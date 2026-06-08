Hennes pojkvän friade till henne, men hans val av ring gjorde henne "mållös".

Historien har blivit viral på sociala medier. Rochelle Mindrum, en 29-årig Floridabor, accepterade sin partner Jak Kellers frieri – bara för att upptäcka att ringen han valde inte var exakt vad hon hade förväntat sig. Denna "missöde" har blivit en viral sensation på TikTok.

Ett romantiskt frieri i den stora naturen

Berättelsen börjar i Tallulah Gorge, en spektakulär naturplats i Georgia, där paret hade vandrat. Rochelle och Jak hade pratat om äktenskap i sex eller sju månader. Rochelle hade bara ett villkor för sin blivande fästman: frieriet skulle äga rum i naturen – och framför allt skulle det vara en riktig överraskning. ”Jag hade en känsla av att det kunde hända under vår vandring, men jag var inte säker. Jak verkade så nervös hela tiden att jag visste att något var på gång”, berättar hon. Det var på kanten av en klippa, med smartphonen redo att föreviga ögonblicket, som hennes partner äntligen gick ner på ett knä. Och Rochelles ”ja” kom, naturligt.

#förlovad #militärfru #brud ♬ originalljud - A - 🌊🛩️ @rochelleevelyn14 REDIGERING: Jag är verkligen ledsen att påståendet "den är så blå, jag visste inte att den skulle vara så blå" som sas 4 minuter efter att jag sagt ja och gråtit färdigt och berättat för min fästmö hur glad jag är, är lika med att jag är otacksam och gör folk SÅÅÅ arga. Det är så fint men ärligt talat inget för mig 😭😭😭 #frieri

Överraskningen med den blå diamanten

Det var vid en närmare granskning av ringen som Rochelle lade märke till en oväntad detalj: diamanten som hennes partner valt var en slående blå färg – medan hon alltid hade föreställt sig sin ring med en färglös diamant . ”Först trodde jag att det bara var en reflektion av infattningen, som i sig var mörkblå. Men när jag väl hade ringen på fingret kunde jag tydligt se att själva diamanten var blå”, anförtrodde hon.

Det första som spontant kom till hennes läppar var: "Den är så blå!" En reaktion som fångades på video och kommenterades flitigt efteråt. En viktig detalj: månader tidigare hade Rochelle skickat sin partner alla egenskaper hos sin "idealring" (oval slipning, tulpaninfattning, katedralinfattning), och även specificerat sin preferens för en färglös sten. Hon hade dock aldrig uttryckligen betonat denna sista punkt.

En enkel feltolkning

Förklaringen visade sig vara ganska rörande. När Jak Keller sökte efter en diamant av högre kvalitet på en specialiserad webbplats hade han misstolkat webbplatsens bilder, som visade exklusiva diamanter med en lätt blåaktig nyans (en vanlig brist i smyckesfotografering). Övertygad om att han gav sin blivande fru en exceptionell sten blev han också förvånad över att upptäcka ringens verkliga färg när den väl var buren.

”Han var rädd att tappa diamanten, så han tog aldrig ut ringen ur asken före frieriet”, berättar hon. Väl hemma gick paret äntligen till juveleraren för att byta sten. De kunde behålla infattningen, som Rochelle älskar, och bytte bara ut själva diamanten.

TikTok-videon splittrar internetanvändare

Den korta 16 sekunder långa videon, som Rochelle publicerade, satte omedelbart sociala medier i brand – av både goda och dåliga skäl. Vissa internetanvändare anklagade den unga kvinnan för att vara "otacksam", för att ha "förstört ögonblicket" eller för att vara okänslig för sin partners ansträngningar.

Andra, tvärtom, berömde hennes ärlighet och uppriktighet. "Det svåraste att se är hur människor konstruerar sin egen berättelse från ett sexton sekunder långt klipp", beklagar Rochelle. Långt ifrån att vara ett gräl mellan par, hävdar hon att hon och hennes fästman snabbt fann en gemensam grund – och att den här historien i slutändan kommer att förbli ett av deras favoritminnen.

Utöver anekdoten fungerar Rochelle Mindrums berättelse som en påminnelse om hur valet av förlovningsring kan kristallisera intima, ibland dåligt uttryckta, förväntningar. Och att många kärlekshistorier, bakom sociala mediers skydd, bäst får lämnas kvar... mellan de två inblandade personerna.