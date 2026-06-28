Kan ett leende verkligen avslöja ett pars styrka? Detta test stöder idén.

Ett leende är smittsamt och sprider sig från mun till mun, särskilt mellan två förälskade partners. Om din andra hälft speglar din glädje, betyder det att ert förhållande är hälsosamt. Å andra sidan, om de ser på dig som om du vore en utomjording och förblir stängda för din påhittade lycka, tar det antingen längre tid för dem att förstå, eller så är de inte den ideala mannen du tror att de är. Detta är budskapet bakom "leendetestet", ännu en utmaning för par på sociala medier.

Är din partner mottaglig för ditt leende?

Först fanns det "apelsinskalsteorin ", som mätte ett pars kompatibilitet baserat på skalet på en apelsin. Sedan kom " fågeltestet ", som innebar att man förundrades över en gryta på spisen eller en fågel i luften och betygsatte sin partners reaktion från 1 till 10 på en entusiasmskala. Och nu spelar par ytterligare ett romantiskt spel på sociala medier.

Regeln är enkel. Le bara utan någon uppenbar anledning mot kameran och mima en "kopiera-klistra"-effekt på din partners ansikte. Internetanvändare, som alltid letar efter dessa tekniker som hittar bevis på kärlek i alla situationer, gör en handgest som för att applicera sin soliga känsla på sin partners ansikte.

Oavsett om de är i bilen, på stranden eller hemma, hoppas de få se sin partner ha samma glada uttryck och förlitar sig på spegeleffekten. Inför detta leende som verkar komma från ingenstans, döljer vissa partners inte sin oförståelse och förblir oberörda. Omvänt speglar andra spontant sin älskling. Den mest populära videon är den med duon @kayandtae , ett par direkt ur en romantisk komedi, en modern Romeo och Julia.

Innehållsskaparen, med ett leende värdigt en tandkrämreklam, går mot sin partner, och hon behövde inte ens använda några magiska ord för att han skulle dela denna positiva känsla. I bildtexten tillägger hon: "Det är en grön flagga."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kalyl och Taeler 🧡 (@kayandtae)

En hjärtevärmande trend som tar över sociala medier

I @kayandtaes video är partnern särskilt fascinerad av sin flickväns bländande leende. Så pass att vissa tittare säger att hon har "tur" eller att hon vunnit "jackpotten". "Varje kvinna förtjänar att bli älskad på det sättet." "Sättet han ser på henne säger allt." "För min skull, säg att det är AI", skämtar en tittare och betonar hur sällsynt den här typen av manligt beteende är.

Men alla videor av det här slaget slutar inte med ett ömt ögonblick eller en endorfinrusning, även om det bara är genom ansiktsuttryck. Vissa är komiska, andra mer kaotiska. Ibland puttrar partnern, och det är först när steken vänder som de nöjer sig med att erbjuda ett litet vetande leende. Långt ifrån att vara en gullighetstävling illustrerar detta test främst kraften i ett leende i en relation, vilket ibland kan vara mer effektivt än en kram eller en kärleksförklaring.

Är ett leende utan hämningar hemligheten till ett långvarigt förhållande?

Till skillnad från andra virala trender som påstår sig vara inspirerade av Cupid, har denna dokumenterats av vetenskapen. Enligt en studie publicerad 2009 kan leendet som visas på barndomsbilder förutsäga ett pars förhållandes livslängd. För ett leende ljuger inte och kan ibland liknas vid en kärleksförklaring.

För att se om detta enkla ansiktsuttryck kunde avslöja mycket om våra kärlekshistorier undersökte forskare gamla foton från vår ungdom. Inte filtrerade selfies eller noggrant iscensatta Instagram-bilder, utan porträtt tagna långt före avgörande möten, äktenskap och uppbrott.

Matthew Hertensteins team, professorer i psykologi vid DePauw University, analyserade hundratals fotografier från skolböcker samt porträtt av äldre personer. Med hjälp av Facial Action Coding System (FACS), ett verktyg utvecklat av psykologen Paul Ekman för att avkoda ansiktsuttryck, mätte de intensiteten hos leendena som visades på dessa foton. Och resultaten är ganska överraskande:

Endast 11 % av personer med ett brett leende har upplevt en skilsmässa under sin livstid;

Denna siffra steg till 31 % bland dem som log lite eller inte alls;

Deltagare med ett diskret leende löpte upp till fem gånger större risk att skilja sig.

Det är mer en fråga om personlighet än vita tänder.

Men var medveten om att studien inte säger att ett strålande leende garanterar att du kommer att hålla varandra i handen vid solnedgången. Istället erbjuder forskarna flera möjliga förklaringar. Människor som ler lätt tenderar att:

anta en mer optimistisk syn på livet;

bättre hantera vardagliga konflikter och frustrationer;

kommunicera sina känslor mer naturligt;

för att skapa en varmare och mer trygg atmosfär runt omkring dem.

Kort sagt, det kanske inte är leendet i sig som skyddar paret, utan allt det avslöjar bakom kulisserna: en viss förmåga att se glaset som halvfullt snarare än halvtomt.

En sak är säker: medan sociala medier gärna förvandlar varje interaktion till ett kärlekstest, påminner vetenskapen oss om att ett genuint leende fortfarande är en kraftfull markör för mänsklig kontakt. Och i ett förhållande kostar det ofta mindre än en blombukett eller en romantisk weekendresa.