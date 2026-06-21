"Fexting": Varför det ofta komplicerar saker att gräla via sms

Att reagera impulsivt, skriva tre hämndlystna rader och trycka på skicka. Fexting, ett portmanteauord lånat från engelskan, hänvisar till dessa gräl mellan par som numera avgörs via sms. En praxis som verkar bekväm, men som terapeuter beskriver som särskilt riskabel för romantiska relationer.

Fexting, ett engelskt ord som har blivit ett globalt fenomen

Termen "fexting" är en sammansättning av två engelska ord: fighting och texting. Det syftar helt enkelt på att gräla via skriftliga meddelanden, oavsett om det är traditionella sms, WhatsApp-konversationer eller meddelanden som utväxlas på någon annan meddelandeapp. Ordet fick framträdande plats efter en flitigt diskuterad intervju med Jill Biden, USA:s tidigare första dam, som förklarade för Harper's Bazaar att hon och hennes man, Joe Biden, regelbundet fexade för att undvika att gräla inför Secret Service-agenter. Denna presidentanekdot hjälpte till att popularisera en verklighet som delas av miljontals vanliga par.

En praxis som bedrägligt liknar en praktisk lösning

Vid första anblicken erbjuder sms:ande många fördelar, åtminstone på ytan. För vissa terapeuter som intervjuats i ämnet hjälper denna praxis till att undvika de mest intensiva direkta konfrontationerna. "Mina klienter säger att sms:ande gör att de kan upprätthålla en viss nivå av kontakt, samtidigt som de har utrymme att uttrycka sig fritt", förklarar Cindy Shu, en terapeut som specialiserar sig på äktenskaps- och familjefrågor. Sms:ande tar också bort pressen av att behöva lösa konflikter omedelbart. För äktenskapsterapeuten Lia Huynh kan dessa skriftliga utbyten till och med visa sig fördelaktiga för mer introverta personer, eller de som har svårt att uttrycka sina känslor högt. I teorin möjliggör formatet att ta ett steg tillbaka, reflektera lugnt innan man svarar och undvika ångerfulla ord som yttras mitt i stundens hetta.

Den största fallgropen: den totala avsaknaden av icke-verbal kommunikation.

Men bakom dessa uppenbara fördelar varnar relationsexperter för en stor fallgrop. Enligt psykologiforskaren Albert Mehrabians arbete, som länge citerats som referens, förmedlas cirka 55 % av ett känslomässigt budskap genom kroppsspråk, 38 % genom tonfall och endast 7 % genom själva orden. Även om dessa exakta siffror förtjänar en viss precisering, förblir deras övergripande budskap till stor del validerat av forskning: en betydande del av det som kommuniceras i en konversation är icke-verbalt. Dessa signaler saknas dock helt i textmeddelanden. Det är omöjligt att se din partners ansikte, deras blick, deras leende, deras tårar eller deras korsade armar. Det är också omöjligt att höra deras röst. Allt som utgör rikedomen – och tryggheten – i en konversation mellan ett par försvinner bakom skärmen.

Risken att ständigt misstolka

Denna brist på icke-verbala signaler öppnar dörren till ett annat problem: upprepade missförstånd. ”SMS-utbyten saknar i hög grad nyans. En enkel punkt kan tolkas som kyla eller aggression, även om det inte var avsändarens avsikt”, observerar relationspsykologen Marie Durand . Ett försenat svar kan läsas som ointresse, när den andra personen helt enkelt var i ett möte. Avsaknaden av en emoji kan verka isande. En neutral ton kan verka kortfattad. Varje karaktär blir genomsyrad av en oproportionerlig känslomässig laddning. Utan möjlighet till omedelbar förtydligande ackumuleras missförstånd och ger näring åt argumentet istället för att lösa det.

Ett känslomässigt avstånd håller på att utvecklas.

I det långa loppet kan konsekvenserna av sms-dejting sträcka sig långt bortom ett enkelt, engångsgräl. "Sms-gräl kan skapa ett bestående känslomässigt avstånd i en relation", observerar psykologen Samantha Rodman. Flera effekter ackumuleras över tid. Upprepade missförstånd urholkar gradvis förtroendet. Virtuell kommunikation ersätter successivt interaktioner ansikte mot ansikte, vilket minskar intimiteten. Olösta problem hopar sig eftersom de inte har tagits upp personligen. Och paret förlorar så småningom vanan med sund kommunikation och glömmer vikten av att ta sig tid att sitta ner och verkligen prata med varandra.

Ett falskt intryck av kontroll

Den andra fallgroparna med att ha sex ligger i den illusion det skapar. Många känner att de har bättre kontroll över ett gräl via sms än ansikte mot ansikte. Men bakom en skärm tillåter vi oss ofta att säga saker vi aldrig skulle säga högt. Telefonens skyddande barriär fungerar som en avskräckande barriär: hårdare, skarpare, ibland mer sårande. Ännu värre är att budskapet finns kvar. Medan ord som sägs i ilska kan blekna med tiden, förblir ett sms inpräntat på den andra personens skärm, omläst, begrundat, ibland till och med skärmdumpat. En fras som ångrats på morgonen kan fortsätta att hemsöka paret på kvällen.

När själva formatet blir problematiskt

Utöver innehållet i meddelandena är det ibland problematiskt att använda den här kanalen för att ta upp känsliga ämnen. ”Innan du inleder en känslig diskussion via sms, fråga dig själv om det här formatet verkligen är lämpligt”, rekommenderar parterapeuten Paul Martin. Vissa ämnen kräver tid, fysisk närvaro och uppmärksamt lyssnande: svek, en stor besvikelse, ett viktigt beslut för paret. Att ta upp dem via sms är som att rusa igenom dem, utan det nödvändiga lugnet och stillheten. Risken är att förvandla ett verkligt samtal till en serie korta utbyten, där varje person står fast vid sin ståndpunkt utan att verkligen lyssna på den andra.

Hur man begränsar skadan

För par som känner igen sig i detta mönster finns det flera strategier för att begränsa skadan. Den första är att identifiera vad som absolut måste sägas ansikte mot ansikte och att etablera en enkel regel: inga allvarliga gräl via sms. Den andra är att lära sig att vänta med att svara på ett irriterande sms. Att vänta några timmar, eller till och med till ett möte ansikte mot ansikte, förhindrar ofta att en redan bräcklig situation förvärras. Den tredje innebär att avsätta tid, efter ett spänt utbyte, för att klargöra vad som hände i meddelandena. Som psykologen Sue Johnson sammanfattar : "Ibland är ett utifrånperspektiv nödvändigt för att bryta sig loss från negativa mönster och återupprätta en känslomässig kontakt." Att konsultera en parterapeut kan då göra hela skillnaden.

Även om det verkar bekvämt, maskerar sex faktiskt en bräcklig dynamik som hotar en relations hälsa. Genom att beröva kommunikationen allt som berikar den – röst, ögonkontakt, gester – förvandlas minsta lilla felsteg till ett bestående sår. Detta betyder inte att man helt och hållet ska förbjuda sms under ett gräl, utan snarare att använda dem klokt. Och kom ihåg en enkel sanning: riktiga samtal, den sorten som läker och försonar, sker sällan bakom en skärm.