Att fejka ett fall för att testa sin pojkvän: den här virala trenden väcker debatt

På sociala medier fejkar kvinnor kollapser och imiterar ljudet av ett fall för att testa sina partners reaktionstid, med stoppuret i handen. Vissa rusar till deras undsättning omedelbart och riskerar till och med en stukad fotled, medan andra är lite långsammare. Detta till synes oskyldiga scenario vidmakthåller idén om den ridderlige mannen och skapar onödig rädsla. Det handlar mer om att jaga uppmärksamhet än ett genuint tålamodstest.

Att låtsas falla för att testa sin partners reaktionstid

Under ditt sena nattscrollande kanske du har stött på en samling videor som visar kvinnor som låtsas falla och medvetet gör ett högt ljud. Vissa kastar stolar på golvet, medan andra kastar soptunnor i rostfritt stål över parkettgolvet för att skapa ett perfekt identifierbart ljud, men alla ger ifrån sig ett rop på hjälp som ekar genom husets väggar. I samma ögonblick som de skriker ut sina lungor och ber sina partners att komma, börjar de en nedräkning. Som om de beräknar sin partners första hjälpen-reflexer ifall de skulle falla.

Långt ifrån att likna de heroiska scenerna i Disneysagor är dessa videor mer som slapstickkomedier, så klumpiga är männen. Vissa stormar in i rummet och faller omedelbart in i kaoset, medan andra frenetiskt slänger upp dörren och nästan slår sina partners i huvudet. De modigaste bland dem överger allt de håller i, vare sig det är lådor eller sina spelkontroller, för att rädda dem likt Apollos.

Alla män, utan undantag, faller för tricket och visar lättnader när de ser sina fruar oskadda. De mer försiktiga kontrollerar fortfarande sin hälsa, likt läkare . Dessa kvinnor, som skulle ha blivit utmärkta skådespelerskor, är glada över att deras plan fungerade. Men dessa videor, som har fått över en miljon visningar, har en dubbel innebörd. De förvandlar en nödsituation till en tävling i "vem kan få högst poäng?".

Bakom den skenbara humorn i dessa videor finns höga förväntningar

På sociala medier står par inför en ständig utmaning. En helt normal gest blir ett test. Minsta möjliga handling utvärderas, tidsbestäms och dissekeras som i en sexterapeuts soffa. Naturligtvis håller dessa tester, direkt från den digitala världen, inte den absoluta sanningen och är ofta opålitliga.

I den här dejtingtrenden, som bokstavligen kallas ”Jag testar min pojkväns reaktionstid”, leker kvinnor med sina partners känslor och skapar onödig panik, enbart för att få synpunkter. Timern skapar under tiden en tyst press: pressen att komma i tid och vara tillgänglig omedelbart. Den enkla handlingen att hjälpa sin fru, som potentiellt kollapsar eller vrider sig av smärta, blir då en prestation i sig.

Medan paren skrattar tillsammans i slutet av den här prankvideon väcker tillvägagångssättet frågor. För det första riskerar det att inte längre tas på allvar. Den dagen dessa kvinnor vrider en fotled när de går ner för trappan eller ramlar av en stege, kommer deras partners att tro att det är ett skämt.

Innehåll utformat för buzz och viralitet

Vid första anblicken verkar den här trenden vara ett harmlöst skämt. Det är roande eftersom reaktionerna ibland är så teatrala, och männen verkar redo att rusa tvärs över huset för att rädda sina partners. Men bakom dessa TikTok-optimerade videor, där varje sekund räknas, finns en välkänd logik i sociala medier: att omvandla de mest spontana känslorna till mycket viralt innehåll.

Efter fågeltestet, skalteorin och leendetestet ombeds par nu att bevisa sin kärlek genom alltmer spektakulära scenarier. Som om en relation inte längre kunde existera utan att ständigt utvärderas. Tillgivenhet mäts med stoppur, uppmärksamhet blir en utmaning och vänlighet en poäng att slå. Ändå kan en partner ta några sekunder att reagera eftersom de är i duschen, har hörlurar på sig, arbetar eller helt enkelt tror att de hört fel. Detta säger ingenting om relationens kvalitet.

Genom att ständigt visa upp dessa iscensatta scenarier vidmakthåller sociala medier också en starkt romantiserad syn på relationer. Män förväntas spela rollen som räddare, redo att rusa till deras undsättning utan att tveka, medan kvinnor blir de som behöver räddas. Detta mönster förstärker bilden av den ridderliga prinsen, medan en balanserad relation i verkligheten bygger mer på tillit och kommunikation än på actionfilmsvärdiga reflexer.

I slutändan avslöjar dessa videor något om vår tid. De visar hur sociala medier älskar att förvandla känslor till upplevelser, vardagliga gester till prövningar och intimitet till ett spektakel. Men ett par är varken en timer eller en viral utmaning.