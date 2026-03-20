På sitt barnbarns bröllop sätter mormor eld på dansgolvet och videon blir viral

På sitt barnbarn Taylor Wells bröllop satte 79-åriga Estine Wells dansgolvet i brand, och hennes video blev snabbt viral på sociala medier. Med gränslös energi och perfekt utförda dansrörelser fängslade hon alla gäster och bevisade att ålder bara är en siffra när det gäller att ha kul och fira kärleken. Klippet delades tusentals gånger i snabb följd och väckte beundran och leenden från hela världen.

En kvällens drottning fram till 01:30

På Taylor Wells och Jordan Lazarus bröllop den 21 februari 2026 i Florida förvandlade Estine Wells, med smeknamnet "Mammom", mottagningen till en fest. Bland de 215 gästerna var alla ögon riktade mot denna energiska mormor som dansade oavbrutet fram till klockan 01:30. "Alla var besatta av henne", berättade bruden för People magazine och tillade att gästerna hade bett henne att dansa hela natten.

En "glamorös" look som vann allas hjärtan.

Estine anlände i en ljusblå ärmlös klänning prydd med paljetter och blommönster, accessoarerad med fina smycken. Hennes matchande läppstift och nagellack gav en sofistikerad touch. "Hon är glamourens drottning", skrattar Taylor, som regelbundet får Sephora-produkter av sin mormor. Denna eleganta outfit förstärkte bara hennes naturliga karisma på catwalken.

En viral video som smälter internet

TikTok-videon som Taylor publicerade den 6 mars har fått 20 000 visningar och 50 lovande kommentarer: "Hon ska med på min visionstavla 😍" , "Hon dansar som den drottning hon är" , "Hon är den där tjejen 💁‍♀️" . Mormodern, aktiv på sociala medier, läser varje meddelande med förtjusning. "Hon är besatt av kommentarerna", ler Taylor.

Ett starkt band med sitt barnbarn

Taylor står Estine väldigt nära och träffar henne flera gånger om året och delar gemensamma passioner med henne: blommor (som Estine var med och valde till bröllopet), smink, pilates och gästfrihet. "Hon lyser upp varje rum hon kommer in i; hon är festens mittpunkt", sammanfattar bruden Taylor.

Vid 79 års ålder bevisar Estine Wells att ålder bara är en siffra: hennes smittsamma energi, hennes stil och hennes livsglädje gjorde henne till den obestridda stjärnan på detta bröllop. Denna "ikoniska" mormor inspirerar tusentals internetanvändare och påminner dem om att firandet inte känner någon ålder när hjärtat slår i takt.