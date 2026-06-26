"Alla mina ex är galna": kärleksvarningssignalen som vi alltför ofta tonar ner

Om din partner redan har använt adjektivet "galen" för att beskriva sina ex och tycker om att framställa dem som "psykologiska fall", kanske problemet inte ligger hos dem. Att stämpla ex som okontrollerbara neurotiker eller hysteriker som hör hemma på ett asyl är en dålig vana bland män. Enligt vissa mäns berättelser efter ett uppbrott kommer kvinnor alltid sämre ifrån och förtjänar att sättas i tvångströja. Bakom denna tårfyllda vädjan döljer sig en misogyn diskurs.

En röd flagga som ofta går obemärkt förbi

Att prata om ex är nästan oundvikligt när man inleder ett nytt förhållande. Utan att nödvändigtvis gå in på detaljer beskriver vi huvudpunkterna i dessa misslyckade romanser. Konversationen är inte alltid trevlig, och generellt försöker vi fatta oss korta. Ändå målar vissa män upp ett detaljerat psykologiskt porträtt av sina ex, och bilden är ibland ganska dyster. För att höra dem berätta det, levde de praktiskt taget igenom år av misär med någon som kände sig som djävulen inkarnerad.

De anammar offermentaliteten och kommer fram till den slutgiltiga slutsatsen att "alla mina ex var galna", som om dessa män helt enkelt hade haft otur i det romantiska lotteriet. Även om kvinnor kan uppvisa neuroser och manipulativt beteende, är de i minoritet när det gäller att använda dessa giftiga metoder för emotionell utpressning och förringning. Enligt statistik representerar narcissistiska kvinnor cirka 25 % av de rapporterade fallen. Men om vi ska tro på vissa mäns ord är denna statistik för låg för att vara sann. Även om vi i princip försöker att inte överberömma våra ex, finns det män som reducerar dem till nedsättande adjektiv: "Överdrivna", "impulsiva", "ohanterliga", "oförutsägbara"... Det är praktiskt taget en fråga för psykiatrin. Och som en uppmärksam lyssnare, betingad av kvinnlig rivalitet, finner vi oss snabbt ta parti för berättaren.

Men på sociala medier är kvinnor eniga: när en man säger ”alla mina ex är galna” är det en varningssignal. Men många av oss faller i fällan och förbannar detta ställföreträdande. ”I terapi pratar vi om ’externalisering’: hela problemet läggs på den andra personen, utan någon personlig självreflektion”, förklarar Laurane Wattecamps, sexolog och parterapeut på Gael .

Den moderna versionen av myten om den "hysteriska kvinnan"

Det numera vanliga uttrycket ”mina ex är galna” är fyllt med sexistiska undertoner. Sedan urminnes tider har kvinnor, när de är för högljudda, har en stark personlighet eller uttrycker sitt missnöje, tillskrivits allvarliga psykiska problem, som för att misskreditera sina ord. Förr i tiden var detta en väletablerad medicinsk-politisk taktik.

Från suffragetterna till Virginia Woolf har många kvinnor stämplats som hysteriska och utsatts för hårda diagnoser av psykiska störningar för att de gjort uppror. "Det var ett allmänt koncept som länge användes för att diskvalificera kvinnor som ansågs vara för uttrycksfulla, för självständiga eller okonventionella. På den tiden var det ett sätt att tysta dem och hålla dem under en viss grad av social kontroll", förklarar specialisten.

Genom att säga ”mina ex är galna” vidmakthåller män idén om den ”psykologiskt instabila kvinnan” och ger sig själva en känsla av överlägsenhet. Kvinnor, uppfostrade att vara blygsamma och undvika att göra vågor, bedöms som ”överdrivna” eller anklagades för att ”dramatisera” så fort de uttrycker ilska eller höjer rösten. Denna könsnorm motarbetar dem i samtal efter ett uppbrott, och det som verkar normalt för en man framstår plötsligt som oproportionerligt på en kvinnas skala.

En enkel ursäkt för att bevara sin image

Genom att framställa sina ex som galna, nekar män sig skyldiga och frikänner sig från alla potentiella felaktigheter i dessa tidigare förhållanden. Genom att anklaga sina tidigare partners för otrohet och presentera dem som utmärkta freudianska subjekt, behåller de sin aura av överlägsenhet. I slutändan, genom att förändra berättelsen och kraftigt överdriva verkligheten, frikänner de sig från allt ansvar. "I alla situationer finns det alltid två sidor av varje historia. Att vara så kategorisk i att säga att den andra personen är 'galen' är ofta en vägran att ifrågasätta sig själv", insisterar experten.

Enligt henne återspeglar dessa falska anklagelser, utöver att framställa kvinnor som något de inte är, en allvarlig brist på emotionell intelligens. Detta förebådar redan oändliga konflikter, meningslösa argument och en oförmåga att erkänna felaktigheter. Det är samma typ av ondskefull partner som säger saker som "Du överreagerar", "Du gör ett berg av en mullvadshög", "Du är för känslosam", och som är snabb med att säga åt folk att "lugna ner sig".

Frasen ”mitt ex är galet” antyder också att personen fortfarande är djupt sårad av uppbrottet och inte har gått vidare. Det är malplacerad förbittring, de kvarvarande effekterna av inre oro. ”När den känslomässiga intensiteten fortfarande är så hög att du praktiskt taget förolämpar din ex-partner, säger det något om en relation som inte är helt över än”, avslutar Laurane Wattecamps.

Om din förälskning yttrar den ödesdigra frasen och jämför sina ex med freudianska subjekt, bådar det inte gott för framtiden. Demonerna i deras historia är troligtvis begravda djupt inom dem.