade sin kärlek vid domstolen i York, i en liten, privat ceremoni. Även om det var rent administrativt, markerade den dagen en verklig övergång i deras romans.

Inga sidendukar eller nyklippta buketter här; Amors lärjunge hade valt enkelhet för detta obegränsade bröllop. Hon var säker på att hon kunde gottgöra det en annan gång. För att gifta sig med samma partner flera gånger är inte en trend eller ett infall. Det är ett kraftfullt initiativ för att ge sig själv fler chanser och undvika att älta tidigare besvikelser.

Från rättssalen till den underjordiska grottan låter varje bröllop olika.

För att hedra sitt inre barn och uppfylla en barndomsdröm valde hon sedan ett mer utsmyckat, tidningsvärt bröllop. Klädd i en spetsklänning utbytte hon löften i den rustika miljön på ett värdshus i Connecticut. Ett verkligt magiskt ögonblick. De nygifta, aldrig nöjda, upprepade sitt bröllop i Las Vegas, ett artificiellt paradis där Elvis Presley välsignar par med sång i kapell stora som dockskåp. Ironiskt nog låg kyrkan tvärs över gatan från en strippklubb.

För sina fjärde löften möttes de i en specialförberedd grotta och bekräftade sina känslor vid en underjordisk sjö, under en radiovärds vakande öga. Och för sina femte löften kysstes de inför en fransk präst på toppen av Mont Saint-Michel. Paret ville att deras äktenskap skulle vara för evigt, och om de skulle göra om allt skulle de se till att undvika varje känsla av déjà vu.

Ett sätt att bättre förstå er relation och fira den

För många är äktenskapet en höjdpunkt. En spektakulär dag planerad i månader, som sedan lagras undan i ett fotoalbum och några skakiga videor tagna av gäster. Men genom att gifta sig med samma man fem gånger, förespråkar denna amerikanska kvinna en annan vision av engagemang : en kärlek värd att återupptäcka, återupptäcka och anpassa sig till olika versioner av sig själv.

För ett par förblir aldrig detsamma. De utvecklas med flyttar, sorger, befordringar, barn och ibland besvikelser. Partners förändrar sin smak, prioriteringar och livsrytm. Att återskapa ett bröllop är i detta sammanhang nästan som att erkänna denna metamorfos snarare än att låtsas att ingenting har förändrats sedan den första ringen sattes på fingret.

Vi firar födelsedagar, professionella prestationer och viktiga milstolpar i livet. Varför ska kärleken begränsas till en enda, formell ritual? Vissa drömmer om en intim ceremoni efter ett stort, alltför formellt bröllop. Andra, tvärtom, vill uppleva det firande de inte hade råd med vid tjugo års ålder. Som kvinnan i fråga betonar: "För mig handlar omgifte inte om ett utgångsdatum. Det handlar om uppmärksamhet."

Naturligtvis finns det ingen anledning att boka ett kapell i Las Vegas eller en underjordisk grotta för att vårda denna dynamik. Vissa par förnyar sina löften, andra etablerar sina egna traditioner: en årlig resa, ett kärleksbrev på ett bestämt datum, en symbolisk middag för att markera milstolpar de har nått tillsammans. Tanken är inte att förvandla kärleken till en ständig föreställning, utan att ge den en aktiv roll.