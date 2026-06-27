Denna vana under VM kan vara fördelaktig för paret

Just nu dominerar VM-matcher kvällarna och dyker obevekligt upp på skärmen, vilket stör de förälskade parens rutiner. Låt oss vara ärliga: det är inte det mest romantiska programmet man kan tänka sig. Även om detta sportevenemang ofta splittrar par, visar en färsk undersökning att det också kan föra dem samman och stärka deras band. På ett villkor: att båda parter är på samma sida och hejar på samma lag.

Att stödja samma lag som ett par, en hyllning till kärleken

Fotbolls-VM 2026 vänder upp och ner på många pars liv, med flaggor som viftar istället för att gosa och svaret på frågan "Vad ska vi titta på ikväll?" alltför enkelt. En sak är säker: de ägnar inte längre timmar åt att genomsöka Netflix-katalogen efter en serie som alla kommer att hålla med om.

I en starkt överdriven beskrivning slår männen rot i soffan med öl i handen och blir uppslukade av den tv-sända matchen som om deras framtid hängde på den. Medan de skriker om regelbrott, kräver utvisning från domaren och beklagar sitt lags agerande, söker deras partners skydd i ett annat rum för att skydda sina trumhinnor. De hoppas i hemlighet på ett strömavbrott så att de äntligen kan få lite lugn och ro och umgås med sina partners.

Medan vissa kvinnor är helt ointresserade av sporten och inte känner till några andra regler än det röda kortet, är detta långt ifrån normen. I verkligheten spelar många par fotboll tillsammans, turas om att hoppa upp i kör så fort bollen går in i motståndarlagets nät. Detta är vad en undersökning som genomförts av varumärket LELO bland 4 600 fans avslöjade. Enligt resultaten tittar 50 % av paren på matcherna hand i hand. Ännu mer intressant är att 32 % av de svarande tror att en seger för deras landslag skulle kunna gynna deras förhållande.

Att dela en gemensam passion, hemligheten bakom medkänsla

Oavsett om par väljer att följa denna legendariska sporthändelse hemifrån, på en bar eller i hjärtat av supporterzonerna, blir de ett, som ett lag på planen. De lyfter sina halsdukar så fort en spelare gör en fartattack, får panik när motståndarlaget kontrar och är till och med helt överens om sin analys av första halvlek. De kysser passionerat efter varje mål och tröstar varandra när deras favoritlag har det svårt.

Fotboll, ibland kritiserad för fansens attityd och överdrifter efter matcher, ger också en stark känsla av tillhörighet och skapar enorma mänskliga band. Denna smittsamma solidaritet känns också inom par, som resonerar i perfekt harmoni. Fotboll fungerar sedan som ett "band". I Psychology Today förklarar specialisterna på positiv psykologi, Suzie Pileggi Pawelski och James Pawelski, att ett hälsosamt par är ett som vet hur man delar sina känslor. En kommentar, en blick, ett leende eller en nonchalant anmärkning är alla sätt att säga: "Dela detta ögonblick med mig."

Och fotbollsmatcher skapar just denna alkemi, som för hjärtan och sinnen närmare varandra. De förstärker kamratskapet . I slutminuterna av en jämn match håller ni varandra i handen utan att ens tänka på det. Efter en missad möjlighet utbyter ni en vetande blick som säger: "Vi led tillsammans i den där matchen." Så många mikrokopplingar som utmanar likgiltigheten i att scrolla och mildrar slaget av argument. För ja, att skrika tills rösten är hes, stressa för sitt lag lika mycket som för en tenta, att spontant omfamna varandra vid slutsignalen är också en form av kärleksförklaring.

Ett vinnande ögonblick av koppling, oavsett slutresultat

LELOs studie avslöjar ett överraskande fenomen: efter att deras lag gjort mål säger 38 % av fansen att de upplever en sådan adrenalinkick att de känner en större önskan att vara närmare sin partner, eller till och med dela ett intimt ögonblick. Det är därför inte konstigt att din partner kan känna en våg av ömhet i slutet av de 90 minuterna. Messi, Mbappé, Ronaldo… dessa erfarna målskyttar är värda alla afrodisiaka på marknaden.

Denna siffra kan förklaras av en välkänd psykologisk mekanism. När vi upplever en stark känsla tillsammans med någon, oavsett dess natur, tenderar vår hjärna att associera dessa positiva känslor med personen som delar det ögonblicket med oss. Psykologer kallar detta för överföring av emotionell upphetsning.

I praktiken, när ett par firar ett avgörande mål tillsammans, är stundens energi inte enbart knuten till matchen. Den kan också stärka känslan av samhörighet mellan de två parterna. Glädjeropen, de spontana kramarna, de utsträckta händerna och de vetskapsfulla blickarna förstärker denna närhet. Och oavsett om laget, som hejas på med sådan iver, vinner matchen eller inte, kommer paret alltid segrande ut.

Naturligtvis föredrar ibland en spelare att dra sig tillbaka för att bättre bearbeta förlusten. Men den andra spelarens reaktion kan göra hela skillnaden. Istället för att förminska den andra spelarens känslor genom att säga "det är bara fotboll, inte världens undergång", förblir du närvarande och visar förståelse.

Så nej, kvinnor tittar inte bara på fotboll för att beundra eller rangordna spelare efter utseende. De är helt engagerade, oavsett om det är av genuint intresse eller för att behaga sin partner. I slutändan är det en romantisk taktik som vilken annan som helst att stödja samma lag i fotboll eller någon annanstans.