Glöm den vita klänningen: det här är färgen som brudar nu drömmer om.

Obefläckat vitt är inte längre den dominerande färgen för brudklänningar. Medan kvinnor i årtionden följde denna klädtradition av respekt för sina förfäder, strävar de nu efter mer individualitet. I en tid då gigantiska mozzarellabollar ersätter flerskiktade tårtor och par utbyter löften i mjukisbyxor är det ingen överraskning att se brudklänningar prydda i sina varmaste nyanser. Och i år är färgen brun.

"Mocha mousse", kärlekens nya färg

Brudtärnor är inte de enda som får bära färg längre. Blivande brudar väljer också färgade klänningar till ceremonin, vilket elegant bryter mot regeln om helvitt. I dessa kataloger, som ger intrycket av att vara Askungen, riktar de in sig på klänningar som en gång var förbjudna – klänningar som våra mormödrar inte skulle ha vågat bära av rädsla för att bli sedda som rebelliska eller libertinska.

Medan brudar för några år sedan införlivade färg i små detaljer, genom en rustik bukett , håraccessoarer eller en skorem, nöjer de sig idag inte längre med bara några få detaljer. De söker klänningar som är mer trogna deras smak, som är exceptionella och som återspeglar deras stil. Den vita klänningen och dess krämfärgade varianter är inte längre det enda valet för brudar, som lätt tänjer på färgcirkelns gränser.

I dessa moderna tider, där kvinnor går nerför altargången i skräddarsydda byxor eller glittriga sneakers, blir klädkoderna alltmer avslappnade. Pinterest, en sann skattkammare av inspiration, har noterat en särskild förkärlek för den bruna paletten. En färg dyker ständigt upp på anslagstavlor med rubriken "drömoutfit för mitt bröllop", och till allas förvåning är det inte nude. Det är chokladbrunt, en härligt fyllig nyans som också valdes till Pantones årets färg.

Varför är den här nyansen så tilltalande för blivande brudar?

I skarp kontrast till ren vit framkallar chokladbrun elegans och minimalistisk förfining. Denna nyans, som ofta ses på kantiga kavajer och draperade klänningar, pryder även brudens överdel. Chokladbrun fungerar som ett estetiskt enande element för brudtärnorna och en primärfärg i inredningen, och är ett viktigt färgval.

Varm, visuellt tröstande och onekligen elegant, den har karaktär. Den frammanar chokladens fyllighet och kaffets fylliga smak. Den följer inte standarderna, men den är inte heller vanvördig eller provocerande. Denna chokladbruna färg, som tjejer föredrar att kalla "Mocha Mousse", är också mer modern. Det är en nyans som är djupt rotad i sin tid.

Med en ökning med 451 % i sökningar efter bröllop med chokladtema, en ökning med 438 % för bruna brudtärneklänningar och en ökning med 551 % för bröllop med mockatema, ser brudar livet genom rosenfärgade glasögon, inte rosa. Vitt, som en gång var nästan obligatoriskt på denna duk av hud, är inte längre den enda färgen som är logisk.

De mest eftertraktade brudklänningsstilarna

Medan chokladbrunt är den senaste modet för blivande brudar, ofta i kombination med pärlbesatta slöjor, får det mer beröm i vissa designer. Glöm den tvåfärgade klänningen som påminner om sommarens vanilj-chokladglassar och förvisa det obehagliga minnet av den bruna organzaklänningen med en konstgjord blomma fäst vid kjolen.

När 2026 närmar sig blir bröllopsklänningar mer eteriska, tillgängliga och raffinerade. Brudar väljer minnesvärda klänningar, förvisso, men även sådana de kan bära efter ceremonin. Chokladbrun är en dominerande färg, som finns i designer prydda med fjädrar, lårhöga slitsar eller tillverkade av broderad spets. Obehindrad elegans är årets ledord.

På sin bröllopsdag väljer kvinnor ofta sin klänning baserat på familj och vänner, skvaller och konventioner. De utsätts för press att välja mellan tyll och chiffong. Genom att bära chokladbrunt återtar de kontrollen och skapar sin egen tradition. De gör det de förbjuder sig själva resten av året: väljer fritt sin klädsel.