I ett kulturminnesmärkt kloster orsakade denna ceremoni omgiven av tusentals blommor furore.

En extraordinär ceremoni ägde rum i hjärtat av ett av Frankrikes mest ikoniska monument. Den 1 juni 2026 stod klostret Mont-Saint-Michel värd för ett spektakulärt evenemang orkestrerat av den kinesiska modellen Ming Xi och entreprenören Mario Ho, i en sagolik miljö.

En spektakulär ceremoni på Mont-Saint-Michel

Den 1 juni 2026 var klostret Mont-Saint-Michel, en pärla av franskt arv och ett UNESCO-världsarv sedan 1979, platsen för ett sällsynt och överdådigt evenemang. Den kinesiska modellen Ming Xi och hennes man, entreprenören Mario Ho, firade en ceremoni där, vars bilder snabbt blev virala på sociala medier. Bilderna, som delas på supermodellens Instagramkonto, visar en spektakulär, nästan sagoliknande miljö: lyxiga dekorationer, en mängd prestigefyllda gäster och en arkitektonisk miljö olik alla andra i världen.

Tusentals blommor för en drömlik miljö

Den mest slående detaljen i bilderna är fortfarande blomsterarrangemangen, en sann signatur för evenemanget. En uppvisning av tusentals blommor förvandlade klostrets interiör till en drömlik trädgård, vilket skapade ett nästan surrealistiskt intryck. Så pass att vissa internetanvändare, när de såg bilderna, undrade om de skapades av artificiell intelligens. Denna blomsteruppvisning väckte omedelbart beundran från fans av exklusiva evenemang världen över.

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En "privatisering för filantropiska ändamål", inte ett officiellt äktenskap

Medan bilderna antyder en förening, avvisar institutionen som förvaltar platsen uttryckligen termen "äktenskap". Centre des Monuments Nationaux (CMN), som administrerar klostret, ville offentligt klargöra situationen: enligt dem var det en "privatisering för ett privat evenemang", vilket krävde att klostret stängdes för allmänheten under hela dagen den 1 juni.

CMN förtydligar att denna privatisering beviljades "till en generös beskyddare" och att det var ett betalt arrende som bidrog till underhållet av klostret och de 110 monument som förvaltas av Centre des Monuments Nationaux. Institutionen betonar också: "Det var inte en religiös ceremoni."

Ett par som redan varit lagligt gifta sedan 2019

Även om evenemangets officiella karaktär förblev något begränsad, är det viktigt att notera att Ming Xi och Mario Ho inte officiellt ingick ett borgerligt äktenskap den dagen. Paret, som har dejtat sedan 2017, hade redan haft en borgerlig ceremoni 2019. Mont-Saint-Michel-ceremonin var därför mer symbolisk och personlig än juridiskt bindande. Ming Xi betonade detta genom att dela bilderna på sina sociala mediekonton, där hon har över två miljoner följare.

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Ming Xi och Mario Ho, två framstående asiatiska personer

Ming Xi är en sann stjärna i Asien. Hon tog examen i modebranschen från Donghua University i Shanghai och satte sin prägel på modebranschen 2009 tack vare tävlingen Elite Model Look, där hon kom trea. Sedan dess har hon gått på catwalken för de största modehusen, från Givenchy till Balmain, och var bland annat ansiktet utåt för doften Flower by Kenzo 2015 samt en Victoria's Secret-ängel.

Vid sidan av honom finns Mario Ho, en medlem av den berömda Ho-familjen från Macau, en av de mest inflytelserika i regionen. Utöver detta arv har han etablerat sig som en framgångsrik entreprenör inom flera sektorer, inklusive e-sport. Paret är därmed bland de mest framstående och rikaste individerna i Hongkong och Kina.

En medveten anknytning till Normandie

Valet av Mont-Saint-Michel var inte obetydligt för paret, som har en speciell koppling till Normandie. Ming Xi berättade för en modetidning att hon särskilt uppskattade att äta middag i Deauville, som hon kallar "Chanels hemstad". "Det gjorde valet ännu mer symboliskt", förklarade hon. På sitt Instagramkonto hade paret också, nästan ett år tidigare, delat bilder från en vintersemester till Mont-Saint-Michel, tagna i solnedgången.

Mellan tusentals blommor, en vykortsliknande miljö och noggrant utvalda gäster kommer ceremonin som organiserades av Ming Xi och Mario Ho på Mont-Saint-Michel därmed att förbli en av de viktigaste privata evenemangen 2026. Medan institutionen avvisar termen "bröllop" och föredrar att tala om en "beskyddsoperation", fortsätter bilderna att cirkulera runt om i världen och förvandlar det tusenåriga klostret till en samtida saga.