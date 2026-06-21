Efter 83 års äktenskap fascinerar "världens äldsta par" internet

Deras kärlekshistoria sträcker sig över generationer. Lyle och Eleanor Gittens, gifta i 83 år, har just officiellt erkänts som "det äldsta levande gifta paret i världen". Deras resa har fängslat internetanvändare världen över .

Ett rekord bekräftat av Guinness rekordbok

Nu är det officiellt: Lyle och Eleanor Gittens, 108 respektive 107 år gamla, har registrerats i Guinness rekordbok. Paret, ursprungligen från USA och nu bosatt i Miami, innehar flera imponerande titlar. De är kända som:

det äldsta levande gifta paret i världen,

det äldsta gifta paret genom tiderna,

det levande paret med det längsta äktenskapet.

En exceptionell trio av utmärkelser, validerade av referensorganet efter verifiering av vigselbeviset från 1942 och de amerikanska folkräkningarna av LongeviQuest, en organisation som specialiserar sig på certifiering av hundraåringar.

Ett möte under en basketmatch 1941

Allt började 1941 på Clark Atlanta Universitys campus. Studenterna vid samma universitet, Lyle och Eleanor, träffades första gången under en basketmatch – en sport där Lyle då var en stjärnspelare. Det var när han tittade på en av hans matcher som Eleanor lade märke till honom. Lyle tog snabbt första steget och utnyttjade ett slumpmässigt möte på campus. En historia som påminner om de som setts i gamla amerikanska filmer, men en som faktiskt har sträckt sig över mer än åtta decennier.

Ett bröllop som firades under militärledighet

Deras förening väntade inte: paret gifte sig den 4 juni 1942 i Bradenton, Florida. Omständigheterna vid den tiden gjorde dock ceremonin farlig. Lyle, som hade tagit värvning i den amerikanska armén 1941, såg sitt öde förändras abrupt efter den japanska attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941. Medveten om att han kunde skickas i strid när som helst fick han bara tre dagars ledighet för att gifta sig med Eleanor. Bröllopet firades i all hast – och den dagen träffade Lyle sin blivande frus familj för första gången. En förening som föddes i krigets hast, och som slutligen överlevde alla omvälvningar under 1900- och 2000-talen.

Ett familjeliv som byggdes upp efter kriget

Efter kriget bosatte sig paret i New York, där de bildade familj. Två döttrar, Angela och Ignae, anslöt sig till familjen. Lyle, som studerade elektroteknik vid Ohio State University under kriget, och Eleanor fortsatte båda att arbeta inom offentlig förvaltning. De säger att de tyckte särskilt mycket om att arbeta tillsammans, vilket stärkte deras band under årtiondena. På senare tid förde deras dotter dem närmare henne genom att bosätta dem i Miami, där de nu lever ett fredligt liv.

Hemligheten bakom deras långa liv: "Att uppskatta varandra lika mycket som att älska varandra"

När hon tillfrågas om hemligheten bakom deras otroligt långvariga förhållande är Eleanors svar förvånansvärt enkelt och klokt. "Man måste uppskatta personen lika mycket som man älskar dem. Jag tycker till och med att det är ännu viktigare att uppskatta sig själv", anförtror hon sig. En subtil skillnad, men en som säger mycket om deras filosofi som par: bortom romantiska känslor är det daglig respekt och karaktärskompatibilitet som har gjort att deras förhållande har kunnat vara. Lyle, å sin sida, erbjuder en ännu mer diskret förklaring: "Det finns egentligen ingen hemlighet. Man bara lever. Man lever varje dag, och man blir nästan en enda person."

Ett vittnesmål insamlat av deras dotter för StoryCorps

Det var på alla hjärtans dag 2026 som Angela, en av deras döttrar, spelade in deras berättelse för StoryCorps, en amerikansk organisation som specialiserar sig på att samla in muntliga berättelser. Intervjun sändes den 13 februari 2026 i NPR:s morgonprogram, ett av de amerikanska public service-radionätverken, som en del av projektet "Brightness in Black".

Under den här intervjun gav Lyle en särskilt rörande bild för att beskriva deras förhållande: "Jag tänker på oss som prinsessan och tiggaren. Och prinsessan och tiggaren segrade i 83 år." En metafor som säger mycket om hans ödmjukhet inför sin historia och om den beundran han fortfarande hyser för Eleanor efter alla dessa år. "Jag hade tur", tillade han, innan Eleanor omedelbart svarade: "Jag älskar honom."

En berättelse som fascinerar internetanvändare världen över

Sedan intervjun sändes och Guinness rekordbok officiellt tillkännagav deras rekord har historien om paret Gittens blivit viral. Internationella medier, sociala mediekonton och livsstilssajter delar alla med sig av deras resa och uttalanden. Denna fascination förklaras lätt i en tid då varaktiga relationer verkar mer sällsynta och dejtingsajter har förändrat kärlekens landskap i grunden. Deras berättelse fungerar som ett lysande motexempel och påminner oss om att ett djupt band, byggt dag efter dag, kan motstå alla utmaningar – inklusive de som uppstår under ett sekel av historisk omvälvning.

Med 83 års äktenskap har Lyle och Eleanor Gittens skrivit ett av de vackraste kapitlen i parlivets moderna historia. Från ett universitetsmöte till ett bröllop under andra världskriget och mer än åtta decennier av ett liv tillsammans, förkroppsligar deras resa allt man kan hoppas på i en stor kärlekshistoria. Och när Lyle, vid 108 års ålder, anförtror sig att "det finns ingen hemlighet, vi bara lever", erbjuder han kanske den vackraste läxan detta par kunde ge världen.